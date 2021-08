Kun norsut saapuvat asuinalueille, sähköt katkaistaan ja ihmiset hätyytetään sisätiloihin. Tutkija muistuttaa, että aasiannorsu on villieläin ja että suloinen lauma on koitunut myös ihmisen kuolemaksi.

Kiinassa vaeltava norsulauma jatkaa “suurta ruokakiertuettaan”. Satojen kilometrien matka on johdattanut eläimet useiden herkkujen, kuten maissi- ja sokeriruokopeltojen, banaanien ja pitaijoiden äärelle. Norsujen matkasta kertoo uutistoimisto AFP.

Kiinan valtion media on värvännyt 14 norsua pääosaan näytelmässä, joka kertoo luonnonsuojelun tärkeydestä. Kiinalaiset ovat seuranneet eläinten temppuilua haltioissaan. Kylien keskustoissa marssivat, pelloilla päälletysten nukkuvat ja olutta ryystävät norsut ovat sulattaneet ihmisten sydämet.

Etelä-Kiinan Yunnanin maakunnan viranomaisille lauman poikkeuksellinen matka on kuitenkin aiheuttanut paljon vaivaa. Huolestuneet viranomaiset perustivat tilanteen hoitamista varten työryhmän toukokuussa, kun norsut lähestyivät maakunnan pääkaupunkia Kunmingia.

Nyt työryhmässä työskentelee kolmisenkymmentä metsäpalopelastajaa. He vartioivat norsujen kulkua ja yrittävät paimentaa lauman takaisin sinne, mistä se tuli, eli etelään Laosin rajalle.

Tehtävä ei ole helppo, sillä norsujen mutkitteleva matka on kulkenut sekä vaikeakulkuisen maaston että asuinalueiden läpi. Aina eläinten saapuessa asutusalueille pelastajat hätyyttävät ihmiset sisälle koteihinsa turvaan norsuilta. Suosituksena on suojautua rakennusten ylempiin kerroksiin.

Seuraavaksi alueen sähköt katkaistaan. Lopulta kylän toiselle puolelle asetellaan banaaneja ja muita elefanteille maistuvia herkkuja. Näin lauma houkutellaan kulkemaan nopeasti asutuksen läpi.

Kiinan pelastuslaitoksen työntekijöitä Yunnanin maakunnassa 6. heinäkuuta. Pelastustyöntekijät seurasivat monitoreilta elefanttien kulkua.

Pelastajat käyttävät apunaan lennokkeja seuratessaan lauman etenemistä. Työtä vaikeuttaa entisestään se, että elefantit lähtevät liikkeelle aina illan hämärtyessä. Yön pimeydessä ne liikkuvat metsien kätkössä jopa 30 kilometriä yössä.

Käynnissä oleva operaatio on historiallinen, sillä luonnonvaraiset aasiannorsut eivät tiettävästi ole koskaan aikaisemmin kulkeneet Kiinassa niin syvälle pohjoiseen.

"Ennen tätä näimme norsuja vain eläintarhassa tai televisiossa", työryhmän johtaja Yang Xiangyu sanoi.

” ”On sanottava suoraan: Aasian elefantit ovat villipetoja, ja meidän on pidettävä niihin turvallinen etäisyys.”

Tutkijat muistuttavat, että luonnonvaraiset aasiannorsut ovat ihmisille vaarallisia, etenkin jos niiden poikasia uhataan. Fyysisiltä ominaisuuksiltaan elefantti on vaikuttava: Se voi painaa jopa neljätuhatta kiloa eikä häviäisi sprinteissään paljon entiselle pikajuoksijalle Usain Boltille.

Vaaratilanteita on jo sattunut, kertoo elefanttien käyttäytymiseen erikoistunut tutkija Chen Mingyoung Yunnanin yliopistosta. Maaliskuussa kaksi aiemmin lauman mukana kulkenutta elefanttia talloi jalkoihinsa kyläläisen.

”On sanottava suoraan: Aasiannorsut ovat villieläimiä, ja meidän on pidettävä niihin turvallinen etäisyys”, Chen sanoo.

Juuri tästä syystä myös median edustajat on pidetty erossa elefanteista.

Elefantit etenevät usein yön pimeydessä ja puiden suojissa. Lauma kuvattiin 6. heinäkuuta.

Kiinan elefanttilaumalla on jo takanaan 16 kuukauden ja yli 700 kilometrin taival. Nyt eläinten kulku suuntaa kohti kotia, mutta matkaa on jäljellä yhä satoja kilometrejä. Syksyn kylmien säiden uskotaan lopulta jouduttavan lauman taivallusta.

Se, miksi elefantit alun perin lähtivät poikkeukselliselle vaellukselleen, on yhä arvoitus. Edes sitä ei tiedetä, onko pitkä matka vahinko vai tarkoituksellinen.

”On paljon käyttäytymismalleja, joista ei ole kerätty tarpeeksi tietoa”, Chen sanoo.

Yksi mahdollinen selitys on, että villieläinten määrän kasvu on lisännyt kilpailua ravinnosta lauman kotiseudulla. Ilmastonmuutos on sekin saattanut hieman muuttaa norsujen luonnollista elinympäristöä, Chen arvioi.

Toinen vaihtoehto on, että norsut ovat eksyneet. Tutkijat ovat ihmetelleet erityisesti sitä, miksi elefantit kulkivat muutama kuukausi sitten suoraan Kunmingiin vain kääntyäkseen heti takaisin etelään. Tavallisesti elefantit ovat taitavia suunnistajia.

Chenin mukaan muutokset maan elektromagneettisessa kentässä ovat voineet sekoittaa eläinten tarkkaa suuntavaistoa. Tai sitten ne ovat yksinkertaisesti kääntyneet kesken matkan väärälle tielle.