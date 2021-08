Neljännelle kaudelle pyrkivä presidentti Daniel Ortega on sulkenut merkittävät vastustajansa vaaleista ulos.

Nicaraguan vaalilautakunta on estänyt maan vaikutusvaltaisimman oppositiopuolueen osallistumisen marraskuun presidentin­vaaleihin, jossa se olisi tähdännyt istuvan presidentti Daniel Ortegan syrjäyttämiseen.

Päätöksessä vedottiin muun muassa siihen, että opposition CXL-puolueen puheenjohtajalla on lainvastainen Yhdysvaltain ja Nicaraguan kaksoiskansalaisuus.

Linjaus on osa viime aikoina kiristynyttä opposition tukahduttamista Keski-Amerikan Nicaraguassa, jota johtava Ortega pyrkii nyt neljännelle kaudelleen.

Arvostelijoiden ja opposition mukaan Ortega on ryhtynyt diktaattoriksi ja sulkenut järjestelmällisesti kaikki varteenotettavat vastustajansa vaalien ulkopuolelle. Kaikki maan varteenotettavat oppositiojohtajat ovat vankilassa, kotiarestissa tai maanpaossa, kertoo The Washington Post.

Entinen sandinistisissien johtaja Ortega on johtanut maata vuodesta 2007 ja sitä ennen myös vuosina 1979–1990. Ortegan hallintoa syyttää lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Ortega on karkottanut rinnaltaan monet vanhoista liittolaisistaan. Muun muassa tunnettu argentiinalainen runoilija ja entinen sandinisti Gioconda Belli on arvostellut presidenttiä kovasanaisesti.

"Daniel Ortegasta on tullut uusi tyranni. Yhdessä eksentrisen vaimonsa Rosario Murillon kanssa he hallitsevat Nicaraguaa rautanyrkillä”, Belli kirjoitti The New York Timesissa heinäkuussa.

Sekä EU että Yhdysvallat ovat ottaneet käyttöön Nicaraguan hallinnon jäseniin kohdistuvia pakotteita. Ne kohdistuvat muun muassa Ortegan vaimoon Murilloon, joka on jälleen ehdolla maan varapresidentiksi.