Kreikassa palot alkoivat tiistaina, mutta Turkissa palaa jo kymmenettä päivää.

Kreikassa ainakin yksi ihminen on kuollut laajojen maastopalojen takia.

Uutistoimisto AFP:n ja Reutersin mukaan 38-vuotias mies oli kuollut perjantaina Ippokrateion kylässä Ateenan pohjoispuolella sen jälkeen, kun sähkötolppa oli kaatunut hänen päälleen.

Perjantaina myös Ateenan kauppakamarin johtajan Konstantinos Michaloksen kerrottiin kuolleen sydänkohtauksen takia Krionerin kylässä, joka sijaitsee paloalueella.

Ainakin 18 ihmistä on loukkaantunut. Suurimmalla osalla on ollut hengitysvaikeuksia ja lieviä palovammoja. Kaksi pelastustyöntekijää on sairaalahoidossa, ja heidän tilansa on vakava.

Tuhannet ihmiset pakenivat kodeistaan torstai-illasta Parnithan kansallispuiston alueella.

Evakuoinnit ovat jatkuneet perjantaina. Muun muassa Evian saarelta evakuoitiin satoja asukkaita veneillä.

Gytheion kylästä evakuoitiin noin 5 000 asukasta ja turistia.

Maastoa on palanut perjantaina ainakin 56 paikassa Kreikassa. Palot ovat sijoittuneet erityisesti maan eteläosaan, Peloponnesoksen niemimaalle, Ateenan seudulle ja Evian saarelle.

Pelastustyöntekijöiden mukaan maastopalot ovat tällä hetkellä vaarallisia, koska ne ovat arvaamattomia. Parnithan kansallispuiston alueella tuli oli jo saatu hallintaan, mutta palo leimahti uudelleen myöhään torstai-illasta.

Palot ovat jatkuneet Kreikassa jo tiistaista asti. Naapurimaa Turkissa maastopalot roihuavat jo kymmenettä päivää.

Turkissa kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu kodeistaan, ja kahdeksan ihmistä on kuollut.

Yli 200 palosta enää 12 oli aktiivisia perjantaina. Silti muun muassa Antalyan ja Muğlan turistikaupunkeja evakuoitiin perjantain aikana.

Turkissa hallitusta on kritisoitu sen toimista maastopalojen sammuttamiseksi. Maalla ei ollut toimivia sammutuskoneita, mutta silti presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ollut haluton ottamaan vastaan tukea muilta mailta.

Julkisuuteen tuli myös palojen aikaan tieto, että hallitus on käyttänyt vain alle kaksi prosenttia niistä rahoista, jotka on budjetoitu maastopalojen ennaltaehkäisemiseksi.

Turkin ja Kreikan lisäksi Italian Sisiliassa on ollut maastopaloja tällä viikolla.

Turkissa Muğlan kaupungissa roihusi perjantaina ja asukkaita evakuoitiin.

Välimeren alueella on ollut poikkeuksellisen kuumaa, jopa 40–45 astetta.

Viikon kestänyt hellejakso on Kreikassa pahin 30 vuoteen. Pahimmillaan maassa mitattiin keskiviikkona 47,1 lämpöastetta, kertoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Lisäksi kovat tuulet ovat levittäneet paloja.

Asiantuntijoiden mukaan taustalla on ilmastonmuutos, joka aiheuttaa erityisesti Välimeren alueella kovia helleaaltoja. Tämä johtaa kuivuuteen ja maastopaloihin.

Uutistoimisto AFP:n näkemän kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raporttiluonnoksen mukaan maastopalot pahenevat tulevaisuudessa Välimerellä. Raportti julkaistaan ensi vuonna.