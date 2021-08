Koronapassin avulla pyritään välttämään yhteiskunnan sulkemista, mutta samalla sillä halutaan saada kansalaiset rokottautumaan.

Suomessa pohditaan parhaillaan koronapassin käyttöönottoa. Hallitus keskustelee asiasta torstaina kokouksessaan.

Koronapassilla todistetaan, että ihmisellä on täysi rokotesuoja, viimeaikainen negatiivinen testitulos tai hän on sairastanut koronataudin.

Maissa, joissa passia on käytetty, mielipiteet ja kokemukset vaihtelevat. Monille passi voi tuntua helpolta ja turvalliselta vaihtoehdolta, mutta yrityksille passien tarkastaminen on aiheuttanut hankaluuksia ja pelkoa asiakkaiden katoamisesta.

Ensimmäisten joukossa passin ottivat käyttöön Israel ja Tanska.

Israelissa passi oli käytössä jo keväällä, mutta siitä luovuttiin kesän alussa hyvän tautitilanteen ansiosta. Maa palautti viime viikolla passin käyttöön, sillä tartuntamäärät ovat jälleen kasvussa.

Jatkossa Israelissa passia vaaditaan sisä- tai ulkotiloissa, jos paikalle kokoontuu yli sata ihmistä. Sääntö ei kuitenkaan koske muun muassa kauppoja, ostoskeskuksia, uimahalleja, museoita ja kirjastoja.

Tanska taas toimii päinvastoin: siellä koronapassista luovuttiin joissain paikoissa sunnuntaista lähtien. Passia ei jatkossa vaadita esimerkiksi museoissa, huvipuistoissa tai eläintarhoissa.

Tanskassa hallitus on linjannut, että rajoituksista luovutaan vaiheittain. Toistaiseksi passia vaaditaan yhä esimerkiksi kuntosaleilla ja massatapahtumissa, joissa on yli 500 ihmistä sisätiloissa ja yli 2 000 ihmistä ulkotiloissa.

Ravintoloiden ja baarien sisätiloihin pääsyä varten passia tarvitsee vielä ainakin 1. syyskuuta asti, kertoo tanskalaislehti Berlingske.

Tanskan terveysministeri Magnus Heunicke esitteli uutta digitaalista koronapassia tiedotustilaisuudessa 28. toukokuuta Kööpenhaminassa.

Sekä Israelissa että Tanskassa yritykset ovat kritisoineet koronapassia. The Times of Israelin mukaan koronapassi ei ole ollut suosittu muun muassa ravintolayrittäjien keskuudessa.

Ravintolayhdistyksen johtaja Tomer Mor kertoi Israelin yleisradioyhtiö Kanille, että yritykset vastustavat rokottamattomien testivaatimusta, koska ”se yksinkertaisesti estää ihmisiä tulemasta”.

Yksi Israelin suosituimmista artisteista Matti Caspi perui useita konsertteja passin takia. Caspin mukaan rajoitukset estävät osaa faneista tulemasta keikoille.

Myös Tanskassa huvipuistot ja eläintarhat olivat helpottuneita passin käytön lopettamisesta.

”Uskon, että monilla asiakkailla on ollut jonkinlainen este lähteä ulos ja osallistua jälleen kulttuuri- ja viihde-elämään. Koronapassi on saattanut olla vielä lisäeste”, arvioi Kööpenhaminan Tivoli-huvipuiston viestintäjohtaja Torben Plank Berlingskelle.

Muun muassa Israelissa koronapassi on toiminut puhelimessa mukana kulkevan qr-koodin avulla.

Ranskassa koronapassin käyttöä on laajennettu vaiheittain. 21. heinäkuuta lähtien passia on vaadittu kulttuuri- ja vapaa-ajanviettopaikoissa, jonne kerääntyy yli 50 ihmistä.

Tällaisia ovat esimerkiksi elokuvateatterit, joissa lippujen myynti romahti noin 70 prosenttia heti koronapassin käyttöönoton jälkeen, kertoo France Inter -radiokanava. Ala on vaatinut tukea Ranskan hallitukselta.

Jos Ranskan perustuslakineuvosto hyväksyy uuden lain torstaina, koronapassia aletaan todennäköisesti vaatia tulevana maanantaina lisäksi kahviloissa, ravintoloissa, vanhainkodeissa sekä kaukoliikenteen junissa, busseissa ja lentokoneissa.

Koronapassia vastustavat ovat osoittaneet mieltään jo kolmena perättäisenä viikonloppuna. Viime lauantaina yli 200 000 ihmistä protestoi ympäri Ranskaa, kertoi ranskalaislehti Le Monde.

Useita ihmisiä otettiin kiinni mellakoinnin takia koronapassia vastustavissa mielenosoituksissa 31. heinäkuuta. Pariisissa protestit keräsivät tuhansia ihmisiä kaduille.

Silti enemmistö ranskalaisista kannattaa uusia toimia mielipidemittausten mukaan.

Myös Italiassa kymmenettuhannet ihmiset ovat protestoineet koronapassia vastaan. Koronapassia vaaditaan perjantaista lähtien laajalti julkisissa paikoissa.

Roomassa vastustettiin koronapassia mielenosoituksessa 28. heinäkuuta.

Suomen lisäksi ainakin Saksassa suunnitellaan koronapassin käyttöönottoa. Saksan terveysministeri Jens Spahnin mukaan koronapassi pitäisi ottaa käyttöön syyskuun alussa tai puolivälissä, kertoo saksalaislehti Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Tähän asti Saksassa monet tapahtumat ja yritykset ovat jo vaatineet todistusta sairastetusta taudista, rokotuksista tai negatiivisesta testituloksesta, mutta tilanne vaihtelee osavaltioittain. Nyt suunnitelmissa on koko maan kattava koronapassivaatimus.

Ongelmana monissa maissa on se, että rokotustahti hidastuu, vaikka samaan aikaan erittäin tarttuva deltavirusmuunnos leviää vauhdilla. Ainakin Ranskassa koronapassin käytön uudet vaatimukset saivat kansalaiset varaamaan rokotusaikoja ennätysmäisesti.

Tanskassa rokotusaktiivisuus on pysynyt varsin korkeana kevään ja kesän ajan, selviää Our World in Data -sivuston tiedoista. Maassa 73 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Suomessa perjantaina 66,4 prosenttia koko väestöstä oli saanut vähintään ensimmäisen rokotuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan.

Rokotustahdin vauhdittamiseksi osa maista aikoo tehdä koronatestauksesta maksullista. Israelissa ne, jotka tarvitsevat passia varten koronatestin, joutuvat 8. elokuuta lähtien maksamaan pikatestistä.

Ranskassa suunnitellaan, että testauksesta tulisi syksyllä maksullista ilman lääkärin lähetettä. Sen jälkeen, kun koronapassin käyttöä laajennettiin, testimäärät kasvoivat Le Monden mukaan 50 prosenttia.

Saksassa terveysministeri Spahn ehdottaa, että ilmaisia testejä pitäisi jatkossa tarjota vain niille, jotka eivät pysty ottamaan rokotetta.

Keskiviikkona elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi HS:lle, että koronatestiin pitäisi päästä maksutta, jos koronapassi otetaan käyttöön Suomessa.

Englannissa hallitus suunnittelee, että yökerhoihin pääsisivät vain rokotetut eikä testaaminen olisi vaihtoehto.

Pääministeri Boris Johnson ilmoitti viime kuussa, että syyskuun loppuun mennessä sisäänpääsy yökerhoihin ja muihin suuria väkijoukkoja kokoaviin paikkoihin vaatii todistusta täydestä rokotesuojasta.

Syynä ajankohdalle on se, että syyskuun loppuun mennessä kaikilla yli 18-vuotiailla englantilaisilla on ollut mahdollisuus saada molemmat rokoteannokset, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Sen sijaan Tanskassa ja Italiassa yökerhot pysyvät passista huolimatta kiinni.