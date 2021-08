Yhdysvallat avaa uuden pakolaisohjelman afganistanilaistyöntekijöille. Viisumihakemusten käsittely on kuitenkin hidasta, eivätkä kaikki afganistanilaiset saa enää yhteyttä maasta paenneisiin entisiin työtovereihinsa.

Afganistanissa taistelut ovat viikonlopun aikana kiihtyneet entisestään, kun jihadistijärjestö Taleban on pyrkinyt tunkeutumaan tärkeisiin Heratin, Lashkar Gahin ja Kandaharin kaupunkeihin. Afganistanin turvallisuusjoukot yrittivät Yhdysvaltain tuella estää islamistijärjestön etenemisen kaupunkeihin ilmaiskujen avulla. Lisääntyneet ilmaiskut ovat uhka myös siviiliväestölle.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani syytti maanantaina Yhdysvaltoja maansa turvallisuustilanteen nopeasta romahtamisesta. Yhdysvallat on päättänyt vetää kaksi vuosikymmentä Afganistanissa sotineet joukkonsa pois maasta elokuun loppuun mennessä.

Yhdysvaltalaisjoukkojen vetäytyminen alkoi toukokuun alussa, ja sen jälkeen islamistijärjestö Taleban on valloittanut alueita nopeasti itselleen.

”Nykytilanteemme on seurausta kansainvälisten joukkojen äkkinäisestä vetäytymisestä”, presidentti Ghani sanoi puheessaan parlamentille uutistoimistojen mukaan.

Vielä huhtikuussa Ghani kertoi yhdysvaltalaismedia CNN:n haastattelussa, että hän tukee Yhdysvaltain päätöstä joukkojen poisvetämisestä.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani (oik.) puhui maan parlamenttitalossa maanantaina 2. elokuuta.

Sota on muuttunut toukokuusta alkaen yhä vaarallisemmaksi Afganistanin asukkaille. Siviiliuhrien määrä on tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvanut 80 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, selviää The Afganistan Independent Human Rights Comission -tarkkailujärjestön sunnuntaina julkaisemasta raportista. Asiasta uutisoi muun muassa afganistanilaismedia Tolo News.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana Afganistanin sodassa menehtyi 1 677 siviiliä ja loukkaantui 3 644 siviiliä. Tapetuista 373 ja loukkaantuneista 1 083 oli lapsia. Viime vuonna vastaavana ajankohtana siviiliuhreja menehtyi 1 213 ja haavoittui 1 744.

Suurin uhka afganistanilaisille on Taleban, joka on vastuussa 56 prosentista siviiliuhreista. Hallituksen joukot ovat puolestaan aiheuttaneet 15 prosenttia ja jihadistijärjestö Isis seitsemän prosenttia siviiliuhreista. Lopuissa tapauksista syyllinen ei ole selvillä.

Afganistanin turvallisuustilanteen heikentyessä myös kansainväliset järjestöt ovat vaatineet Yhdysvaltoja ottamaan vastuuta tilanteesta. Yhdysvallat suuntaa voimavarojaan lähinnä sen armeijalle työskennelleiden afganistanilaisten suojelemiseen.

Yhdysvallat myöntää erityisviisumeja näille afganistanilaisille ja heidän perheilleen. Erityisesti kyse on asevoimien kääntäjinä ja tulkkeina toimineista afganistanilaisista. Perheenjäsenet mukaan lukien viisumeihin oikeutettuja on arvioiden mukaan jopa 100 000.

Viime torstaina Yhdysvaltain kongressi hyväksyi yksimielisesti 1,1 miljardin dollarin rahoituksen erityisviisumiin oikeutettujen afganistanilaisten evakuointiin. Perjantaina Yhdysvaltoihin laskeutui myös ensimmäinen afganistanilaistyöntekijöitä turvaan kuljettanut evakuointilento.

Valkoinen talo julkaisi aiheesta presidentti Joe Bidenin lausunnon.

”Ennen kaikkea haluan kiittää näitä urheita afganistanilaisia Yhdysvaltojen rinnalla seisomisesta. Tänään tunnen ylpeyttä sanoessani heille: tervetuloa kotiin.”

Yhdysvaltain sotilaita saapui Bagramin lentotukikohtaan maaliskuussa 2002. Nyt kansainväliset joukot ovat vetäytymässä Afganistanista elokuun loppuun mennessä.

Bidenin hallinto aikoo käynnistää myös toisen afganistanilaistyöntekijöille suunnatun pakolaisohjelman, uutisoi Reuters maanantaina. Sen kautta viisumiin olisivat oikeutettuja esimerkiksi Yhdysvaltain rahoittamissa tai käynnistämissä kansalaisjärjestöjen ja medioiden projekteissa työskentelevät afganistanilaiset.

Vastaavanlaisia avauksia on tullut myös muilta mailta. Esimerkiksi Tšekki on käynnistänyt pakolaisohjelman maansa armeijalle Afganistanissa työskennelleille paikallisille. Tšekkiläismedioiden mukaan päätös koskee noin 30:tä ihmistä.

Kansainvälisten joukkojen äkkinäinen vetäytyminen vaikeuttaa paikallisten evakuointia. Useat The New Yorker -aikakausilehden haastattelemat ulkomaalaisjoukoille työskennelleet afganistanilaiset kokivat, että heidät oli jätetty tilanteessa oman onnensa nojaan. Moni pelkäsi henkensä ja perheensä puolesta.

Lehden mukaan Afganistanissa on yhä noin 20 000 paikallista, joiden viisumihakemusten käsittely on kesken Yhdysvalloissa. Käsittelyajat ovat pitkiä, ja hakemuksiin vaaditaan muun muassa ohjaajan suosittelukirje. Monet eivät kuitenkaan ole saaneet yhteyttä entisiin työtovereihinsa joukkojen vetäytymisen jälkeen.

Yksi Yhdysvaltoihin pyrkivä nuori mies kertoi, että hänen edellinen viisumihakemuksensa oli hylätty kolmen vuoden odotuksen jälkeen vuonna 2019, sillä hän ei ollut saanut kiinni häntä ohjannutta armeijan viranomaista. Nyt mies oli yrittänyt tavoitella uutta ohjaajaansa sosiaalisessa mediassa Facebookin, Linkedinin ja Instagramin kautta. Vastausta ei ollut kuulunut.

“Epämiellyttävä totuus on, että on mahdotonta evakuoida kaikki, joita Talebanin kosto uhkaa”, The New Yorker kiteytti.

Ihmisoikeusaktivistit protestoivat afganistanilaisten karkottamista vastaan Düsseldorfin lentokentällä Saksassa syyskuussa 2017. Tänä kesänä aktivistit ovat vaatineet Saksassa, että palautuslennot Afganistaniin lopetettaisiin heikenneen turvallisuustilanteen myötä.

Afganistanissa henkensä puolesta eivät pelkää ainoastaan ulkomaalaisjoukoille työskennelleet paikalliset. Pakoon haluavat myös muut.

Tarkkailujärjestön mukaan vajaa kolmasosa siviileistä kuolee kohdennetuissa iskuissa. Muiden kohtaloksi koituvat esimerkiksi tienvarsimiinat ja autopommit.

Hätä on näkynyt kasvaneena jonona Kabulin passitoimiston edessä.

Kaikilla ei ole laillisia pakokeinoja. Siksi osa ihmisistä on valmiita maksamaan tuhansia euroja salakuljettajille, jotka vievät heidät Iraniin. Sieltä afganistanilaispakolaiset kulkevat Turkkiin.

Turkkiin saapuu Iranin kautta nyt päivittäin arviolta tuhat afganistanilaista, uutisoi The Economist. Yhteensä Turkissa asuu lehden mukaan jo 200 000–600 000 afganistanilaista, joista suurin osa on saapunut maahan viimeisen vuosikymmenen aikana.

Monien afganistanilaispakolaisten lopullinen määränpää on Eurooppa. Osa eurooppalaispoliitikoista ei kuitenkaan ole valmiita hyväksymään pakolaisia maahansa.

Esimerkiksi Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sanoi reilu viikko sitten saksalaislehti Bildin haastattelussa, että Turkki on ”sopivampi paikka” afganistanilaispakolaisille kuin esimerkiksi Saksa, Itävalta tai Ruotsi.

Ulostulo suututti Turkin ulkoministerin, joka sanoi lausunnossaan, ettei Turkki aio ottaa vastaan uutta ”maahanmuuttoaaltoa” tai olla ”Euroopan pakolaisleiri”. Euroopan unioni on maksanut Turkille miljardeja, jotta tämä estäisi pakolaisten pääsyn Eurooppaan.

The Economistin mukaan tästä rahasta ei ole kuitenkaan korvamerkitty lainkaan osuutta afganistanilaispakolaisille. Afganistanilaiset ovatkin Turkissa haavoittuvammassa asemassa kuin syyrialaiset. Afganistanilaisista vain pieni osa on turvassa käännytysuhalta. Osa ei ole lainkaan rekisteröitynyt maahan, toisten turvapaikkahakemukset on hylätty.