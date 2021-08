New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomosta on tehty rikos­ilmoitus, nais­työntekijä syyttää rintojen kourimisesta

Kouriminen oli tapahtunut viime vuoden marraskuussa.

New Yorkin demokraatti­kuvernööristä Andrew Cuomosta on tehty rikosilmoitus, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Rikosilmoituksen teki New Yorkin osavaltion naispuolinen työntekijä, joka on syyttänyt Cuomoa rintojen kourimisesta. Naisen nimeä ei ole kerrottu julkisuudessa.

Naisen mukaan kuvernööri oli käyttäytynyt asiattomasti häntä kohtaan vuodesta 2019 lähtien. Cuomo oli naisen mukaan suukotellut ja halannut häntä epämukavalla tavalla.

RikosilmoitukseSsa kerrottu tilanne tapahtui viime marraskuussa, jolloin nainen oli kutsuttu kuvernöörin virka-asunnolle.

Saavuttuaan paikalle Cuomo oli halannut naista. Kun nainen oli kertomansa mukaan työntänyt kuvernöörin pois, Cuomo oli lähestynyt häntä uudelleen, laittanut kätensä naisen paidan alle ja puristanut rinnasta.

Nainen ei aluksi ilmoittanut tapahtuneesta, koska hän pelkäsi menettävänsä työnsä.

Maaliskuussa Cuomo oli sanonut tiedotustilaisuudessa, ettei hän ole koskaan koskettanut ketään epäsopivasti. Tämä sai naisen kertomaan marraskuun tapahtumista työtovereilleen, jotka olivat ilmoittaneet asiasta kuvernöörin asianajajille.

Oikeusoppineiden mukaan Cuomon naiseen kohdistama kouriminen voisi täyttää väkisin koskettelun tunnusmerkit.

Cuomo on kiistänyt koskeneensa naista asiattomasti. Hän on kiistänyt myös muut häneen kohdistuvat seksuaalisen häirinnän syytökset.

Aiemmin tällä viikolla New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia Jamesin määräämässä tutkinnassa tultiin siihen tulokseen, että Cuomo oli syyllistynyt 11:n naisen seksuaaliseen häirintään.

Uhrit ovat olleet osavaltion entisiä ja nykyisiä työntekijöitä. Häirintä on ollut koskettelua ja seksuaalisesti vihjailevia puheita.

Tutkinnassa ei kuitenkaan ollut kyse rikosasiasta, minkä takia Cuomoa vastaan ei ole nostettu vielä syytteitä. Rikosilmoituksen tekeminen voi kuitenkin muuttaa tilannetta.

New Yorkin osavaltiossa valmistellaan virkasyytettä, jolla Cuomo voitaisiin syrjäyttää. Cuomo ei aio erota oma-aloitteisesti, vaikka muun muassa presidentti Joe Biden on kehottanut häntä eroamaan.