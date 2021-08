Yhdysvallat on kehittämässä järjestelmää, jossa aletaan vaiheittain sallia ulkomaalaisten matkustajien saapuminen maahan kaikista maailman maista.

Valkoisen talon edustaja kertoi keskiviikkona, että Yhdysvallat suunnittelee avaavansa rajojaan koronavirusrokotteen saaneille ulkomaalaisille matkailijoille.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on tunnustanut kansainvälisten matkailijoiden merkityksen maalle ja siksi rajojen avaamista suunnitellaan "turvallisella ja kestävällä tavalla".

Valkoisen talon edustaja ei tarkentanut, minkälaisella aikataululla rajoja oltaisiin avaamassa matkailulle. Joka tapauksessa suunnitelma on merkittävä muutos, sillä 26. heinäkuuta maa vielä ilmoitti pitävänsä nykyiset maahantulorajoitukset voimassa.

Yhdysvallat on myös torjunut Maailman terveysjärjestön (WHO) pyynnön pidättäytyä koronarokotusten tehosteannosten antamisesta.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vaati keskiviikkona rikkaita maita keskeyttämään tehosteannosten jakelun syyskuun loppuun asti. Valkoisen talon lehdistöpäällikön Jen Psakin mukaan maalla on riittävästi rokotteita, jotta se voi jatkaa tehosterokotteiden antamista ja samalla auttaa köyhiä maita saamaan rokotteita.