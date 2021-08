Tärkeälle Kandaharin lentokentälle tehtiin raketti-iskuja, ja lennot peruttiin.

Afganistanissa on viikonloppuna taisteltu kolmen merkittävän kaupungin läheisyydessä, kun ääri-islamistijärjestö Taleban pyrkii tunkeutumaan Heratin, Lashkar Gahin ja Kandaharin kaupunkeihin.

Lisäksi Kandaharin lentokentälle on lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tehty raketti-iskuja.

Taisteluista ja raketti-iskuista raportoivat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä BBC ja The Guardian.

Etelässä sijaitsevien Kandaharin ja Lashkar Gahin sekä lännessä sijaitsevan Heratin kaupunkien kohtalo voi BBC:n mukaan olla olennaista sen kannalta, syntyykö maahan vielä pahempi humanitaarinen kriisi ja kuinka kauan Afganistanin asevoimien joukot pystyvät vastustamaan Talebania.

Taleban on jo vallannut laajasti alueita maaseudulta, eri maakuntien pääkaupunkeja, tärkeitä raja-asemia sekä kehätien.

Olennainen on myös Afganistanin toiseksi suurimman kaupungin Kandaharin lentokenttä. Se toimii armeijan tärkeänä logistisena keskuksena ja ilmaiskut mahdollistavana tukikohtana, joka on auttanut suojaamaan Kandaharia sekä laajaa osaa eteläisestä Afganistanista.

Sunnuntaina lentokentän johtaja Massoud Pashtun kertoi kolmen raketin osuneen sen alueelle.

”Viime yönä kolme rakettia ammuttiin lentokenttää kohti ja kaksi niistä osui kiitoradalle. Sen vuoksi kaikki lennot kentältä on peruttu”, Pashtun sanoi AFP:lle.

Kiitoradan vaurioitumisen lisäksi laajempia vaurioita tai loukkaantumisia ei raportoitu.

Taleban kertoi iskeneensä lentokentälle Afganistanin asevoimien sieltä tekemien ilmaiskujen vuoksi.

”Kohdistimme iskun Kandaharin lentokentälle, koska vihollinen käytti sitä keskuksena, josta tehdä ilmaiskuja meitä vastaan”, Talebanin tiedottaja Zabiullah Mujahid sanoi Reutersille.

Samaan aikaan raketti-iskun kanssa Taleban pääsi lähemmäs Kandaharin sekä kahden muun alueellisen pääkaupungin, Lashkar Gahin ja Heratin valtaamista.

BBC:n mukaan Kandaharin kaupunki on jo merkittävässä vaarassa joutua Talebanin valtaan. Kymmenientuhansien on kerrottu pakenevan. Järjestön kerrotaan lähestyvän kaupunkia useista suunnista. Hallinnon joukkojen on vaikea käyttää raskaita aseita, jos Taleban pääsee valtaamaan kaupunkia.

Afganistanin turvallisuusjoukot ovat Yhdysvaltain edelleen jatkuvalla tuella nojautuneet yhä enemmän ilmaiskuihin saadakseen ääri-islamistijärjestön perääntymään kaupungeista. Riskinä on kuitenkin siviileihin osuminen.

”Kaupunki on surkeimmassa kunnossa. En tiedä mitä tulee tapahtumaan. Taleban ei anna armoa, eikä hallitus lakkaa pommittamasta”, Lashkar Gahin asukas Halim Karimi sanoi AFP:n mukaan.

Turvallisuusjoukot valvoivat YK:n yksikkö Heratin kaupungissa Afganistanissa lauantaina.

Lännessä Heratin taloudellisesti tärkeässä kaupungissa taistelut kaupungin laitamilla jatkuivat myös ilmaiskuilla Talebanin asemiin.

BBC:n mukaan kaupungissa on raportoitu taisteluita ainakin viidessä eri paikassa. Talebanin kerrotaan iskeneen YK:n yksikköön, jonka yksi vartija kuoli. The Guardian kertoo kaupungin olevan käytännössä järjestön saartama, sillä rajanylityspaikat Iraniin ja Turkmenistaniin olivat jo Talebanin hallussa ja Heratin lentokenttä suljettiin läheisten taistelujen vuoksi.

Heratin aluehallinnon tiedottaja Jailani Farhad sanoi AFP:n mukaan, että noin 100 Talebanin taistelijaa on kuollut iskuissa.

Lukuun ei kuitenkaan voi uutistoimiston mukaan luottaa, sillä sekä Taleban että Afganistanin hallinto liioittelevat usein uhrilukuja ja oikeita määriä on vaikea varmistaa itsenäisesti.