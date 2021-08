Suurin osa Meksikossa takavarikoiduista aseista tulee Yhdysvalloista. Valmistajat jopa räätälöivät aseita toiminta­ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään huumeparoneille mieleisiksi.

Meksiko etsii ulospääsyä maan väkivallan kierteestä ja vaatii aseyhtiöitä tilille niiden valmistamilla ja myymillä aseilla tehdyistä henkirikoksista.

Yhdysvalloissa Bostonin tuomioistuimessa Massachusettsissa käsiteltiin keskiviikkona poikkeuksellista oikeustapausta, kun Meksikon hallitus haastoi oikeuteen 11 yhdysvaltalaista aseyhtiötä.

Selvitysten mukaan 70 prosenttia Meksikossa vuosina 2014–2018 takavarikoiduista laittomista aseista on peräisin Yhdysvalloista.

”Nämä aseet linkittyvät tiiviisti väkivaltaisuuksiin, joiden keskellä Meksiko tällä hetkellä elää”, Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Meksiko vaatii yhdysvaltalaisilta aseyhtiöiltä jopa kymmenen miljardin dollarin korvauksia henkirikosten aiheuttamista inhimillisistä ja taloudellisista menetyksistä. Hallituksen mukaan aseväkivalta maksaa maalle 1,5 prosenttia sen bruttokansantuotteesta.

Lisäksi Meksiko vaatii asevalmistajilta ennaltaehkäiseviä toimia, jotta aseita ei tulevaisuudessa päätyisi kartellien käsiin.

Meksikon kartellit käyvät kovaa kilpavarustelua ja niiden käytössä on ammattisotilaiden kalustoa. Esimerkiksi syksyllä 2019 valtio joutui tuntien kaupunkisodan jälkeen taipumaan, kun Sinaloan kartelli iski sitä vastaan satojen sotilaiden ja panssari­ajoneuvojen voimalla.

Vasta heinäkuussa Jaliscon uuden sukupolven kartelli (CJNG) julkaisi pelotteluvideon, jossa se esitteli aseitaan. Videolla näkyi raskaan kaliiperin aseita, luotiliivejä, panssariautoja, armeijallakin käytössä olevia panssaroituja kuorma-autoja ja lennokkeja.

Meksikon hallituksen mielestä asevalmistajat pakenevat vastuutaan väkivaltaisuuksiin. Kuitenkin juuri yrityksillä on käytössään Meksikon ja Yhdysvaltain hallituksia ajankohtaisempaa ja tarkempaa tietoa siitä, ketkä ostavat suuria asemääriä, Meksikon edustajat sanovat.

Etelä-Meksikossa protestoitiin lisääntyneitä väkivaltaisuuksia vastaan kesällä 2021. Chiapaksen osavaltiossa paikalliset ovat perustaneet El Machete -nimisen suojeluryhmän, jonka tarkoituksena on puolustaa asukkaita kartelleilta.

Se, että asevalmistajat tuntevat asiakaskuntansa, näkyy myös aseiden räätälöinnissä. Osa Meksikoon saapuvista aseista on räätälöity vastaamaan nimenomaan kartellien mieltymyksiä niin ulkonäöllisesti kuin ominaisuuksiltaankin.

Kartelleille suunnatuista aseista on karsittu turvaominaisuuksia. Samalla koristelua on lisätty ja aseita on päällystetty kullalla ja timanteilla sekä kansallis­sankareiden ja pyhimysten kuvilla.

Meksikon hallituksen mukaan koko maan turvallisuus­strategian onnistuminen on kiinni siitä, että myös asevalmistajat kantavat vastuunsa väkivallasta.

”Jos emme nostaisi tätä oikeusjuttua ja jos emme voita tätä, asevalmistajat eivät tule koskaan ymmärtämään vastuutaan. He jatkavat toimintaansa niin kuin tähän saakka, ja me jatkamme päivittäisten kuolemantapausten todistamista maassamme”, Ebrard sanoi.

Päivittäisistä kuolemantapauksista puhuminen ei ole Meksikossa liioittelua. Vuodesta 2010 alkaen henkirikokset ovat vaatineet maassa vuosittain 20 700–36 000 kuolonuhria. Suurin osa kuolemista on seurausta järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Meksikossa on käyty jo vuosia kiivasta keskustelua aseyhtiöiden vastuusta väkivaltaan. Ulkoministeri pohti syytteiden nostamista jo kaksi vuotta sitten, kun yli 20 ihmistä kuoli Yhdysvalloissa Walmart-ostoskeskuksessa Meksikon rajalla El Pasossa.

Isku kosketti Meksikossa, sillä ampuja oli kertonut yrittäneensä tappaa ”niin monta meksikolaista kuin mahdollista”.

El Pason kesän 2019 joukkoammunnassa kuolleiden uhrien omaisia.

Keskiviikon oikeuskäsittely pidettiin vain päivä El Pason iskun toisen vuosipäivän jälkeen. Symbolisesta ajankohdasta huolimatta oikeudessa asevalmistajien vastuuta käsiteltiin paljon yhtä joukkoammuntaa laajemmin. Esimerkiksi El Pason rajanaapuri, meksikolais­kaupunki Ciudad Juárez on ollut useina viime vuosina yksi maailman vaarallisimmista kaupungeista.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun valtio haastaa yhdysvaltalaisia asevalmistajia oikeuteen. Meksikon laittomat asemarkkinat ja väkivaltaisuudet ovat kuitenkin johtaneet maailmalla langettaviin tuomioihin asevalmistajille.

Saksan liittovaltion korkein oikeus tuomitsi tämän vuoden maaliskuussa Heckler & Kochin (HK) asetehtaan maksamaan yli kolmen miljoonan euron sakot lähes 10 000 G36-kiväärin laittomasta myynnistä Meksikon maanpuolustus­sihteeristölle huumesodan alkuvuosina 2006–2009. Lisäksi kaksi yhtiön työntekijää tuomittiin enintään 22 kuukauden vankeustuomioon.

Kyseisen yhtiön aseita käytettiin muun muassa Ayotzinapan normaalikoulun opettaja­opiskelijoiden kidnappauksessa ja murhissa syyskuussa 2014.

Yhdysvaltain kansallinen ampumaurheilujärjestö (NSSF) on kuitannut Meksikon hallituksen syytökset katteettomina. NSSF:n mukaan ainoastaan 12 prosenttia Meksikossa takavarikoiduista aseista tulee Yhdysvalloista.

Meksikon käynnistämä oikeuskäsittely loukkaa Yhdysvaltain itsemääräämis­oikeutta, järjestö tuomitsee.

”Meksikon hallitus on itse vastuussa omien rajojensa sisällä rehottavasta rikollisuudesta ja korruptiosta”, totesi NSSF:n varapääjohtaja ja lakiasianjohtaja Lawrence G. Keane tiedotteessa.

Keanen mukaan Meksikon väkivaltaisuudet johtuvat kartellien käymästä huume- ja ihmiskaupasta.

”Meksikon viranomaisten tulisi laittaa kartellit vastuuseen ennemmin, kuin vierittää syytä lainkuuliaisille yhdysvaltalaisyrityksille”, Keane sanoi.

Kartellien paneminen tilille on helpommin sanottu kuin tehty. Yritetty on.

Meksikoa vuodet 2006–2012 johtanut presidentti Felipe Calderón aloitti kautensa alussa huumesodan. Strategiana oli hajottaa kartellit eliminoimalla niiden tärkeimmät johtajat.

Tässä onnistuttiin. Vuonna 2009 listatuista 37 etsityimmästä kartellipomosta 33 on joko vangittu tai tapettu.

Rikollisuutta ja väkivallan kierrettä menetelmä ei katkaissut, päinvastoin. Uusia kartelleja on syntynyt, vanhoihin on noussut uusia johtohahmoja. Väkivalta on kiihtynyt.

Tutkijat ovat olleet melko yksimielisiä siitä, että huumesota on hävitty, ja että ongelman ratkaiseminen Meksikon rajojen sisällä on mahdotonta, kun sekä kartellien aseet että asiakkaat tulevat ulkomailta.

Lähteet: Animal Político, BBC, The Guardian, New York Times, La Jornada, Pie de Página.