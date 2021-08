Euroopan metsä­instituutin asiantuntijan mukaan Välimeren maat ovat varautuneet hyvin metsäpalojen tukahduttamiseen, mutta eivät tarpeeksi niiden ennalta­ehkäisyyn.

Paloherkät Välimeren maat osaavat odottaa kesäisiä metsä­paloja vuosi­kymmenien kokemuksella, mutta tänä kesänä palot ovat olleet tavallista tuhoisampia ja torjunta vaikeampaa.

Etelä-Euroopan metsä­paloissa on tänä kesänä kuollut ihmisiä ja eläimiä, tuhoutunut koteja, elinkeinoja ja valtavasti metsää. Inhimilliset ja taloudelliset vahingot ovat mittavat.

Euroopan metsä­instituutin vanhempi asiantuntija Alexander Held sanoo tuhoisten palojen olevan seurausta ilmaston­muutoksen aiheuttamasta lämpö­aallosta, joka on jatkunut pitkään. Sen lisäksi paloja voimistavat muutokset maankäytössä.

”Uutiskuvia tarkkaan katsoessa huomaa, miten paljon siellä on kasvillisuutta, joka palon­torjunnan kannalta hoitamatonta. Se on merkittävä tekijä. Aiemmin tätä kasvillisuutta käytettiin maa­taloudessa ja viljelyssä. Maan­käyttö on muuttunut, joten paloille on kertynyt enemmän poltto­ainetta”, Held sanoo puhelimitse Saksan Bonnista.

Metsä roihusi sunnuntaina Välimeren rannalla Marmariksen alueella Turkissa.

Held kuvailee kovista metsä­paloista kärsivissä Turkissa, Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa parhaillaan vallitsevaa kuumaa, tuulista ja kuivaa ilmanalaa ”tulipalo­sääksi”. Maissa on mitattu viime päivinä lämpö­tiloja 40 asteen molemmin puolin, eikä sateesta ole ollut tietoa.

Kreikan pääministerin Kyriákos Mitsotákisin mukaan helle­aalto on pahin sitten vuoden 1987, kertoo uutistoimisto AFP. Maassa on ryhdytty puhumaan ilmaston­muutoksen sijaan ilmastouhasta.

”Tulipalo­sää yhdistettynä runsaaseen määrään poltto­ainetta saa metsät palamaan hyvin voimakkaasti. Palojen sammuttaminen näissä olosuhteissa on kuin sota, jota ei voi voittaa. Kaikki tilanteeseen vaikuttavat tekijät suosivat tulipaloa, eivätkä palomiestä”, Held sanoo.

Turkin metsä­palot Välimeren ja Egeanmeren rannikoilla ovat pahimmat ainakin vuosi­kymmeneen. Maanantaihin mennessä niissä oli kuollut kahdeksan ihmistä ja yli sata oli loukkaantunut. Suosituissa loma­kohteissa ulkomaalaisia turisteja on evakuoitu hotelleista palojen tieltä.

Turkissa on palanut tänä vuonna jo lähes 95 000 hehtaaria metsää ja maastoa, kun vastaava luku tähän aikaan on kuluneen vuosi­kymmenen aikana ollut keskimäärin 13 500 hehtaaria, kertoo uutistoimisto AFP. Turkissa on viime keskiviikon jälkeen rekisteröity yhteensä yli sata paloa 35:llä eri paikkakunnalla.

Kreikassa roihahti viikonloppuna kymmeniä uusia metsäpaloja, joista suurin osa saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan. Metsää paloi muun muassa Patraksen kaupungin lähellä Peloponnesoksen niemimaalla parinsadan kilometrin päässä Ateenasta.

Metsää on palanut myös Rodoksella.

Paikalliset asukkaat seurasivat palojen sammutusta Lambirin kylän lähellä Kreikassa. Sammutustöissä on ollut mukana kolmisensataa palomiestä, palontorjuntakoneita ja helikoptereita.

AFP:n mukaan ainakin kahdeksan ihmistä on joutunut palo­vammojen vuoksi sairaalaan. Paloissa tuhoutui kymmeniä koteja ja eläinten suojia. Asukkaita evakuoitiin alueen kylistä. Paikalliset viran­omaiset kutsuivat paloja ja sen aiheuttamia menetyksiä katastrofiksi maa­taloudesta elävälle alueelle.

Kreikan metsä­paloja oli sunnuntaina sammuttamassa lähes 300 palomiestä, kaksi palontorjunta­konetta ja viisi helikopteria.

Turkilla ei ole ollut omia palontorjunta­koneita, mutta se sai sammutustöihin apua Euroopan unionista, kun Espanja ja Kroatia lähettivät Turkkiin torjunta­koneet.

Pitkään jatkunut voimakas lämpöaalto on edesauttanut metsä- ja maastopalojen syttymistä Italiassa, muun muassa Catanian kaupungin alueella Sisiliassa.

Heldin mukaan Välimeren maat ovat varautuneet pääosin hyvin metsä­palojen tukahduttamiseen hälytys­järjestelmineen ja sammutus­kalustoineen, mutta eivät tarpeeksi palojen ennalta­ehkäisyyn.

Held vakuuttaa, että kuumissa olosuhteissa voitaisiin elää ilman tuhoisia paloja, jos maata ja metsää hallittaisiin ja hoidettaisiin paremmin.

”Etelä-Euroopan mailla on runsaasti kokemusta palojen sammutuksesta ja tukahduttamisesta, mutta palojen ennalta­ehkäisyyn ei ole ollut houkuttelevaa investoida. Se on tuhoisaa, koska palot yltävät niin lähelle urbaania asutusta.”

Turkissa metsäpaloja on sammutettu jo monen päivän ajan. Palomies oli työssään lauantaina lähellä Manavgatin kaupunkia Turkissa.

Portugalille vuoden 2017 tuhoisat, lukuisien ihmisten hengen vaatineet metsä­palot olivat Heldin mukaan käänne­kohta. Maa laati sen jälkeen uuden palo­strategian, jossa keskitytään huomattavasti aiempaa enemmän ennalta­ehkäisyyn ja maanhoitoon.

”Portugali ymmärsi, että taistelu paloja vastaan oli tullut pisteeseen, jossa tulta vastaan ei voinut enää taistella.”

Held toivoo, että kuluvan kesän palot voisivat vaikuttaa siihen, miten metsäpaloja ymmärretään ja miten niiden kanssa toimitaan.

”Tulta vastaan voi taistella ainoastaan tiettyyn pisteeseen asti. Rahaa, jota on pantu pelastus­palveluun ja sammutukseen, voisi ohjata metsänhoitoon ja maanhoitoon, jotta katastrofaaliset palot saataisiin estettyä.”

”Tärkeää olisi ymmärtää, miten paljon arvoa metsissä ja maisemassa on. Niitä voisi käyttää älykkäämmin vihreän talouden, biotalouden ja kiertotalouden keinoin. Se tekisi metsästä kestävämmän.”