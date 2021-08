Viranomaiset ja sotilaat pakenivat Lalibelasta ennen kapinallisten saapumista, eivätkä jättäneet siviileille edes aseita, joilla nämä voisivat puolustautua.

Etiopiassa kapinalliset ovat vallanneet Lalibelan kaupungin, joka on ainutlaatuisten kalliokirkkojensa vuoksi yksi Unescon ensimmäisistä maailmaperintökohteista. Lalibelan asukkaat ovat kertoneet kapinallisten saapumisesta uutistoimistoille.

Lalibela sijaitsee Pohjois-Etiopiassa, Amharan osavaltiossa noin 645 kilometrin päässä pääkaupunki Addis Ababasta. Amharan osavaltio on Tigrayn osavaltion rajanaapuri.

Etiopian hallituksen joukot ja Tigrayn kansanvapautusrintaman (Tigray People’s Liberation Front, TPLF) ovat sotineet Tigrayssa viime marraskuusta lähtien. Viime viikkojen aikana taistelut ovat levittäytyneet Tigrayn rajojen yli naapuriosavaltioihin Amharaan ja Afarariin.

Taisteluita on käyty useilla rintamilla hallinnon julistamasta tulitauosta piittaamatta. Yhteenottojen seurauksena on kuollut kymmeniä siviilejä. Presidentti Abiy Ahmedin tiedottaja Billene Seyoum kertoi torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että yli 300 000 ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan Amharan ja Afarin taistelujen vuoksi.

Joillain Amharan alueilla hallinnon sotilaat ja miliisit ovat yrittäneet estää kapinallisten etenemisen. Laliban asukkaat jätettiin kuitenkin kohtaamaan kapinalliset yksin.

Amharan turvallisuusjoukot pakenivat paikalta yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa keskiviikkoyönä, paikallinen asukas kertoi uutistoimisto Reutersille.

”Pyysimme heitä jäämään tai edes antamaan meille Kalašnikovinsa [neuvostoliittolainen rynnäkkökivääri], mutta he kieltäytyivät ja pakenivat viidellä ambulanssilla, useilla kuorma-autoilla ja henkilöautoilla”, Seyfu-niminen asukas sanoi.

Lähtiessään pakenevat sotilaat olivat ampuneet Seyfun ystävän.

”Hän rukoili heitä jäämään ja suojelemaan siviilejä.”

Amharan sotajoukkoja maaseudulla Adi Arkayn kylän lähellä 14. heinäkuuta 2021.

Viranomaisten ja sotilaiden poistuttua Lalibelan kaupunki antautui ilman vastarintaa. Kapinalliset saapuivat paikallisten mukaan torstaina iltapäivällä. Paikalliset tunnistivat kapinalliset siitä, että nämä käyttivät eri uniformuja kuin alueen omat sotilaat, eivätkä puhuneet paikallista kieltä.

”TPLF saapui juuri iltapäivällä. Nyt he tanssivat kaupunginaukiolla”, yksi asukas kertoi uutistoimisto AFP:lle.

”Suurin osa ihmisistä lähtee kaupungista syrjäseuduille”, sanoi puolestaan paikallinen, joka itse piilotteli perheensä kanssa kotonaan.

Lalibelan kiveen hakatut kalliokirkot ovat olleet Unescon maailmanperintökohde aina vuodesta 1978.

Lalibela on pieni vuoristokaupunki, joka sijaitsee noin 2 500 metrin korkeudessa. Vuosina 1181–1221 alueella hallitsi kuningas Lalibela. Kerrotaan, että hän rakennutti kalliokirkot ”uudeksi Jerusalemiksi”, sillä muslimit olivat vallanneet alkuperäisen pyhän kaupungin. Alueen arkeologisten löydösten perusteella ensimmäisten kirkkojen rakennus on aloitettu jo aiemmin.

Basalttikiveen hakatut Lalibelan kalliokirkot muodostavat pyhiinvaelluskohteen yhä tänä päivänä. Vuonna 1978 Unesco valitsi kirkot 12 ensimmäisen maailmanperintökohteen listalleen.

Lalibelan kalliokirkkoja on yhteensä 11. Kirkot jaetaan kahteen ryhmään: Jordanjoen etelä- ja pohjoispuoleiseen ryhmään. Molempiin ryhmiin kuuluu viisi kirkkoa. Lisäksi yhdestoista kirkko on muista hieman erillään, mutta yhdistetty muihin kaivannoilla.

Jordanjoen pohjoispuolella olevan Vapahtajan talo -nimisen kirkon uskotaan olevan maailman suurin monoliittikirkko.