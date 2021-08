Samalla terveydenhuollon työntekijöille määrätään pakollinen koronarokotus.

Ranskan perustuslaki­tuomioistuin hyväksyi torstaina presidentti Emmanuel Macronin esittämän pakollisen terveystodistuksen, joka kansalaisen on kyettävä esittämään useissa paikoissa niin vaadittaessa.

Tuomioistuimen mukaan parlamentin heinäkuussa hyväksymä koronapassilaki on ”pääosin” perustuslain mukainen, kertoo uutistoimisto AFP.

Tuomioistuimen päätös merkitsee sitä, että kansalaisten on esitettävä koronapassi syyskuun puolivälistä alkaen, mikäli he aikovat syödä sisällä ravintoloissa, matkustaa pitkän matkan junilla tai nousta lentokoneeseen.

Samalla terveydenhuollon työntekijöille määrätään pakollinen koronarokotus.

Ranskan koronapassi hyväksyttiin jo toukokuussa mutta sitä on vaadittu vain suurissa yleisötilaisuuksissa. Passi on todistus joko saadusta rokotesuojasta, tuoreesta negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta taudista.

Macronin tarmokkaasti ajama lakialoite on nostattanut laajaa vastarintaa. Noin 200 000 ihmistä marssi pakollista koronapassia vastustavassa mielenosoituksessa viime lauantaina ja aktivistit lupaavat uusia mielenosoituksia. Vastustajien mukaan presidentti puuttuu yksilönvapauteen ja syrjii rokottamattomia.

”Muutama kymmenen tuhatta ihmistä on mennyt sekaisin siinä määrin, että he väittävät ranskalaisten asuvan diktatuurissa”, Macron kommentoi haastattelussa keskiviikkona. Hän korosti, että rokotteesta kieltäytyminen on ”vastuutonta” ja viittasi terveydenhuollon kapasiteetin loppumiseen.

Etelä-Ranskan sairaalat ovat ilmoittaneet siirtävänsä leikkauksia hätätoimena, jotta potilaspaikkoja vapautuisi koronaviruksen deltavariantin aiheuttaman neljännen epidemia-aallon potilaille.