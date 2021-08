WHO vaati rikkaita maita lykkäämään kolmansia rokote­annoksia ja jakamaan korona­rokotetta köyhille – Yhdysvallat torjui esityksen

Valkoisen talon näkemyksen mukaan ainakin Yhdysvaltain rahkeet riittävät oman väestön rokottamiseen ja köyhien maiden auttamiseen.

Yhdysvallat torjui keskiviikkona Maailman terveysjärjestö WHO:n aloitteen, jonka mukaan rikkaiden maiden tulisi keskeyttää kolmansien annosten antaminen ainakin syyskuun loppuun asti. WHO:n mukaan nyt tulisi keskittyä tukemaan köyhiä maita koronarokotuksissa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehotti aiemmin YK:n jäsenmaita ja rokoteyhtiöitä muuttamaan heti rokotussuunnitelmia, jotta rikkaiden ja köyhien maiden välinen ero epidemian taltuttamisessa tasaantuisi.

”Mielestämme tuollainen on täysin väärä valinta, me kyllä pystymme hoitamaan molemmat asiat”, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki sanoi toimittajille Washingtonissa AFP:n mukaan.

Psakin mukaan Yhdysvallat on rahoittanut köyhien maiden rokotuksia enemmän kuin yksikään muu maa. Hän vaati muita kehittyneitä maita hoitamaan oman osuutensa.

Yhdysvallat allekirjoitti heinäkuussa sopimuksen rokotevalmistaja Pfizerin ja sen saksalaisen kumppanin Biontechin kanssa 200 miljoonan lisäannoksen hankkimiseksi. Tarkoituksena on rokottaa lapsia ja antaa mahdollisia uusia tehosterokotuksia.

Israelissa presidentti Isaac Herzog sai viime viikolla kolmannen annoksen koronavirusrokotetta. Presidentti aloitti kampanjan tehosteannosten antamiseksi yli 60-vuotiaille osana pyrkimyksiä hidastaa erittäin tarttuvan deltamuunnoksen leviämistä maassa.

WHO:n tavoitteen mukaan jokaisen maailman maan pitäisi saada vähintään kymmenen prosenttia väestöstään rokotettua syyskuun loppuun mennessä. Vuoden loppuun mennessä maailman väestöstä 40 prosenttia pitäisi olla rokotettuna, vuoden kuluttua luvun pitäisi olla jo 70 prosenttia.

Maailman rikkaimmissa maissa sataa kansalaista kohti on jo annettu YK:n tilaston mukaan keskimäärin 101 rokotetta eli suuri osa väestä on saanut jo toisen koronarokotteen. Maailmanpankin tilaston 29 köyhimmässä maassa sataa ihmistä kohti on annettu vain 1,7 rokoteannosta.