Venäjä pelkää Isis-terroristien vallan kasvua ja pitää Talebania parempana vaihtoehtona.

Venäjän asevoimat aloitti maanantaina yhteisen sota­harjoituksen Uzbekistanin armeijan kanssa Afganistanin-vastaisella rajalla, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass. Viiden päivän harjoitukset alkoivat harjoitusalueella Termezin vuoristossa.

Termez on Uzbekistanin keskeinen raja-asema, joka sijaitsee Ystävyyden sillan pohjois­päässä Amudarjajoen rannalla. Afganistanin raja­kaupunki Hairatan joen etelärannalla oli tänä kesänä jo Afganistanin hallitusta vastaan taistelevan Taleban-liikkeen hallussa, mutta hallituksen joukot valtasivat sen takaisin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan harjoitukseen osallistuu kaikkiaan 1 500 sotilasta. Harjoitus on maiden yhteistyö­ohjelman mukainen, mutta sen kokoa on kasvatettu Afganistanin turvallisuus­tilanteen vuoksi.

Taleban on vallannut suuria alueita Afganistanista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi keväällä Yhdysvaltain joukkojen vetäytyvän maasta ehdoitta elokuun loppuun mennessä.

Afganistanin pohjois­naapureiden sota­harjoitukset jatkuvat ensi torstaina Venäjän, Uzbekistanin ja Tadžikistanin yhteisillä sotaharjoituksilla, joihin osallistuu suunnitelman mukaan kaikkiaan 2 500 sotilasta.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu vieraili Tadžikistanissa viime keskiviikkona ja kertoi Venäjän kasvattavan Dušanbeen sotilas­tukikohtansa vahvuutta ja lisäävänsä yhteisiä sota­harjoituksia Tadžikistanin kanssa Afganistanin heikentyneen turvallisuus­tilanteen vuoksi.

Šoigu oli erityisen huolestunut terroristi­järjestö Isisin toiminnasta Pohjois-Afganistanissa.

Isisin niin sanottu provinssi eli ”Khorasanin islamilainen valtio” tai Isis-K on ollut aktiivinen Afganistanissa vuodesta 2015 lähtien. Afganistanin hallitus on syyttänyt verisistä terrori-iskuista usein automaattisesti Talebania, mutta asialla on usein ollut jokin Isis-terroristien ryhmä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin Afganistanin-erityis­edustaja Zamir Kabulov määritteli Talebanin nousun Venäjän ja Keski-Aasian maiden kannalta myönteiseksi asiaksi puhuessaan kaksi viikkoa sitten Valdai-klubin kokouksessa Moskovassa.

”Suurin osa Afganistanin ääri­ryhmistä ei ole kiinnostunut Afganistanin sisäisistä asioista, vaan ne ovat suunnanneet mielen­kiintonsa Keski-Aasiaan, Pakistaniin ja Iraniin”, Kabulov sanoi venäläisen uutistoimiston Interfaxin mukaan.

”Näitä joukkoja on kokoontunut Pohjois-Afganistanin raja-alueelle aseellisista radikaali­ryhmistä.”

”Talebanilla on hallussaan raja-asemia ja Taleban on näiden ryhmien perivihollinen”, Kabulov jatkoi. ”Taleban myös taistelee ja tuhoaa näitä ryhmiä toisin kuin Afganistanin hallitus. Isisin kanssa veljeilevistä anglo­sakseista puhumattakaan.”

Venäjä on syyttänyt Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia terroristien tukemisesta Syyrian sodassa, jossa Venäjä asettui vuonna 2015 tukemaan ratkaisevasti presidentti Bashar al-Assadin joukkoja.

Taleban on ottanut kevään jälkeen haltuunsa enemmän tai vähemmän pysyvästi ainakin seitsemän Afganistanin raja-asemaa pohjois-, etelä, länsi- ja itärajalla.

Lue lisää: Siviiliuhrien määrä Afganistanissa kasvaa: Yhdysvallat pelastaa entisiä työn­tekijöitään evakuointi­lennoin, sala­kuljettajat avustavat Eurooppaan pyrkiviä Turkkiin

Lue lisää: Talebanin voitto­kulku vaikuttaa vääjäämättömältä: Kartta näyttää jihadisti­liikkeen valloitus­sodan häkellyttävän vauhdin

Lue lisää: Talebanin hyökkäys jatkuu Afganistanissa, ääri­liike yrittää tunkeutua kolmeen merkittävään kaupunkiin