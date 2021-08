Australia vitkutteli rokotuksissa, ja nyt armeija saapui valvomaan koronasulkua Sydneyssä: ”Merkki siitä, että he ovat menettäneet otteensa täysin”

Sotilaat tarkkailevat rajoitusten noudattamista maan suurimman kaupungin köyhissä lähiöissä. Armeijan valvonta on herättänyt voimakasta kritiikkiä varsinkin Australian alkuperäisväestössä.

Australiassa puolustusvoimat on hälytetty apuun ”taistelussa pandemiaa vastaan”. Viikonlopun aikana noin 300 sotilasta saapui koulutukseen Uuden Etelä-Walesin osavaltioon. Maanantaista alkaen he ovat partioineet Sydneyssä ja valvoneet koronasulun toteutumista maan runsasväkisimmässä kaupungissa.

Sydneyssä ihmiset saavat poistua kotoa vain välttämättömästä syystä. Sallittua on esimerkiksi ruoan ja lääkkeiden ostaminen sekä ulkona urheileminen. Tällöinkään ei saa liikkua yli kymmenen kilometrin päähän kotoa.

Korona on levinnyt eniten kaupungin etelä- ja lounaisosissa, joissa käytössä on vielä perussulkua tiukemmat toimenpiteet. Kovimman sulun alueilla ei saa liikkua viittä kilometriä kauemmas kotoa, ja ulkonakin on maskipakko.

Poliisi on jo aiemmin keskittänyt valvontaa kovimman sulun alueille ja tehnyt yli 2 000 kotikäyntiä. Puolustusvoimien tarkoituksena on tukea poliisia sekä kotikäyntien ja muun valvonnan hoidossa että suojavarusteiden ja ruoan jakamisessa.

Osavaltion poliisiministeri David Elliot on sanonut, että armeijan apu Sydneyssä on välttämätöntä, sillä pieni joukko kaupunkilaisia ajattelee, ”etteivät säännöt koske heitä”. Asiasta uutisoivat muun muassa Australian yleisradio ABC ja Britannian yleisradio BBC.

Australia oli pitkään mallimaa pandemian ravistelemassa maailmassa, sillä se onnistui pitämään tartunnat kurissa verrattain hyvin. Kesäkuussa tautitilanne lähti kuitenkin nopeasti heikkenemään deltavariantin vuoksi.

Tartunnat keskittyvät vahvasti Uuden Etelä-Walesin osavaltioon, jossa Sydney sijaitsee. Tiistaina osavaltiossa kirjattiin 199 uutta tartuntaa. Yhteensä koko maassa raportoitiin samana päivänä 223 tartuntaa, joista seitsemän oli koronahotelleissa karanteenissa olevilla ihmisillä.

Valtio tarjosi puolustusvoimien apua Uuden Etelä-Walesin osavaltiolle jo aiemmin. Osavaltion johto näki tilanteen kuitenkin vasta nyt niin pahana, että hyväksyi avun.

Sydney oli jo koko heinäkuun koronasulussa, mutta edes tiukat rajoitukset eivät ole estäneet tartuntojen leviämistä. Alun perin sulun oli määrä päättyä 30. heinäkuuta, mutta nyt se jatkuu ainakin elokuun 28. päivään saakka. Sulun jatkuminen aiheutti tyytymättömyyttä, joka kärjistyi väkivaltaisiin mielenosoituksiin ja yhteenottoihin poliisien ja mielenosoittajien välillä.

Lue lisää: Australia viivytteli korona­rokotuksissa, ja nyt rokotteita ei ole tarpeeksi – Rajoituksia vastustavat protestit yltyivät väki­valtaisiksi viikon­loppuna

Sydneyn sululla on myös merkittävät vaikutukset saarivaltion talouteen. Tällä viikolla maan suurin lentoyhtiö Qantas ilmoitti, että se lomauttaa 2 500 työntekijää, sillä Sydneyn koronasulku on vähentänyt maan sisäistä matkailua.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa on julistettu kansallinen hätätila tartuntojen vuoksi. Australia pyrkii ehkäisemään tartuntakierrettä muun muassa kohdentamalla rokotteita muista osavaltioista Uuteen Etelä-Walesiin.

Australia laahaa rokotuksissa jäljessä esimerkiksi Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna. Saarivaltio kärsii rokotepulasta, jota on pidetty yhtenä syynä deltavariantin nopeaan leviämiseen. Tällä hetkellä väestöstä vain vajaa kolmasosa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Täysin rokotettuja on runsaat 15 prosenttia ihmisistä.

Australia on turvautunut armeijan apuun myös monissa aiemmissa kriiseissä. Armeija on auttanut esimerkiksi metsäpalojen sammuttamisessa ja tulvatilanteissa. Puolustusvoimat ovat osallistuneet myös koronatoimiin. Yli 200 sotilasta on ollut jo ennestään töissä Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, muun muassa Sydneyn lentokentällä ja karanteenihotellissa.

Sotilaiden saapuminen Sydneyn kaduille on silti herättänyt voimakasta kritiikkiä. Erityisen haitallisena on nähty se, että puolustusvoimien toiminta on kohdennettu lähiöihin, joissa asuu paljon Australian alkuperäisväestön jäseniä ja Lähi-idästä saapuneita pakolaisia. Koronavirus on iskenyt pahiten juuri työläisiin ja suuriin perheisiin Sidneyn köyhemmillä alueilla etelässä ja lounaassa.

Monet Australian alkuperäiskansojen jäsenet suhtautuvat virkapukuisiin sotilaisiin epäluuloisesti, sillä heillä on huonoja muistoja viranomaisten rasismista, muistuttaa Paul Daley brittilehti Guardianin mielipidekirjoituksessa.

”Meidän asukkaamme ovat väestöllisesti yksiä maan köyhimmistä, ja siksi he tuntevat olonsa jo valmiiksi marginalisoiduiksi”, sanoi puolestaan Länsi-Sydneyssä sijaitsevan Cumberlandin hallintoalueen paikallispormestari Steve Christou.

Christoun mukaan Uuden Etelä-Walesin hallinto on itse aiheuttanut Sydneyn nykyisen tilanteen ja se, että osavaltio johto hälytti armeijan valvomaan itse luomiaan olosuhteita osoittaa, että ”he ovat menettäneet otteensa täysin”.

Christoun mielestä puolustusvoimien olisi pitänyt saapua Sydneyn lähiöihin jo aiemmin, mutta auttamaan logistiikassa, kuten rokotteiden ja ruoka-avun jakelussa.

“Armeija on olemassa kansan suojelemiseksi, ei heitä vastaan käytettäväksi.”