Paketista on jäänyt pois paljon ilmaston­muutoksen torjuntatoimia, mutta sen läpimeno osoittaa, että molemmat puolueet myöntävät ilmastokriisin.

Yhdysvalloissa senaatin on määrä äänestää lauantaina massiivisesta infrastruktuuri­paketista, joka toisi poikkeuksellisen summan liittovaltion rahaa pitkään rapistuneisiin rakenteisiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Yli 2 700 sivun laajuinen dokumentti esittää liittovaltion varoja käytettävän erilaisiin korjaus- ja rakennus­hankkeisiin 550 miljardia dollaria eli noin 464 miljardia euroa.

Paketti on silti supistunut huomattavasti presidentti Joe Bidenin alun perin ehdottamasta. Biden esitti peräti 2,6 biljoonan dollarin eli noin 2,2 biljoonan euron pakettia. Biljoona on tuhat miljardia.

Esitys tarvitsee senaatissa ainakin kymmenen republikaani­senaattorin tuen 50 demokraatti­senaattorin lisäksi. Mikäli hyväksyntä saadaan, äänestetään siitä vielä tulevina viikkoina Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.

Edustajainhuoneessa paketin läpimeno ei ole varmaa, sillä demokraattien enemmistö on niukka, ja puolueen vasemmistosiiven mielestä paketti on vesittynyt liikaa.

Lopullisen esityksen teki demokraattien ja republikaanien yhteinen työryhmä, joka julkaisi työnsä tulokset kuukausien työn jälkeen viime sunnuntaina.

Torstaina senaatin suljetuissa neuvotteluissa keskusteltiin vielä viimeisistä muutoksista pakettiin. Republikaanit esimerkiksi vaativat vielä mukaan miljardeja puolustusministeriön parannuksiin.

Viime hetken vastalauseista huolimatta senaatin enemmistö­johtaja, demokraattien Chuck Schumer on sanonut yhteisymmärryksen olevan lähellä, ja uskoo paketin saavan hyväksynnän lauantaina. Muun muassa AFP ja New York Times raportoivat useiden senaattorien olevan valmiita paketin lopulliseen hyväksymiseen.

Infrastruktuurirahoituksen tärkeydestä on Yhdysvaltojen kahden pääpuolueen helppo olla yhtä mieltä, toteaa Turun yliopiston John Morton -keskuksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.

”Kaikkia hyödyttää, jos silta ei romahda. Infrastruktuuri koskettaa tavallisia ihmisiä asuinpaikasta riippumatta, ja sitä on helppo puolustaa. Jos ihmisten arki ja elämänlaatu paranee, se hyödyttää kaikkia.”

Sillat ovatkin yhdessä teiden kanssa paketin suurin kohde, joihin on varattu 110 miljardia dollaria eli 93 miljardia euroa. Toiseksi suurin, 66 miljardia dollaria eli 56 miljardia euroa, on varattu rautateihin.

Yhteensä liikenteeseen menee yli puolet paketista, noin 240 miljardin euron edestä.

Tietä korjattiin Tampassa, Floridassa helmikuussa 2020.

Yhteisestä halusta panostaa infrastruktuuriin kertoo, että paketti on menossa eteenpäin, vaikka sitä varten pitää ottaa lisää velkaa. Liittovaltion puolueeton kongressin budjettitoimisto (Congressional Budget Office) arvioi torstaina paketin kasvattavan budjettialijäämää noin 217 miljardin euron verran.

Republikaanit ovat parjanneet Bidenin ja demokraattien talousagendan heikentävän Yhdysvaltain taloutta. Sanomalehti The New York Timesin mukaan paketin läpimeno kuitenkin osoittaa, että arvostelijatkin ovat halukkaita ottamaan infrastruktuuria varten lisää lainaa.

” ”On kiinnostavaa, että mitä infrastruktuuriksi käsitetään, eroaa. Se on toki politisoitunut.”

inFRASTRUKTUURIlla tarkoitetaan yhteiskunnan perusrakenteita. Niihin kuuluvat esimerkiksi tiet ja sillat, mutta mitä muuta? Se ei olekaan ihan selvää.

Tässä voi Heiskasen mukaan syntyä erimielisyyksiä poliitikkojen välillä.

”Se tässä on kiinnostavaa, että mitä infrastruktuuriksi käsitetään, eroaa. Se on toki politisoitunut. Onko se vain materiaa, jota pystytään koskettamaan, vai tuleeko siihen mukaan tietoliikenne tai koulutus”, Heiskanen sanoo.

Ilmiselvää ei ole esimerkiksi se, että laajakaista­hankkeet, joilla halutaan edistää digitaalista tasa-arvoa, on sisällytetty keskeisen infrastruktuurin joukkoon.

Presidentti Bidenin alkuperäisessä suunnitelmassa olleet panostukset esimerkiksi kouluihin, asumiseen ja vanhustenhoitoon eivät ole uudessa paketissa mukana.

”Ideologisesti on kyse siitä, miten republikaanit ja demokraatit tulkitsevat keskushallinnon roolin”, Heiskanen sanoo.

Mukaan ei myöskään huolittu enimmäkseen puhtaalle energialle suunnattuja verohyvityksiä. Pakettia onkin sekä kiitelty että kritisoitu ympäristön ja ilmaston­muutoksen ehkäisyn näkökulmasta.

Paketti varaa noin 42 miljardin euron verran varoja niin sanottuihin resilience- eli kestävyys­hankkeisiin. Näihin lukeutuvat esimerkiksi tulvasuojaukset, maastopalojen tuhojen ehkäisyyn tähtäävät hankkeet ja kuivuuden vaivaamien alueiden uusien juomavesi­lähteiden kehittäminen.

The New York Timesin mukaan osio merkitsee, että molemmat puolueet myöntävät ilmastokriisin ja sen, että Yhdysvallat on varautunut siihen heikosti. Ilmastonmuutosta ehkäisevistä ja hidastavista toimista ollaan demokraatti- ja republikaani­leireissä erimielisiä, mutta kumpikin on valmis panostamaan seurauksien hoitoon.

Torjuntatoimet jäävätkin infrastruktuuri­paketissa vajaiksi, kirjoittaa esimerkiksi uutistoimisto AP. Muun muassa Bidenin ilmastonmuutoksen torjunta­suunnitelman puhtaan energian standardi puuttuu nyt esitettävästä paketista. Standardi vaatisi korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla.

Pakettia kuvataan hyväksi aluksi, askeleeksi oikeaan suuntaan tai sen osia toivon pilkahduksiksi. Sekä AP että aikakauslehti The Atlantic arvioivat, että infrastruktuuri­paketti onnistuu muovaamaan maata ilmastonmuutoksen torjujaksi vain, jos demokraatit onnistuvat sen jälkeen saamaan tiukempia lakeja läpi.

Puolue onkin kongressissa laatimassa laajempaa lainsäädäntöä, jossa puhtaaseen energiaan panostettaisiin voimakkaammin.

Samoin riittämättömäksi arvioidaan paketin liikenneosion uudistukset. Etenkin muuhun kuin autoiluun kannustavat toimet jäävät vähäisiksi, toteavat The Verge -median haastattelemat asiantuntijat. Republikaanien vastustuksen vuoksi julkinen liikenne sai suunniteltua vähemmän lisävaroja.

Mies käveli tulvineella tiellä Newarkissa, New Jerseyssä heinäkuussa 2021.

Ongelmana nähdään myös se, ettei osavaltioita kannusteta korjaamaan vanhaa uuden rakentamisen sijaan.

Sähköajoneuvoihin varattu 13 miljardin euron summa on 120 miljardia vähemmän kuin Bidenin alkuperäisessä American Jobs Plan -suunnitelmassa. Paketista jäävät puuttumaan myyntipaikka-alennukset sähköautoon vaihtaessa sekä autovalmistajille suunnatut kannustimet.

The Verge toteaa, että paketti tulee lähinnä vakiinnuttamaan eikä muuttamaan yhdysvaltalaisten liikkumis­tottumuksia. Sähköauton hankinta ja käyttö helpottuvat, mutta kannustimia on liian vähän.

Helsingin yliopiston kansantaloustieteen vanhempi yliopistonlehtori Juha Tervala toteaa, että paketti on tarpeellinen panostus.

Yhdysvalloissa on Tervalan mukaan esitelty laskelmia, joiden mukaan korjausvelka olisi tuhansien miljardien luokkaa. Julkisia investointeja tehdään vähemmän kuin esimerkiksi Euroopan unionissa, mikä myös näkyy.

”Yhdysvalloissa julkisten investointien määrä on vain noin 1,6 prosenttia bruttokansan­tuotteesta, kun se EU:ssa on melkein kolme prosenttia. Moniin länsimaihin verrattuna maan infrastruktuuri on vanhentunutta ja huonossa kunnossa.”

Panostamisen tarvetta on siis runsaasti. Paketin jälkeen tulevien panostusten tulisi kuitenkin olla pysyviä.

”Yhdysvalloissa on ilmeisesti vaikeita saada pysyviä muutoksia tehtyä, ja tämä on tällainen pieni väliaikainen toimenpide, joka on tarpeellinen ja auttaakin.”

Valkoinen talo esittää, että infrastruktuuri­paketti toisi vuosittain kaksi miljoonaa työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen ajan ja nopeuttaisi paluuta täystyöllisyyteen.

Tervalan mukaan paketti voi avustaa työllisyyden kasvattamisessa, mutta luultavasti lyhyemmän ajan kun hallinto julistaa.

”Olen samaa mieltä, että paketti työllistää, mutta tutkimusten mukaan investoinnit työllistävät sen ajan, minkä ajan investointeja lisätään. Viiden vuoden pakettina tämä lisää työllisyyttä vain viideksi vuodeksi eikä kymmeneksi, kuten Valkoinen talo arvioi.”

Vapaaehtoiset jakoivat vettä lämmittelykeskuksessa Galvestonissa, Teksasissa helmikuussa 2021, jolloin ennätyskylmä sää vei useilta asukkailta sähköt.

Tervalan mukaan julkisissa investoinneissa on tärkeää huomioida kolme asiaa.

”Ensimmäinen on se, että investointi tehdään tehokkaasti, eli pääomaa pyritään lisäämään paljon. Toiseksi on huomioitava tuottavuus, eli kuinka paljon pääoma lisää tuotantoa. Kolmas on elinkaari, eli kuinka pitkään syntynyt pääoma on käytettävissä.”

Tutkimus on Tervalan mukaan osoittanut, että etenkin tuottavuuden osalta paketin kaltaiset kohteet ovat erityisen toimivia julkisia investointeja.

”On tuloksia siitä, että parhaita julkisia investointeja ovat ne, joissa varat käytetään julkiseen keskeiseen infrastruktuuri-investointeihin, kuten liikenneverkkoihin, vesijohtoihin, viemäri- ja sähköverkostoihin. Ne lisäävät tuotantoa kaikista eniten”, Tervala kertoo.

Sen sijaan esimerkiksi rakennuksiin ja laitteistoihin panostaminen, kuten toimistojen rakentaminen, olisi voinut olla vähemmän tuottava valinta paketin sisältöön verrattuna. Yhdysvaltojen paketissa investoinnit ovat suuntautumassa juuri tuottavimpiin kategorioihin, mikä tietää valtiolle hyvää.

”Edut tulevat olemaan aika isot.”