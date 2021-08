Oikeus ehdotti kompromissi­ratkaisua, joka ei kelvannut kenellekään. Siinä palestiinalaiset olisivat saaneet jäädä Itä-Jerusalemiin, mutta heidän olisi pitänyt maksaa vuokraa juutalais­järjestölle.

Häätöuhan alla Itä-Jerusalemissa elävien palestiinalaisten kohtalo ei vieläkään selvinnyt. Israelin korkein oikeus yritti maanantaina löytää ratkaisun Sheikh Jarrah’n lähiön asumis­oikeuksia koskevaan kiistaan. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot ja verkkolehti The Times of Israel.

Sheikh Jarrah’n kaupungin­osassa on kaikkiaan 28 taloa ja 500 asukasta häätö­määräyksen alla, kun israelilaiset ovat lunastaneet takaisin entisiä kiinteistöjään. Naapurustossa 70 vuoden ajan asuneiden palestiinalaisten keskuudessa häätö­uhka on herättänyt voimakasta vastustusta. Kiistaa on käsitelty pitkässä oikeus­käsittelyssä, jonka keskiössä on neljä perhettä.

Korkein oikeus päätti maanantaina lykätä päätöstä vedoten siihen, ettei ole kuullut tarpeeksi molempien osapuolien näkemyksiä. Käytännössä sekä Sheikh Jarrah’n palestiinalais­asukkaiden että kiinteistöjä itselleen vaativien israelilaisten kannat ovat varsin hyvin selvillä.

Kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Maanantaina Israelin korkein oikeus ehdotti kiistan ratkaisemiseksi kompromissia, joka ei saanut suurta suosiota sen paremmin israelilaisten kuin palestiinalaistenkaan keskuudessa.

Kompromississa palestiinalais­perheille olisi myönnetty “suojeltujen asukkaiden” asema, ja he olisivat saaneet jäädä nykyisiin koteihinsa. Heidän olisi kuitenkin pitänyt maksaa vajaan 400 euron suuruista vuosittaista vuokraa Nahalat Shimon -juutalais­järjestölle.

Oikeuden mukaan kompromississa on kyse pyrkimyksestä löytää toimiva käytännön ratkaisu tilanteeseen.

“Siirrymme periaatteiden tasolta käytännön tasolle”, tuomari sanoi oikeus­istunnon aikana.

Palestiinalaiset hylkäsivät ehdotuksen kuitenkin nimenomaan periaatteisiin vedoten. Vuokran maksaminen juutalais­järjestölle olisi merkinnyt, että palestiinalaiset olisivat tunnustaneet israelilaisten omistavan Itä-Jerusalemissa olevat kiinteistöt.

Kansainvälisen lain mukaan Itä-Jerusalem ei kuitenkaan kuulu Israelille, vaan on Israelin miehittämä alue.

”He painostivat meitä paljon, jotta pääsisimme sopuun israelilaisten uudis­asukkaiden kanssa ja vuokraisimme asunnot uudis­asukkaiden järjestöiltä”, kertoi Sheikh Jarrah’n palestiinalaisasukas ja aktivisti Muhammad el-Kurd AFP:n mukaan.

”Emme tietenkään suostu tähän.”

Israelin johto on pyrkinyt toistuvasti sivuuttamaan palestiinalais­perheiden häätöä koskevan riidan kiinteistö­kiistana, joka ei ole hallituksen asia. Myös israelilaisia puolustava Jerusalemin varapormestari Fleur Hassan-Nahoum on sanonut, että perheet häädetään yksinkertaisesti siksi, että “he eivät ole maksaneet vuokraansa”.

Palestiinalaisille kyse on kuitenkin paljon kiinteistö­kiistaa suuremmasta, perustavan­laatuisesta ihmisoikeus­kysymyksestä.

”Nämä kiinteistösopimukset näyttävät hyvin samanlaisilta kuin etniset puhdistukset”, luki yhden mielen­osoittajan kyltissä.

Kuten brittilehti The Guardian nostaa esiin, Itä-Jerusalemin naapurusto­riita kietoutuu kolmeen Israel–Palestiina-konfliktin keskeisimpään kysymykseen: pyhän kaupungin hallintaan, Israelin miehittämällä alueella asuvien palestiinalaisten oikeuksiin ja palestiinalaisten oikeuteen palata takaisin heiltä vallatuille alueille.

Keväällä riita näistä perus­kysymyksistä kärjistyi jälleen väkivaltaisuuksiin, joiden puhkeamista Sheikh Jarrah’n naapurusto­riita lietsoi. Lopulta Israelin ja Hamasin välisessä 11-päiväisessä sodassa kuoli keväällä 254 palestiinalaista ja 13 israelilaista.

Väittely siitä, kenelle Itä-Jerusalemin kiinteistöt kuuluvat on kestänyt jo vuosikausia. Sheikh Jarrah’n naapurustossa asuvat palestiinalaiset ovat niitä pakolaisia ja niiden pakolaisten jälkeläisiä, jotka palestiinalaispakolaisista huolehtiva YK-järjestö Unrwa sekä Itä-Jerusalemia aikoinaan hallinnut Jordania asuttivat alueelle vuonna 1948 Israelin valtion perustamisen yhteydessä.

Aluetta hallinnut Jordania lupasi palestiinalaisille valtakirjat asuntoihin, mutta ei ehtinyt toimittaa niitä ennen kuin Israel valloitti Itä-Jerusalemin vuonna 1967. Nykyinen Israelin laki antaa israelilaisille oikeuden lunastaa takaisin entisiä kiinteistöjään.

Palestiinalaisten näkökulmasta laki on epä­oikeudenmukainen, sillä palestiinalaisilla tätä samaa oikeutta ei ole. Myös he joutuivat sotien aikana pakenemaan kodeistaan, joissa asuu nyt muita ihmisiä.

”Tämä koko valtio on perustettu maiden ja palestiinalaisten kotien varastamiselle”, Sheikh Jarrah’n naapurustossa asuva el-Kurd totesi britti­uutistoimisto Middle East Eye -median videolla.

”En usko, että tämä järjestelmä tulee koskaan olemaan reilu tai oikeudenmukainen meitä kohtaan.”