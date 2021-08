Opposition näkyvän hahmon Marya Kalesnikavan mukaan vallanpitäjät ovat yrittäneet saada häntä anomaan armoa, mutta hän pitää itseään syyttömänä ja ”oikeudenkäyntiä” pelinä.

Moskova/Helsinki

Valko-Venäjää seuraavat ovat viime päivinä saaneet opetella taas uuden nimen, kun Tokion olympialaisiin osallistunut pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja päätti hakea uhkailujen jälkeen turvapaikkaa.

Tsimanouskaja joutui vaikeuksiin vastustettuaan urheilupomojen määräyksiä. Mikään oppositiohahmo hän ei ole, vaikka monet urheilijat nousivat jo viime syksynä vastustamaan presidentti Aljaksandr Lukašenkan raakoja otteita mielenosoitusten tukahduttamisessa.

”Hän on allekirjoittanut vetoomuksen poliittisten uhrien vainojen puolesta mutta niin ovat sadat muutkin”, valkovenäläinen politiikan tutkija Artjom Šraibman sanoo puhelinhaastattelussa. Urheilijan kokemaa uhkaa tutkija ei kuitenkaan vähättele.

”Vankeustuomio olisi ollut mahdollinen, jos hänet olisi pakotettu palaamaan takaisin Minskiin. Tai ainakin hänen urheilu-uransa olisi voitu tuhota. Ehkä hänet nähtiin riidanhaastajana, joka häpäisi urheilujohtajat julkisesti. Jos hän olisi jatkanut arvostelua Valko-Venäjällä, häntä olisi ryhdytty ehkä pitämään oppositiohahmona.”

Valko-Venäjän vallanpitäjien raa’at otteet kaikkia erimielisiä vastaan ovat taanneet, että tuoreita vallan vastustajien nimiä tulee julkisuuteen tasaiseen tahtiin.

On oppositiotoimija Raman Pratasevitš, jonka Valko-Venäjä pidätti toukokuussa pakotettuaan Ryanairin koneen alas. Vähän aiemmin aktivisti Vitold Ašurak oli kuollut epäselvissä olosuhteissa vankilassa. Ukrainaan paenneita valkovenäläisiä auttanut Vital Šyšou puolestaan löytyi tiistaina kuolleena Kiovassa. Ukrainan poliisi tutkii tapausta murhana.

Viime vuoden elokuun vilpillisten presidentinvaalien ja niitä seuranneiden protestien jälkeen vallanpitäjät ovat pidättäneet tuhansia ihmisiä. Viime kuussa viranomaiset iskivät jäljellä oleviin kansalaisjärjestöihin ja riippumattomiin viestimiin. Ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan maassa on jo yli 600 poliittista vankia.

Vanhat nimet eivät silti ole kadonneet minnekään. Keskiviikkona Minskissä tuomioistuimen on määrä alkaa käsitellä yhtä oppositioliikehdinnän tunnetuinta symbolia eli Marya Kalesnikavaa vastaan nostettuja syytteitä.

Vallanpitäjät syyttävät Kalesnikavaa käytännössä vallankaappausyrityksestä, josta uhkaa 12 vuoden tuomio. Samalla häntä vastaan on nostettu syytteitä kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta ja vahingoittamisesta.

Käsittelyä pidetään suljettujen ovien takana, eikä kukaan odota vapauttavaa tuomiota. Valko-Venäjällä ei ole riippumatonta oikeuslaitosta. Kalesnikava itsekin tietää tämän. Hänen pomonsa, viime vuoden presidentinvaaleihin pyrkinyt Viktar Babaryka sai viime kuussa 14 vuoden korruptiotuomion.

”Oikeudenistunnoksi kutsuttu peli on alkamaisillaan. Kyseessä on uusi genre, jossa minun oletetaan saamaan itseni uskomaan, että kuulun ’ihmisiin vailla tulevaisuutta’”, Kalesnikava kirjoitti saksalaislehti Welt am Sonntagin viikonloppuna julkaisemassa haastattelussa.

Marya Kalesnikava puhui Belaruskali-yhtiön lakkoileville työntekijöille Salihorskissa viime elokuussa. ”Jatkamme kohti voittoa”, hän sanoi HS:lle tilaisuuden jälkeen.

Kalesnikava on pitkään Saksassa asunut muusikko ja näyttelijä, joka palasi Minskiin johtamaan trendikkäällä Lokakuun alueella sijainnutta OK16 -kulttuurikeskusta.

Keskusta rahoitti pankkiiri Babaryka. Kun Babaryka pyrki ehdolle, Kalesnikavasta tuli hänen kampanjansa koordinaattori.

Vaalit osuivat poikkeukselliseen tilanteeseen. Valko-Venäjällä oli jo tyytymättömyyttä itsevaltaiseen Lukašenkaan, mutta valtion epäonnistuminen koronaviruksen torjunnassa ja hoidossa pakotti ihmiset auttamaan uudella tavalla toisiaan. Se vahvisti heikkoa kansalaisyhteiskuntaa, sai ihmiset pitämään itseään kansalaisia ja lisäsi myös kiinnostusta politiikkaan.

Predentinvaaleihin kohdistui poikkeuksellista huomiota, varsinkin kun Babarykan lisäksi ehdolle pyrki toinen suosittu hahmo eli bloggari Sjarhei Tsihanouski sekä arvostettu teknokraatti Valery Tsapkala.

Lukašenka päästi ehdolle lopulta vain Tsihanouskin vaimon Svjatlana Tsihanouskajan. Oppositio yhdisti kampanjat, kärkihahmoiksi tulivat Tsihanouskaja, Kalesnikava ja Tsapkalan vaimo Veranika Tsapkala.

Vaaliviranomaiset julistivat Lukašenkan ylivoimaiseksi voittajaksi, mikä johti heti protesteihin. Poliisi hajotti ne kovin ottein, mutta ne kasvoivat, kun tieto poliisiväkivallasta ja kiinniotettujen kiduttamisesta levisi.

Muut vapaana olleet johtohahmot pakenivat maasta. Kalesnikava pysyi Valko-Venäjällä ja nousi siksi liikehdinnän sankariksi. Hän ei lähtenyt, vaikka pienen tauon jälkeen vallanpitäjät aloittivat uuden vainon, joka on jatkunut tähän asti.

Täysin yllätyksenä se ei Kalesnikavalle tullut. HS haastatteli häntä viime kesänä useamman kerran. Jo vaalien aattona hän kuvaili tilannetta vaaralliseksi.

”He vastaavat väkivallalla, poliisilla ja erikoisjoukoilla. Heillä ei ole muita keinoja kuin pelko ja pamppu”, hän sanoi HS:lle silloin.

Kalesnikavan maine vain kasvoi, kun poliisit lopulta pidättivät hänet viime syyskuussa. Viranomaiset yrittivät pakottaa hänet rajan yli Ukrainaan, mutta Kalesnikava repi raja-asemien välillä passinsa ja käveli takaisin Valko-Venäjälle.

Kalesnikava kertoi venäläisen televisiokanava Doždin tiistaina julkaisemassa haastattelussa, että vallanpitäjät ovat yrittäneet saada häntä puhumaan valtiollisilla televisiokanavilla ja anomaan armoa. Hän ei ole suostunut, koska pitää itseään syyttömänä.

Welt am Sonntagille hän totesi, ettei kadu passin repimistä.

”Vapaus ei vain tipahda syliin”, hän kirjoitti.

Opposition vaikutusmahdollisuudet ovat kuluvan vuoden aikana vähentyneet vainon vuoksi olennaisesti. Lähes kaikki hallintoa vastustavat aktivistit ovat vangittuina tai paenneet maasta.

”Oppositio voi lobata ulkomailla pakotteiden puolesta ja hankkia itselleen kansainvälistä tukea, mutta hallinto ratkaisee, kuinka tilanne Valko-Venäjällä kehittyy”, sanoo tutkija Artjom Šraibman, joka itsekin lähti maasta alkukesästä.

”Edessä voi olla kontrolloitu muutos joidenkin vuosien kuluessa tai sitten sarja uusia hallitsijoiden virheitä ja vääriä laskelmia.”

Ennusteluihin Šraibman on haluton sillä tilanne on hänen mukaansa täysin avoin ja kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia.

”Mahdollisuuksia on lukuisia ja niihin kuuluvat niin verilöyly, rauhanomainen muutos kuin tilanteen jatkuminen nykyisellään parin vuoden ajan. Mutta emme ole tilanteessa, jossa tulevaisuus olisi siten ennustettavissa, että olisi vaikkapa kolme todennäköistä skenaariota.”