Rikoksesta on pidätetty kymmeniä ihmisiä, mutta murhatun Jovenel Moïsen vaimo Martine Moïse uskoo, että koko hankkeen suunnittelija ja rahoittaja on vielä vapaana.

Haitin poliisi kertoi perjantaina uusista syytöksistä entistä korkeimman oikeuden tuomaria vastaan tämän yhteyksistä maan presidentin Jovenel Moïsen murhaan.

Poliisin mukaan Wendelle Coq-Thelot oli tavannut presidentin murhasta syytettyjä kolumbialaisia palkkasotilaita. Hänet erotettiin kahden muun tuomarin kanssa virastaan helmikuussa, jolloin Moïse syytti useiden ihmisten suunnittelevan vallankaappausta.

Coq-Thelot’n olinpaikkaa ei tällä hetkellä tiedetä.

Asiasta raportoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Haitin poliisin tiedottajan Marie Michelle Verrierin mukaan Moïsen murhasta epäillyt kolumbialaiset ja haitilais-amerikkalaiset kertoivat tavanneensa Coq-Thelot’n ja olleen tämän kotona kahdesti.

”He kertoivat yksityiskohtia asiakirjoista, joita allekirjoitettiin tapaamisissa Coq-Thelot’n kotona”, Verrier sanoi Reutersin mukaan.

Poliisit ovat tehneet etsintöjä Coq-Thelot’n pääasunnossa sekä muissa kiinteistöissä maaseudulla. Coq-Thelot’sta on myös julkaistu etsintäkuulutusjuliste.

Haitin presidentin 7. heinäkuuta tapahtuneen murhan yksityiskohdat ovat edelleen epäselvät.

Poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä, mukaan lukien 18 kolumbialaista. Myös useita haitilaisia on pidätetty, esimerkiksi viime tiistaina Moïsen turvallisuus­joukkojen johtava työntekijä.

Haitin poliisi esitteli 8. heinäkuuta Port-au-Princessa aseita, jotka takavarikoitiin presidentin kotiin murhayönä tunkeutuneilta.

Tutkinta ei kuitenkaan ole vielä paljastanut, kuka tilasi ja rahoitti presidentin murhan. Tätä mieltä on The New York Timesin haastattelema presidentin leski Martine Moïse.

Leski haluaa myös tietää, mitä tapahtui niille 30–50 miehelle, jotka vartioivat yleensä heidän kotiaan.

”En ymmärrä, miten ketään ei ammuttu”, Moïse sanoo The New York Timesille (NYT).

Leski kertoo, että hän ja presidentti olivat nukkuneet, kun laukaukset hätkähdyttivät heidät jalkeille. Martine Moïse sanoo juosseensa herättämään aikuiset lapsensa ja vaatineensa heitä piiloutumaan vessaan.

Hänen miehensä ilmoitti soittaneensa presidentin turvallisuudesta vastanneille korkeimmille virkamiehille, jotka nyt on pidätetty. Presidentti käski vaimoaan makaamaan lattialla.

”Luulen sinun olevan siinä turvassa”, olivat Jovenel Moïsen viimeiset sanat vaimolleen.

Martine Moïse näki murhaajista vain saappaat. Hän muistaa, ettei kukaan tunkeutujista puhunut kreolia tai ranskaa vaan espanjaa. He kävivät läpi presidentin kaappeja.

”He etsivät huoneesta jotain ja löysivät sen.”

Martine Moïse puhui miehensä hautajaisissa Cap-Haïtienissa 23. heinäkuuta.

Martine Moïse kertoo toivovansa kansainvälisten tutkintaryhmien, kuten Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n, jäljittävän murhaan liittyvän rahavirran.

FBI on jo mukana tutkinnassa ja teki tapaukseen liittyen kotietsintöjä Floridassa tällä viikolla. Kolumbialaisten värväämisen on kerrottu tapahtuneen ainakin osittain Floridassa sijaitsevan vartiointi­liikkeen kautta.

Leski epäilee, että rahavirta johtaisi Haitin oligarkkeihin, jotka kärsivät presidentin puuttumisesta heidän rahakkaisiin sopimuksiinsa. Moïse nimesi esimerkiksi liikemies Reginald Boulos’n henkilöksi, jolla oli voitettavaa presidentin murhasta.

Boulos kiistää syytökset ja sanoo, että hänen poliittinen uransa voisi paremmin, jos presidentti Moïse olisi elossa.

Leski Moïse korosti The New York Timesille, ettei pelkää tappajia.

”Haluaisin, että tämän tekijät saataisiin kiinni. Muuten he tappavat jokaisen presidentin, joka nousee valtaan.”

Hän kertoi harkitsevansa vakavasti presidentiksi pyrkimistä, kunhan hänen loukkaantuneen kätensä tarvitsemat leikkaukset on tehty.

”Presidentti Jovenelilla oli visio, emmekä me haitilaiset anna sen kuolla.”