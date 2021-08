Irakilainen lentoyhtiö on keskeyttänyt tilapäisesti kaikki lentonsa Valko-Venäjälle. Irakin kansalaisen väitetään kuolleen aiemmin tällä viikolla Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla. Suomalainen Noor on huolissaan Liettuassa olevasta pikkuveljestään.

Liettuaan on saapunut Valko-Venäjän kautta hakemaan turvapaikkaa useita irakilaisia, joilla on suomalaisia tai irakilaisia sukulaisia Suomessa. Todellisuus Liettuassa on ollut karu.

HS:n Liettuasta tavoittamista miehistä yhden Suomen poliisi oli palauttanut vasten tahtoaan Irakiin ja toinen oli palannut vapaaehtoisesti. Kolmas on paennut ensimmäistä kertaa Eurooppaan. Miehet eivät esiinny nimillään turvallisuussyistä.

He kuuluvat niihin yli 4 000:een siirtolaiseen, jotka ovat tulleet tänä kesänä Liettuaan laittomasti Valko-Venäjältä. Euroopan unioni epäilee, että Valko-Venäjä järjestää siirtolaisia rajan yli tahallaan kostaakseen EU:lle pakotteista, joita se on langettanut Valko-Venäjää vastaan.

EU on syyttänyt Valko-Venäjää siirtolaisten käyttämisestä pelinappuloinaan. Liettualle siirtolaisten määrä on poikkeuksellinen, sillä koko viime vuonna heitä saapui maahan vain noin 80.

HS:n haastattelemat miehet olivat huomanneet sosiaalisen median kanavista, että irakilaisia matkusti Eurooppaan Valko-Venäjän kautta. He tarttuivat tilaisuuteen ja hankkivat lentoliput Irakista Minskiin.

”Kun näen avoimen oven, menen siitä. Päätin lähteä, koska haluan normaalin elämän, kuten ihmisillä. Olin väsynyt piileskelemään. Se ei ollut elämää, se oli helvetti”, kertoo Suomen Irakiin palauttama mies puhelimitse Liettuasta.

Kolmekymppinen mies ehti asua Suomessa 3,5 vuotta, ennen kuin poliisi palautti hänet vastoin tahtoaan Irakiin vappuna 2018 ja asetti kahden vuoden maahantulokiellon Schengen-alueelle.

Miehen isoveli sai Irakissa kokemansa vainon vuoksi oleskeluluvan Suomeen, mutta maahanmuutto­viranomaiset eivät uskoneet pikkuveljen tarinaa.

Mies ehti oppia suomen kielen ja teki Helsingissä kahta työtä: tiimiesimiehenä Postissa sekä siivous- ja kiinteistöpalveluyritys Solissa. Postissa hän oli saanut juuri ylennyksen. Helsingissä olivat myös isoveli ja suomalainen tyttöystävä.

”Olin rakentanut Suomessa uuden elämän nollasta. Mutta nyt olen surullinen, kun puhun Suomesta. En halua puhua, se sattuu kovasti”, mies huokaa raskaasti.

Irakissa hänellä ei ollut enää ketään. Mies piileskeli, tunsi olonsa turvattomaksi ja pelkäsi kuolevansa. Lopulta hän pakeni Turkkiin. Heinäkuussa ystävät hankkivat hänelle lentolipun Bagdadista Minskiin.

Liettuan armeijan sotilaat asensivat piikkilankaa Valko-Venäjän vastaiselle rajalle heinäkuun alussa.

Liettuassa on vierähtänyt nyt kolme viikkoa. Viranomaiset ovat panneet hänet suljettuun leiriin Kazitiškisin kylässä. Asukkaita on miehen mukaan 130, yhdessä huoneessa parikymmentä. Kauppaan tai leirin aitojen ulkopuolelle ei pääse.

Liettuan rajavartiolaitoksen mukaan laittomasti maahan tulleiden liikkumista rajoitetaan niin kauan, kunnes heidän henkilöllisyytensä on kunnolla todennettu. Turvapaikkahakemuksen jättäneet siirtolaiset saavat poistua majapaikastaan tilapäisesti, mikäli heille on myönnetty poistumista varten virallinen lupa.

Mies on kertonut viranomaisille olevansa vaarassa Irakissa ja haluavansa hakea turvapaikkaa Liettuasta, Suomesta tai muusta turvallisesta Euroopan maasta. Epätietoisuus kalvaa.

”Liettuan hallituksella ei ole selvää suunnitelmaa, miten toimia siirtolaisasioissa. En tiedä tulevaisuudestani. Eilen minulle sanottiin, että olen täällä ehkä puoli vuotta, ehkä vuoden. Tämä paikka on kuin vankila.”

Läheskään kaikki eivät ole saaneet jättää turvapaikkahakemusta. Puhelimessa on parikymppinen bagdadilainen, jolla on Suomen kansalaisuuden saanut veli Helsingissä. Hän sanoo olleensa leirillä kolme viikkoa, mutta viranomaiset eivät ole haastatelleet tai ottaneet sormenjälkiä, mikä huolestuttaa.

”Liettuan hallitus kohtelee meitä kuin vankeja. Maa tuntuu neuvostotasavallalta. Sillä ei ole eurooppalaista järjestelmää siirtolaisten asioiden käsittelyyn.”

Liettuan viranomaisten mukaan osa yli 4 100:sta maahan saapuneesta siirtolaisesta on jo voinut jättää turvapaikka­hakemuksen. HS ei tavoittanut Liettuan maahanmuutto­virastoa kommentoimaan jätettyjen hakemusten määrää.

Liettuaan on saapunut tänä vuonna yli 4 000 siirtolaista Valko-Venäjän kautta.

Suomalaisen Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja, tutkija Sanna Valtonen on huolissaan turvapaikan­hakijoiden oikeuksien toteutumisesta EU-maa Liettuassa.

”Se, mitä Liettuassa tällä hetkellä tapahtuu, ei vastaa sitä, mitä paikallisten viranomaisten prosessikuvauksessa luvataan. On huolestuttavaa, että ihmisille ei anneta tietoa asiansa etenemisestä. He pelkäävät joutuvansa käännytetyiksi, ennen kun ehtivät jättää turvapaikkahakemuksen.”

Liettua ilmoitti alkuviikosta ryhtyvänsä epäämään laittomasti saapuvilta maahantulon ja ohjaavansa heidät lähimmille kansainvälisille rajanylitys­paikoille. Sen jälkeen rajavartijat ovat päästäneet Liettuaan vain 56 ihmistä noin 700:sta, jotka oli otettu kiinni rajalta perjantaihin mennessä, kertoo uutistoimisto AFP.

Liettuan kansalaisjärjestöjen mukaan siirtolaisten pakottaminen takaisin Valko-Venäjälle rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeus­sopimuksia. Turvapaikan hakeminen kuuluu perusoikeuksiin, eikä Valko-Venäjää voi pitää turvallisena maana.

Liettua on majoittanut siirtolaisia telttoihin ja muun muassa vanhoihin kouluihin.

Liettua on koventanut suhtautumistaan siirtolaisiin entisestään. Rajaviranomaiset voivat sisäministerin Agnė Bilotaitėn tuoreella päätöksellä käyttää voimakeinoja ohjatessaan siirtolaisia rajanylityspaikoille ja eri maiden edustustoihin hakemaan turvapaikkaa.

Pian sen jälkeen Valko-Venäjä tiedotti ryhtyvänsä tutkimaan irakilaisen miehen kuolemaa. Miehen väitetään löytyneen rajalta pahoinpideltynä ja lopulta kuolleen, kertoo AFP. Valko-Venäjä on kertonut kohdanneensa kymmeniä Liettuan torjumia siirtolaisia, joilla on havaittu ruhjeita.

Liettuan sisäministeriö on tyrmännyt Valko-Venäjän väitteet kuolleesta irakilaisesta ja kiistänyt liiallisen voimankäytön.

Siirtolaisen väitetyn kuoleman jälkeen irakilainen lentoyhtiö ilmoitti tilapäisesti keskeyttävänsä kaikki lentonsa Irakista Minskiin kymmeneksi päiväksi. Vain hieman aiemmin lentoyhtiö oli suunnitellut lisäävänsä lentoja Minskiin.

Irakin ulkoministeri Fuad Hussein sanoi AFP:n mukaan haluavansa suojella Irakin kansalaisia, jotka ovat joutuneet salakuljettajien uhreiksi. EU on yrittänyt vaikuttaa Irakiin siirtolaisvirtojen hillitsemiseksi ja pyytänyt valvomaan lentoja paremmin.

Helsingissä asuva suomalainen Noor on seurannut tapahtumia sydän syrjällään. Pikkuveli on Liettuassa ankeassa telttaleirissä Rūdninkaissa ja äidin matkasuunnitelmat kariutuivat lentojen peruutuksen vuoksi. Äidin oli määrä matkustaa Irakista Minskiin tänä sunnuntaina.

Veli palasi kesällä 2017 Suomesta vapaaehtoisesti Irakiin hoitamaan vakavasti sairasta äitiä, mutta haluaa tulla takaisin.

Noor lähettää videoita veljen leiristä, jonka asukkaat ovat järjestäneet mielenosoituksia epäinhimillisenä pitämäänsä kohtelua vastaan. Rauhalliselta näyttävää protestia seuraa telttaleirin aidan takana joukko mellakkavarusteisiin sonnustautuneita poliiseja.

Rūdninkaissa suljetun telttaleirin asukkaat osoittivat mieltään epäinhimillisinä pitämiään oloja vastaan. Asukkaiden mukaan päivittäin on saanut yhden aterian, joka on koostunut tonnikalapurkista ja kekseistä. Leiri kastui rankkasateessa, eikä kaikilla ole lämmintä nukkumapaikkaa.

Videolta ei saa aivan selvää, mitä siirtolaisten ja poliisin välillä tapahtuu, mutta lopulta leirin aita avataan ja asukkaat kuljettavat ihmisen ambulanssiin. Liettualaismedia kertoi poliisin käyttäneen ainakin kyynelkaasua.

Noorin mukaan poliisi pahoinpiteli yhden siirtolaisista. Hän toivoo, että veli saa siirrettyä turvapaikkahakemuksensa Suomeen.

”Kaikki palanneet irakilaiset haluavat tulla takaisin Suomeen. Ero elämässä Irakin ja Suomen välillä on niin suuri. Ensinnäkin Suomi on turvallinen, mutta Irak ei ole.”