Rajoituksia purettiin Englannissa, ja tartuntojen määrä alkoi vähentyä: Syy on asiantuntijoillekin epäselvä

Laumaimmuniteetti on asiantuntijoiden mukaan lähellä, mutta tartuntamäärien vaihteluiden tarkkoja syitä ei tunneta. Epidemiologian professori toteaa, että tulevan ennakointi ei koskaan ole ollut yhtä vaikeaa.

Kun Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi 12. heinäkuuta hallituksen päätöksistä purkaa Englannin koronavirusrajoituksia, oli kritiikki ja huoli suurta.

Tartuntamäärät olivat lisääntyneet rajusti, ja yli 1 200 asiantuntijaa kutsui toimia ”epäeettiseksi kokeiluksi”. Esimerkiksi turvaväleistä ja kasvomaskien pakollisuudesta luopuminen nähtiin askelina epidemian vielä suurempaan kasvuun. Lisäksi pelättiin syntyvän yhä uusia virusmuunnoksia.

Maanantaina 19. heinäkuuta koittaneen ”vapauden päivän” juhlintojen jälkeen tartuntaluvut eivät kuitenkaan ole lähteneet kasvuun vaan vähenivät kokonaisen viikon putkeen, uutisoivat esimerkiksi The Guardian ja sen sisarlehti The Observer.

Miten se on mahdollista? Se on The Guardianin mukaan epäselvää jopa maan arvostetuimmille mallintajille ja epidemiologeille. Johnsonin hallintokaan ei ole uskaltanut julistaa pahimman olevan ohi.

Varmaa syytä lukujen pienentymiselle ei tiedetä, ja tulevan kehityksen arvioinnin sanotaan olevan vaikeampaa kuin koskaan.

Britannian ilmaantuvuusluku on edelleen suuri: lauantaina 31. heinäkuuta sen ilmoitettiin olevan 701,2 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Se on kuitenkin jo huomattavasti pienempi kuin runsaan viikon takainen, 23. heinäkuuta ilmoitettu luku 864,5.

Selitykset lukujen vähentymiselle ovat olleet vaihtelevia. Syyksi on epäilty esimerkiksi jalkapallon EM-kisojen päättymistä, koulujen kesälomia, vähempää testausta ja laumaimmuniteetin saavuttamista. Mitään ei voida kuitenkaan sanoa varmaksi.

Tartuntalukujen vähentymisen nopeus antaa ymmärtää, että syynä ei välttämättä vielä ole laumaimmuniteetti. Immuniteetin laajuus vaihtelee alueittain, minkä vuoksi sen vaikutuksen ajoitus vaihtelisi ympäri maata. Se tarkoittaisi tartuntojen tasaantumista muutaman viikon ajan ennen lopullista laskua.

Tarkempi datan tarkastelu paljastaa brittimedian mukaan, että tartunnat olivat lisääntyneet merkittävästi nuorten miesten joukossa jalkapallon EM-kisojen aikana. Tämä ryhmän tartuntojen kasvu alkoi taittua Wembleyssä Lontoossa 11. pelatun finaalin jälkeen.

Fanit hurrasivat Wembleyn stadionilla Lontoossa ennen jalkapallon EM-finaalin alkua.

Tämä yhdessä mahdollisesti purevan immuniteetin sekä laajalti yhtäaikaisten koulujen sulkemisen ja paremman sään kanssa on voinut auttaa hillitsemään tartuntoja. Lukujen pienentymiseen on saattanut vaikuttaa myös muuttunut testausmäärä.

Laumaimmuniteetti voi olla Britanniassa jo lähellä. Epidemiologi Meaghan Kall Englannin kansanterveys­laitoksesta sanoi The Guardianin mukaan, että useimmat ikäryhmät alkavat olla ”hyvin lähellä laumaimmuniteettia” vasta-ainedatan perusteella. Britannian tilastokeskuksen mukaan noin 90 prosentilla aikuisista oli koronaviruksen vasta-aineita.

Samoilla linjoilla on myös The Observerille puhunut Martin Hibberd Lontoon yliopiston alaisesta lääketieteen tutkimusyliopistosta.

”Lähestymme laumaimmuniteettia, mutta en usko, että olemme saavuttaneet sitä aivan vielä”, Hibberd sanoi.

Samaan aikaan on mahdollista sekin, että ihmisten testausinto on laantunut. Professori Tim Spector, jonka tutkimuksessa ihmiset raportoivat koronaoireistaan puhelinsovelluksen avulla, sanoi, että hänen tietoonsa tulleet tartuntaluvut ovat noin kaksinkertaisia hallinnon julkaisemiin verrattuna. Spectorin mukaan nuoret ihmiset eivät ehkä enää hakeudu testeihin.

Hallinto on ottanut lukujen pienentymiseen hyvin varovaisen linjan.

”Meidän täytyy katsoa, onko tämä kameli vai dromedaari – onko sillä kyttyrä vai kaksi”, Johnsonin kerrotaan sanoneen yksityisesti avustajilleen The Guardianin mukaan.

Rajoitusten purkamista ponnekkaasti puolustanut pääministeri Boris Johnson ei ole vielä uskaltautunut iloitsemaan tartuntojen vähentymisestä. Kuvassa Johnson kertomassa suositusten muuttumisesta 12. heinäkuussa Lontoossa.

Hallinnon nimettöminä pysyttelevät asiantuntijalähteet arvelevat, että mahdollisesta käänteestä voidaan puhua vasta ensi perjantaina.

”Kyseessä on varmasti trendi. Nyt meidän pitää nähdä sen jatkuvan – tämä pandemia on ollut hyvin arvaamaton. Emme voi vielä sanoa, mihin tämä aalto on menossa”, yksi nimetön hallintolähde sanoi The Guardianille.

Lehden mukaan hallinnossa on pidetty mahdollisena myös sitä, että ihmisten rajoitusten höllentämisen jälkeenkin jatkunut varovaisuus on voinut vaikuttaa tilanteeseen.

”Ihmiset pitävät yleisesti maskeja ja pitävät etäisyyttä. – – He tietävät, millainen käyttäytyminen suojelee heitä, ja keinot vaikuttavat olevan edelleen käytössä”, sanoo yksi hallinnon neuvonantaja The Guardianille.

The Observerin haastattelemat asiantuntijat muistuttavat, että jos lukujen pienentymisestä on osin kiittäminen koulujen kesälomia, on syksyllä edessä haasteita.

”Olen huolissani, että vaikka tapausten määrä jatkaisi vähentymistä, ne alkavat lisääntyä kahta kauheammin syyskuussa, kun kouluihin palataan”, virologi Stephen Griffin Leedsin yliopistosta toteaa The Observerille.

Saman pelon esitti lehdelle myös James Naismith, lääketieteen tutkimuksen Rosalind Franklin -instituutin johtaja. Hän arvioi, että osana ratkaisuna 16- ja 17-vuotiaita tulisi ryhtyä rokottamaan Britanniassa.

Ostoskadulla Edinburghissa, Skotlannissa käytettiin maskia 23. heinäkuuta.

Asiantuntijat suhtautuvat tulevaan varoen. Britannian Lääketieteen akatemian raportissa korostetaan, että pandemia ei ole ohi.

Lisäksi tulevan arviointi on hallinnon neuvonantaja­ryhmään kuuluvan epidemiologian professori John Edmundsin mukaan entistä vaikeampaa.

”Missä tahansa epidemian vaiheessa on ollut helpompaa ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. Tässä vaiheessa on mielestäni hyvin vaikeaa ymmärtää, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan pitkällä aikavälillä”, hän sanoo Observerille.