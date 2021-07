Pääministeri on insinööri, jolla ei ole kokemusta julkishallinnosta. Perun valuutta laski nimitysten yhteydessä ennätyksellisen alas, sillä sijoittajat toivoivat maltillisempia nimiä.

Perussa keskiviikkona virkaansa astunut uusi presidentti Pedro Castillo on nimittänyt itselleen hallituksen. Muodostamisesta raportoivat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä espanjalaislehti El País.

Pääministeri nimettiin Guido Bellido, vasemmistoradikaali sähköinsinööri Cuscon kaupungista. Melko tuntemattomalla 41-vuotiaalla Bellidolla ei ole aiempaa kokemusta valtionhallinnosta.

Torstaina hallitukseen nimettiin myös melko tuntematon kaivosasiantuntija Ivan Merino maan mittavasta metalliteollisuudesta vastaavaksi ministeriksi, sekä professori ja entinen sissitaistelija, 85-vuotias Hector Bejar ulkoministeriksi.

Erityisen dramaattinen käänne nimityksissä oli Castillon pitkäaikaisen tukijan ja valtionvarainministeriksi ennakoidun Pedro Francken protestinomainen poistuminen nimitysseremoniasta keskiviikkona. Myöhään perjantaina hänet saatiin kuitenkin nimitettyä valtiovaranministeriksi.

Francken ohella Bellidon valintaa arvostelivat esimerkiksi Castilloa vaalivilppiväitteitä vastaan puolustaneet juristit Julio Arbizu ja Ronald Gamarra.

”Ensimmäinen virhe hallinnolta on nimetä pääministeriksi henkilö, joka saavutettujen liittoumien ja yhteysymmärrysten sijaan purkaa niitä. Etenkään homofobisia lausuntoja, jotka juuri luin, ei voi hyväksyä”, Arbizu kirjoitti Twitterissä.

Bellido on julkaissut homofobisia ja misogynistisiä viestejä Twitterissä ja Facebookissa.

Vasemmistoradikaalin Bellidon valinta oli ilmeisesti pettymys myös sijoittajille. Nimityksen jälkeen Perun valuutan solin arvo laski ennätyksellinen alas mittavimmassa notkahduksessa yli seitsemään vuoteen.

Presidentti Castillon hallituksella on käsiteltävänään suuria haasteita. Perussa koronakuolleisuus on ollut korkeimpia maailmassa ja maa kärsii vakavista talousvaikeuksista.

Perun politiikka on sekin ollut hyvin epävakaassa tilassa jo pitkään. Maassa on ollut kolmen viime vuoden aikana neljä presidenttiä. Seitsemän kymmenestä edellisestä johtajasta on tuomittu tai tutkinnassa korruptiosta.