Kiina suojelee Pekingiä katkomalla juna-, bussi- ja lentoyhteyksiä kaupungeista, joissa on todettu tartuntoja.

Uskomattomaltahan se suomalaisen korviin kuulostaa: Kun Wuhanin kaupungissa ilmeni kahdeksan covid-19-tapausta, kaikki kaupungin 11 miljoonaa asukasta päätettiin tällä viikolla testata.

Koko Kiinasta on löytynyt viime päivinä muutama kymmenen covid-tapausta päivässä – siis 1,4 miljardin ihmisen maasta. Monia miljoonakaupunkeja on pantu päiviksi puolisulkuun, eli asukkaita on käsketty olemaan kotona. Osasta tartuntakaupunkeja on vaikea päästä pois.

Tartuntoja ilmoittaneilta alueilta lähtevät juna-, bussi- ja lentoyhteydet on katkottu erityisesti Pekingiin. Pääkaupunki Pekingiä suojellaan Kiinassa huolellisesti, sillä se on Kiinan hallinnollinen ja symbolisestikin tärkeä keskus.

Miksi Kiina ottaa vähistäkin covid-19-tapauksista näin massiiviset toimet käyttöön?

Ensinnäkin nykyistä tapausten aaltoa pidetään Kiinassa vakavimpana paikkana sitten vuoden 2020 alun, jolloin covid-epidemia ryöpsähti Kiinassa muutamaksi kuukaudeksi, kunnes se tukahdutettiin.

Sittemmin covid on nostanut hetkeksi päätään joillain Kiinan alueilla, mutta nyt tautitapauksia ja vieläpä herkästi tarttuvaa deltamuunnosta on löytynyt yli puolesta eli ainakin 17 maakunnasta. Vaikka tapauksia ei ole paljon, ne ovat laajalla alueella.

Iso osa uusista tapauksista liittyy Nanjingin kaupungissa heinäkuun 20. päivänä löydetyltä, lentokoneiden siivoojilta alkunsa saaneeseen ketjuun. Nanjingin kaikki yhdeksän miljoonaa asukasta on nyt testattu ainakin kolmeen kertaan, ja kaupungista on löydetty 228 tapausta. Sittemmin tauti levisi laajalle Hunanin maakunnan Zhangjiajien kaupungin jättimäisistä turistinäytöksistä.

Toiseksi ”nollapolitiikka” on Kiinan tapa taistella koronaa vastaan, ja Kiinassa ollaan siitä ylpeitä. Heti kun tapauksia jossakin paljastuu, käynnistetään jättimäiset testaukset ja kaupunkien pitkätkin sulkutilat. Näin Kiina on saanut pidettyä taudin erittäin hyvin kurissa.

Missään muualla täysin vastaavat toimet eivät olisi mahdollista, sillä vain Kiinalla on sekä rahaa että mahdollisuuksia organisoida tuon tuosta miljoonien ihmisten testaaminen. Autoritaarisessa maassa kansalaiset eivät paljon pysty napisemaan, vaikka heidät suljetaan pitkäksikin aikaa koteihinsa.

Sulku käy mielen päälle ja kurittaa eniten vähävaraisia, jotka helposti menettävät elantonsa.

Rajojen tiukentunut vahdinta on myös kurittanut ulkomaisia yrityksiä, sillä viisumien saanti on vaikeutunut huomattavasti ja tulijoilta vaadittava useiden viikkojenkin karanteeni hidastaa liikkumista.

Toistaiseksi strategia on kuitenkin näyttänyt toimivan koko Kiinan eduksi.

Nopeiden ja pitkienkin sulkujen politiikassa Kiina ei ole ainut: esimerkiksi Australia on pitänyt epidemiaa tiukoin suluin kurissa. Sekin on julistanut nollapolitiikkaa, samoin Uusi-Seelanti ja Singapore.

Tehokkaat toimet näyttävät saaneen Kiinassa kansalaisten suosion. Esimerkiksi Pekingissä elettiin jo vuosi sitten loppukesällä kuin covidia ei olisi ollutkaan. Sittemmin rajoituksia on pääkaupungissakin ollut aika ajoin.

Lue lisää: Pekingiläiset elävät nyt normaalia arkea: ”Kukaan ei puhu enää pandemiasta, ollaan unohdettu jo koko juttu”

Kiinan talouskin porskuttaa taas, joten Kiinan johtajilla on ollut syytä olla toimiinsa tyytyväisiä.

Ja niin he ovat todella olleetkin. Kiinan valtion koneisto on markkinoinut maailmalle ja erityisesti omalle kansalleen pandemian torjuntatoimiaan suurena onnistumisena ja osoitellut vahingoniloisesti monien länsimaiden, erityisesti Yhdysvaltojen, epäonnistumista. Kiinan tapa näyttäytyy voittoisana.

Tämä onnistuminen oli Kiinan johdolle erityisen tärkeä, sillä pandemia alkoi Kiinasta ja oli maalle suuri kasvojenmenetys. Myös oman kansan kärkäs arvostelu pääsi tuolloin julki, kun nettisensuuri jostain syystä samoihin aikoihin löystyi.

Maailmalla höllennetään ja valmistaudutaan höllentämään Kiinan rinnalla jo valmiiksi löysiltä näyttäviä koronatoimia, kun rokotuskattavuus lisääntyy.

Kysymys kuuluukin, muuttuuko Kiinan linja, kun rokotettuja on tarpeeksi, vai jatkaako se vielä pitkäänkin nollastrategiaa. Kiinan ei ole ehkä helppo luopua ylivoimaiseksi ylistämästään tiestään.

Kiinan jättimäisen kansan rokottaminen on vielä kesken, vaikka rokotustahti on ollut vauhdikas. Noin 1,7 miljardia rokoteannosta on annettu, mutta kahdesti rokotettujen osuudesta ei ilmeisesti ole julkistettu tietoa.

Kiinan tartuntatautien keskuksen johtaja Zhang Wenhong on jo julkisesti sanonut, että koronaviruksesta ei päästä eroon, vaan sen kanssa eletään vielä pitkään. Vastausten rivien välistä paistaa ajatus jonkinlaisesta viruksen ja ihmisen rinnakkainelosta.

Oman lisänsä pohdintaan tuo se, että kiinalaistutkijat eivät ole julkistaneet kaikkia normaalisti julkaistavia tietoja rokotteistaan. Eri tutkimuksissa Sinovacin tehoksi on saatu useita rokotteita heikompi runsaat 50 prosenttia, Sinopharmin 78 prosenttia, joka olisi jo esimerkiksi Astra Zenecaa parempi.

Thaimaa ja Indonesia ilmoittivat heinäkuussa, että ne antavat länsimaista tulevia rokotteita henkilöille, jotka ovat saaneet aiemmin Sinovacia. Sadat Sinovacilla täysin rokotetut terveyden alan työntekijät olivat sairastuneet ja kymmenet kuolleet.

Toisaalta moni länsimainenkin lääketieteen asiantuntija on arvioinut kiinalaisrokotteiden estävän hyvin taudin vakavia muotoja.