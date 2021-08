Tokiossa on kansallinen hätätila, mutta baarikaduilla juhlat jatkuvat huolettoman huuruisina. HS lähti Tokion yöhön ja tapasi 19 juhlijaa. Kaikki sanoivat samaa: Japanin koronarajoitukset ovat yksi iso vitsi.

Tokiossa on ollut kansallinen hätätila jo melkein kuukauden – ja ihan syystä. Koronatartuntojen määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Kuluneen seitsemän päivän aikana Japanissa uusia tartuntoja on todettu keskimäärin 13 000 joka ikinen päivä.

Siksi hallitus on linjannut, että alkoholia ei saisi myydä ja ravintoloiden pitäisi mennä kiinni kahdeksalta.

Ei saisi ja pitäisi.

Jostain kuuluu musiikkia.

Opiskelija Miyo Koike illallisti ystävänsä kanssa Tokion Shinjukussa. Hänen mielestään pandemia on tehnyt elämästä yksinäistä ja tylsää.

Tokion erillisalueella Shinjukussa Miyu Koike istuu opiskelu­kaverinsa kanssa thai­ravintolan täpötäydellä terassilla ja siemaisee pillillä olutta ämpäristään. Pöytään on katettu riisiä, jauhe­lihaa ja nuudeleita.

”Niin, vaikea sanoa, mikä on oikein”, 20-vuotias opiskelija pohtii rajoituksia.

Kazuya Nonaka avasi Cafe del Sonican hätätilan aikana. Viranomaiset eivät ole sanoneet mitään, vaikka baari on auki aamuyöhön ja alkoholi virtaa.

Kazuya Nonaka, 39, seisoo juuri avaamansa pienen baarin seinustalla Shinjukun alueen viereisessä Shibuyassa. Kuppila on suurin piirtein kaksion kokoinen. Katossa on neon­kolmioita ja DJ Ririko soittaa niin, että basso tuntuu kylki­luissa.

Matalaan tilaan on ahtautunut viitisen­kymmentä ihmistä. Jo nyt tuntuu tungokselta, mutta omistaja sanoo, että tupla­määrä väkeä olisi hyvä.

”Tänään on onneksi ihan hyvin porukkaa liikkeellä. Korona on vaikeuttanut tosi paljon tätä alkua”, baarin­pitäjä sanoo.

Vartija Daija Snake seuraa tilannetta ja ihmismäärää aukiolla.

Kabuki-chossa vartija Daija Snake seisoo keskellä nuorison suosimaa pussi­kalja-aukiota. Tänään on perus­levoton ilta, hän kuvailee. Hätä­tila ei ole näkynyt yö­elämässä.

Snaken työtä on valvoa järjestystä, suositella ihmisille kotiin menemistä ja kertoa, ettei kaduilla kannattaisi juoda alkoholia.

Jos joku silti juo, Snake ei voi varsinaisesti tehdä mitään. Hän ei sitä paitsi itse edes usko korona­virus­pandemian olemassaoloon.

”Se on suurin valhe ikinä. Nämä maskit ovat hirveitä kapistuksia”, yhdysvaltalais­syntyinen vartija toteaa ja ottaa omansa pois.

” ”Tänään on onneksi ihan hyvin porukkaa liikkeellä.”

Japanin hallitus on syyttänyt kansalaisia heikosta kriisi­tietoisuudesta. Ministerit hokevat päivittäisissä tiedotus­tilaisuuksissaan, että ihmisten pitäisi pysyä kotona ja ravintoloiden noudattaa rajoituksia.

Tämäkin lause toistuu: olympialaiset eivät ole tartuntamäärän kasvun syy.

Sen sijaan syy on pääministeri Yoshihide Sugan käsityksen mukaan nuorissa. Suga esitti viime viikolla kova­sanaisen huolensa siitä, että korona­virus leviää erityisesti 20- ja 30-vuotiaiden keskuudessa.

Siinä on perääkin, mutta totta on sekin, että nuoret ovat poliittisesti turvallinen synti­pukki. Parlamentti­vaalit pidetään syksyllä. Oletus on, että nuoret eivät kuitenkaan äänestä, joten heidän syyttämisensä ja suuttumisensa eivät keikauta vaali­tulosta suuntaan tai toiseen.

Kaksi vuotta sitten parlamentin ylähuoneen vaaleissa 18–19-vuotiaiden äänestys­prosentti oli 31.

Jos Tokion öiset kadut pitäisi näyttää yhdellä kuvalla, se saattaisi olla tämä hetki: pari­kymppinen Renji Himuro riisuu paitansa näyttääkseen ala­vatsan uusia tatuointejaan.

Megu Sato kuvasi Renji Himuron tatuointeja.

Katukiveykselle levittäytynyt kaveriporukka innostuu paljaasta ihosta. Valkoiseen mekkoon pukeutunut Megu Sato alkaa kuvata videota.

Oh, oh, hän hokee.

Jossain jytkyttää edm-musiikki, yö on melkein 30-asteinen ja mainos­kylttien kirkas loimotus valuu pitkin seiniä. Tuoksuu nuoruus.

”Me niin tarvitsemme tätä”, Sato sanoo. ”Jotain piristystä.”

Hänellä on kädessään tölkki yhdeksän­prosenttista hedelmä­siideriä. Kaupasta saa, hän sanoo.

Megu Sato, 21, vietti ystäviensä kanssa iltaa niin sanotusti pussikaljan parissa.

Renji Himuro on kiemurrellut takaisin paitaansa ja kertoo diagnosoineensa itsellään korona­virus­tartunnan jo kahdesti koti­testillä.

”Ensin vuosi sitten lokakuussa ja nyt kolme viikkoa sitten”, hän sanoo.

”Hajuaisti meni, yskitti paljon ja keuhkot olivat tosi kipeät.”

Himuro ei tiedä, mistä tarkalleen ottaen tartunnat sai. Näillä Kabuki-chon kulmilla oli kuukausi sitten tartuntojen rypäs eikä läheskään kaikilla ollut silloin maskeja, hän sanoo.

Himuro on ammatiltaan tatuointi­taiteilija. Studio sijaitsee ”ihan tässä lähellä”.

”Meillä on ollut nyt enemmän asiakkaita kuin aiemmin.”

Renji Himuro laskee, että ainakin 20–30 hänen kaveriaan on jo sairastanut korona­virus­taudin.

Tosin ei hän tiedä aivan täysin varmaksi, oliko hänen omassa sairastumisessaan varmasti kyse koronaviruksesta. Himuro ei koskaan mennyt viralliseen testiin.

Jos hänellä covid-19-tauti onkin ollut, se ei näy Tokion tauti­tilastoissa.

Shinjukussa avoinna ollut baari kehuskeli kyltissä laajalla viinivalikoimallaan. Kaikkea on.

Himuro poti tautinsa kotona. Söin ihan helvetisti valkosipulia, hän sanoo ja nauraa – mutta vakuuttaa sitten olevansa aivan tosissaan.

”Oikeasti! Se auttaa, olisin varmasti kuollut ilman valko­sipulia ja vahvaa teetä. Ja inkivääriä.”

Hänen kyljessään istuu Riho Igarashi, joka sukii jatkuvasti otsa­tukkaansa pienellä mustalla kammalla.

”Korona on pelkkä flunssa”, hän sanoo.

Manamu Shibano (vas.), Yuuta Okada ja Nazuno-niminen tyttö viettivät aikaa Kabukichossa. He kertoivat ammateikseen dj, tiktokkaaja ja malli.

Japanista kerrotaan aina, että se on kuuliaisten ihmisten maa.

Sääntöyhteiskunta, joka opastaa jäseniään hiljaisen tiedon lisäksi myös kyltein. Niitä on kaikkialla, ja niissä kerrotaan, mitä ei saa tehdä.

Ei saa huutaa! Ei saa toikkaroida humalassa!

Yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan yleensä varsin hyvin. Korona­rajoitusten suhteen on kuitenkin aivan toisenlainen meno.

Mistä se johtuu?

Temple-yliopiston professori Jeffrey Kingston opettaa kursseja nyky-Japanista sekä maan modernista historiasta. Hän vastaa puhelimeen vuorilta, jossa on viettämässä viikonloppua.

Kaunista on, mutta pitää varoa karhuja, hän kertoo. Pennut ovat syntyneet.

Mutta niistä rajoituksista: ihmiset ovat kerta kaikkiaan väsyneet niihin, Kingston sanoo.

Ryohei Masujima vietti aikaa uudessa Cafe del Sonica -baarissa Shibuyassa.

Tokiossa käynnissä oleva hätätilakin on jo neljäs, eikä niistä yksikään ole varsinaisesti tarkoittanut mitään.

”Kun pandemia alkoi, ihmiset tottelivat hyvin. Japani selvisi hyvin ensimmäisestä aallosta. Mutta nyt ihmiset haluavat rentoutua. On kesä, kuumaa ja oli olympialaisetkin. Nuoret pelkäävät, että heidän nuoruutensa haihtuu pois.”

Kingstonin mielestä Japanin hallitus on hoitanut pandemian kerrassaan huonosti. Ei ihme, että ihmiset eivät kuuntele sen neuvoja.

”Hallituksen viesti on täysin ristiriitainen. Toisaalta he toivottavat valtavan määrän ihmisiä tervetulleeksi olympialaisiin. Mutta samaan aikaan he sanovat paikallisille, että teidän pitää sitten pysyä kotona”, Kingston sanoo.

”Hallituksella on ihan Monty Python -meininki. Huvittavaa ja typerää.”

Monty Pythonilla hän viittaa brittiläiseen komediaryhmään, joka tuli tunnetuksi tv-sarjasta 70-luvun alussa.

Kansallisen hätätilan aikaiset rajoitukset ovat oikeastaan vain suosituksia. Varsinaista rangaistusta ei tule, jos niitä rikkoo.

Niille ravintoloille ja klubeille, jotka pitävät ovensa kiinni, maksetaan korona­tukea. Moni on kuitenkin auki, koska se on taloudellisesti kannattavampaa niin.

” ”Hallituksella on ihan Monty Python -meininki. Huvittavaa ja typerää.”

Tartuntojen leviäminen ei ole erityisesti nuorten vika, Kingston sanoo. Vika on rakenteissa.

Hallitus voisi käyttää määräys­valtaansa ja vaikkapa rangaista sääntöjen rikkojia, mutta se ei tee niin.

Korona­testaus­systeemiä ja siihen liittyvää byrokratiaa voitaisiin selkeyttää ja testiin pääsyä nopeuttaa, mutta niin ei tehdä.

”Jos menet testiin klinikalle ja maksat testin itse, voit pyytää lääkäriltä, ettei hän raportoi tartuntaa. Monet eivät halua, että työn­antaja saa tietää sairaudesta”, Kingston sanoo.

Onko se ihan laillista, että lääkäri ei raportoi?

”No, harmaata aluetta.”

Japanin viralliset koronatilastot paljastavat todennäköisesti vain jäävuoren huipun, Kingston sanoo. Niihin päätyy vain osa tapauksista, ja testeihin ei mennä kuin pakon edessä.

Testejä tehdään Tokiossa vähän suhteessa kaupungin kokoon. Esimerkiksi lauantaina 14 miljoonan asukkaan kaupungissa tehtiin 13 693 testiä, ja niistä positiivisia oli 4 566 eli kolmasosa.

”Hallitus ampuu pimeään. Kukaan ei tiedä ongelman todellista kokoa. Jokainen Japanin terveys­viranomainen sanoo, että yhteiskunta pitää sulkea.”

Viime päivinä äänenpainot ovat nousseet, kun jotkut kansan­edustajat ja terveys­viranomaiset ovat vaatineet tiukkaa ”lockdownia” eli hyvin laajoja rajoituksia. Esimerkiksi Naganon prefektuurin kuvernööri Shuichi Abe toivoo, että hallitus harkitsisi ”oikeudellisia toimenpiteitä, mukaan lukien sulkujen kaltaisia liikkumis­rajoituksia”.

Jotain pitäisi tehdä, ja pian.

Jalankulkijoiden määrän on raportoitu kasvavan koko ajan Tokion keskeisillä paikoilla. Myös moottori­teillä liikkuu jatkuvasti enemmän autoja, kertoo Yomiuri Shimbun -sanoma­lehti.

Ja deltamuunnos, se tarttuu ihmis­joukoissa tiettävästi kuin vesi­rokko.

Satoshi Kose juhli työkavereidensa kanssa karaokessa Shibuyassa.

Karaokeno Tetsujinin huoneessa 212 on sellaiset bileet, että ne kuuluvat käytävälle asti. Seiniä koristavat vaaleat, haalistuneet tapetit ja henkarit puvuntakkeja varten. Yhdessä niistä roikkuu valkoinen käsilaukku.

Kello on 00.45.

Tämä ei ole mielipide vaan fakta: karaoke on upea laji erityisesti Japanissa. Täällä Tetsujinissa jokainen porukka vuokraa käyttöönsä pienen huoneen, jossa on sohva tai noja­tuoleja, pöytä ja omat karaoke­laitteet.

Huoneessa 212 on kaupan alan työporukka. He ovat tilanneet kaksi muovi­kannullista sitruuna­viinaa. Huoneen hintaan kuuluu juoma­buffet, josta saa tunti­taksalla juoda niin paljon kuin haluaa.

Jonkin verran on jo mennyt.

”Minä olen pomo”, Keisuke Honda julistaa valkoisessa kaulus­paidassaan ja levittää kätensä.

”Ja he ovat minun tiimini.”

” ”Kyllä koronatilanne meitä huolettaa.”

Kun Hondan johtamalta joukolta kysyy, että mitäs läksitte, he vastaavat, että kunhan tultiin juopottelemaan. Pitkästä aikaa.

”Kyllä koronatilanne meitä huolettaa. Emme ole käyneet esimerkiksi täällä niin paljon kuin ennen. Nyt tulimme, koska olemme kaikki saaneet rokotuksen”, Satoshi Kose sanoo.

Se on Japanissa vielä tällä hetkellä etu­oikeutetun puhetta, Kose toteaa itsekin.

Heillä on hyvä työnantaja, joka huolehti työntekijöilleen rokotukset kuntoon. Kaikki japanilaiset eivät ole samalla viivalla. Täysin rokotettuja on kolmasosa väestöstä.

Keisuke Honda lauloi Beatlesiä.

Japanin rokotustilanne on kykenemättömän hallituksen aikaansaama fiasko, sanomalehti Asahi Shimbunin pää­kirjoituksessa todettiin jonkin aikaa sitten.

Japani hidasteli alussa, ja nyt rokotteista on pulaa.

Eri aluehallinnot ovat valittaneet, että olympialaisten alla pää­ministeri Suga hoputti rokotuksia, vaikka tiedossa oli, että rokotteita tuskin saadaan niin paljon. Nyt ihmisten rokotus­aikoja on jouduttu perumaan viime tipassa.

Karaoke huoneen sohvalla seisova Kyoshiro Kikuchi on kuitenkin piikkinsä saanut, ja nyt hän haluaa esittää ”Japanin kansallis­laulun”. Kappaleen nimi on Story ja alun perin sen esitti Ai-niminen artisti.

Kikuchi tulkitsee sen niin, että kuulijassa menee kylmiä väreitä.

Pienessä huoneessa on ystäviä ja helppo unohtaa, että jossain tuolla ulkona väijyy virus.

Kyoshiro Kikuchi (vas.), Mibel Aaya, Satoshi Kose, Yurina Kitazawa, Rei Kurokaw ja Keisuke Honda juhlivat karaokehuoneessa Tokiossa.

Tokion humalanhuuruisessa yössä kulkiessa muutama asia tuntuu lähes selvältä.

Jos Tokiossa joku haluaa bilettää, niin hätä­tilasta huolimatta tarjolla olevaa viinaa ja avoinna olevia klubeja on helppo löytää. Yö­elämän keskittymissä Shinjukussa ja Shibuyassa on tanssi­lattioilla tungosta, baareihin jonotetaan ja tiskiltä saa alkoholia hätä­tilasta huolimatta.

Jos näistä baareista joku tartunnan saisikin, edes itse pää­ministeri Sugan olisi lopulta mahdotonta sanoa, liittyykö se olympialaisiin vai ei.

Esimerkiksi Shibuyassa eurooppalaiseksi tv-kuvaajaksi esittäytyvä mies liimautuu viereen ilman maskia ja iskee silmää.

”Upeat olympialaiset. Huomenna on taas työ­päivä”, hän sanoo ja kertoo käyneensä ulkona melkein joka ilta.

Kahden illan aikana tapaamme kaikkiaan yhdeksäntoista ihmistä Tokion yössä.

Heistä jokainen sanoo saman asian vähän eri sanoin: Käytännössä Tokion korona­rajoitukset ovat vitsi.

Niitä voi jokainen noudattaa – tai olla ihan vapaasti noudattamatta.