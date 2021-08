Presidentti Biden kehottaa New Yorkin kuvernööriä Andrew Cuomoa eroamaan seksuaalisen häirinnän vuoksi

Tutkinnan mukaan Cuomo on kosketellut naisia häiritsevästi ja lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja.

Kuvernööri Andrew Cuomo kuvattuna tiedotustilaisuudessa New Yorkissa heinäkuussa 2020.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kehottanut julkisesti puoluetoveriaan, New Yorkin osavaltion kuvernööriä Andrew Cuomoa eroamaan virastaan. Biden kertoi mielipiteensä asiaan toimittajille lehdistötilaisuudessa.

Presidentin kehotus seurasi New Yorkin osavaltion oikeusministerin Letitia Jamesin määräämää tutkintaa, jossa todettiin, että Cuomo olisi syyllistynyt seksuaaliseen häirintään 11 eri naisen kohdalla.

Tutkinnan mukaan Cuomo on kosketellut naisia häiritsevästi ja lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön. Tutkinnan mukaan Cuomo olisi rikkonut sekä osavaltion että liittovaltion lakeja. Cuomo on kiistänyt tehneensä väärin ja on ilmaissut, ettei aio erota.

"En ikinä koskenut ketään sopimattomalla tavalla tai lähennellyt ketään seksuaalisesti sopimattomalla tavalla. Olen 63-vuotias ja elänyt koko aikuisen elämäni julkisuudessa. En ole sellainen ihminen, enkä ole koskaan ollut”, Cuomo sanoi televisiota varten nauhoitetussa lausunnossaan.

Paine Cuomoa kohtaan on kuitenkin kasvussa, sillä Bidenin ohella demokraattien johtajista myös edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on kehottanut häntä eroamaan.

New Yorkin osavaltion päättäjien kerrotaan valmistelevan virkasyytettä Cuomon syrjäyttämiseksi.

Toistaiseksi on epäselvää, nostetaanko Cuomoa vastaan rikossyytteitä. Osavaltion oikeusministeri Jamesin mukaan hänen määräämässään tutkinnassa ei ollut kyse rikosasiasta.

Paikallismedian mukaan osavaltion pääkaupunki Albanyn syyttäjä olisi kuitenkin avannut tutkinnan asiasta. Tiettävästi Cuomon käytöksestä on tehty poliisille ainakin yksi ilmoitus, ja tutkinnan tuloksia voidaan myös käyttää rikosoikeudellisessa tutkinnassa.

Andrew Cuomo on ansioitunut ja äänestäjien parissa suosittu New Yorkin demokraattipoliitikko, joka työskentelee osavaltion kuvernöörinä jo kolmatta kautta. Hänen tavoitteenaan oli panna isäänsä Mario Cuomoa paremmaksi voittamalla vielä neljännen kauden kuvernöörinä ensi vuoden vaaleissa.