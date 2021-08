Tanskassa on käytetty koronapassia kuukausia ja testejä on tehty kymmeniä miljoonia – Testauksen mallimaassa kuka tahansa voi työllistyä näytteenottajaksi

Suomessa otetaan todennäköisesti koronapassi käyttöön syksyllä, mutta epäselvää on, miten laaja testaus hoidettaisiin.

Tanskassa on tehty torstaihin mennessä noin 77 miljoonaa koronatestiä pandemian aikana, selviää Tanskan terveysviranomaisen tiedoista.

Luku on verrattain suuri, sillä Suomessa oli keskiviikkoon mennessä tehty vajaa kuusi miljoonaa testiä.

Suurin osa testeistä Tanskassa on tehty loppukevään ja kesän aikana, mikä johtuu pitkälti keväällä käyttöön otetusta koronapassista.

Koronapassin avulla voi osoittaa, että henkilöllä on viimeaikainen negatiivinen testitulos, vähintään yksi rokoteannos tai hän on sairastanut koronavirustaudin. Passin avulla Tanskassa on päässyt tapahtumiin, ravintoloihin ja kuntosaleille.

Koronapassin toimivuus on perustunut pitkälti ahkeralle testaukselle, kun rokotuskattavuus on ollut vielä alhainen.

Passia varten voi Tanskassa tehdä joko pcr-testin, joka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi ja jonka tuloksen saa noin vuorokaudessa, tai pikatestin, jonka tuloksen saa alle puolessa tunnissa. Kaikki testit ovat ilmaisia.

Suomessa hallitus näytti torstaina vihreää valoa koronapassin käyttöönoton valmistelulle. Passi olisi tulossa mahdollisesti käyttöön syksyllä. Testien on suunniteltu olevan ilmaisia.

Tanskan oikeusministeriö kertoi yleisradioyhtiö DR:lle toukokuussa, että testit maksavat päivässä noin 40–80 miljoonaa kruunua (5–11 miljoonaa euroa) riippuen siitä, paljonko testejä tehdään.

Testaamisen käytännön järjestelyistä ovat vastuussa aluehallinnot. Esimerkiksi pikatestien hinta vaihtelee alueittain.

DR:n selvityksen mukaan testien keskimääräinen hinta on 152 kruunua eli noin 20 euroa. Pandemian aikana tehdyt 77 miljoonaa koronatestiä ovat kustantaneet siis noin 1,5 miljardia euroa.

Testit maksaa valtio, mitä pidetään kuitenkin edullisempana vaihtoehtona kuin yhteiskunnan sulkemista. DR:n haastatteleman terveystalouden professorin Jes Søgaardin mukaan sulku maksaisi 2–3 miljardia kruunua viikossa eli noin 270–400 miljoonaa euroa.

Kiireisimpinä aikoina Tanskassa on tehty noin 700 000 testiä päivässä. Vastaavalla määrällä testit maksaisivat keskihinnan mukaan 100 miljoonaa euroa viikossa.

Rahan lisäksi laaja testaus on vaatinut henkilökuntaa.

Suomessa testaajien on oltava terveydenhoitoalan ammattilaisia tai opiskelijoita, mutta Tanskassa kuka tahansa voi työllistyä näytteenottajaksi.

Esimerkiksi Tanskan pääkaupunki­seudulla etsitään parhaillaan lisää näytteenottajia.

Työpaikkailmoituksessa vaaditaan asiakaspalvelu­henkisyyttä ja todetaan, ettei koulutustausta ole olennainen, sillä työntekijät saavat hyvän perehdytyksen. Lisäksi terveysalan ammattilainen valvoo näytteenottoa testipaikoilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi HS:lle keskiviikkona, että koronapassin vaatiman laajan näytteenoton ongelmana on löytää riittävästi henkilökuntaa.

Tällä hetkellä Tanskassa täyden rokotesuojan on saanut yli 56 prosenttia väestöstä. Ainakin yhden annoksen on saanut 73 prosenttia väestöstä.

Monien maiden koronapasseihin verrattuna Tanskan passi on poikkeuksellinen, koska passi tulee voimaan jo kaksi viikkoa ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen.

Asiantuntijat ovat kritisoineet tätä, sillä rokotteet tehoavat parhaiten deltavirusmuunnokseen vasta toisen annoksen jälkeen.

Passin saaminen ensimmäisen rokotteen jälkeen on kuitenkin vähentänyt tarvetta pikatesteille. Heinäkuun lopulla Tanskassa tehtiin enää alle 150 000 pikatestiä päivässä, kertoo tanskalaislehti Berlingske.

Useilla alueilla pikatestiasemia suljetaan elokuun alkupuolella vähentyneen testauksen takia. Lisäksi testipaikkojen aukioloaikoja lyhennetään.

Oireisille ja altistuneille suositellaan yhä pcr-testejä, joihin muutokset eivät vaikuta.

Tanskassa on koronapassin avulla järjestetty tapahtumia ja pidetty esimerkiksi ravintolat auki. Testien kovasta hinnasta huolimatta päätöksille on vahva poliittinen tuki, sillä järjestelmää kannatti yhdeksän kymmenestä puolueesta.

Maassa koronatartuntojen määrä on heinäkuussa kasvanut, kuten Suomessakin. Silti Tanskassa on alettu hiljalleen luopua koronapassista.

Passin käyttö on tarkoitus tämänhetkisten tietojen mukaan lopettaa lokakuun alkuun mennessä.