Britannia aloitti korona­rokotukset ensimmäisten joukossa ja oli hetken Euroopan nopeimpia rokotus­tahdissa – Nyt tahti on hiipunut, ja moni EU-maa kirii saari­valtion edelle

EU-maista ainakin Espanja, Portugali, Belgia ja Malta ovat kirineet Britannian ohi täysin rokotettujen ihmisten määrässä.

Britannia aloitti koronarokotukset viime vuoden lopussa vauhdilla yhtenä maailman kärkimaista. Sittemmin tahti on kuitenkin hiipunut.

Ainakin neljä EU-maata on ohittanut Britannian täysin rokotettujen ihmisten määrässä. Espanjassa, Portugalissa, Belgiassa ja Maltalla on nyt enemmän täyden rokotesarjan saaneita kansalaisia kuin Britanniassa.

Britanniassa 58,6 prosenttia kansalaisista on saanut kaksi rokoteannosta, kun taas Maltalla vastaava luku on 78,0, Belgiassa 62,7, Espanjassa 60,2 ja Portugalissa 59,3 prosenttia.

Puolen miljoonan asukkaan Maltalla rokottaminen onkin edennyt vauhdikkaasti. Väestöstä yli 91 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen.

Tiedot perustuvat Our World in Data -tiedejulkaisun viimeisimpiin tietoihin. Britannian rokotustahdin hiipumisesta uutisoi brittilehti The Guardian perjantaina.

Vertailun vuoksi, Suomessa kaksi rokoteannosta saaneita on 38 prosenttia väestöstä.

Britannian rokotustahti on ollut Euroopan nopeimpia, mutta The Guardianin mukaan tahti on hidastunut reilusti kuluneen kolmen kuukauden aikana. Rokotus­vuoroon ovat tulleet vaikeasti tavoittamattomammat, rokotuksia empivät väestö­ryhmät.

Britanniassa rokotetaan päivittäin enää murto-osa siitä, mitä monissa muissa Euroopan maissa. Asukasluvultaan suunnilleen samankokoisessa Ranskassa kirjattiin keskiviikkona annetuksi yli 368 000 ensimmäistä korona­rokote­annosta ja yli 261 000 toista annosta.

Britannian vastaavat luvut samana päivänä olivat noin 33 000 ensimmäistä annosta ja yli 165 000 toista annosta.

Rokotuksen ottaminen on ollut vähäistä erityisesti 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä, mikä on huolestuttanut valtiovaltaa. Noin 33 prosenttia ikäryhmästä ei ole vielä ottanut ensimmäistä rokoteannosta, vaikka Britanniassa kaikille yli 18-vuotiaille on jo tarjottu sitä.

Britannia ilmoitti keskiviikkona aloittavansa 16–17-vuotiaiden rokotukset ennen koulujen alkua syyskuussa, kertoo uutistoimisto Reuters. Maa aloittaa alle 18-vuotiaiden rokotukset monia muita maita varovaisemmin.

Esimerkiksi Ranska, Espanja ja Italia ilmoittivat hiljattain, että jopa 40 prosenttia 12–17-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa, kertoo The Guardian.

Euroopan maat aloittivat rokotukset eritahtisesti, ja erojen maiden välillä odotetaan vain kasvavan. EU:ssa annetaan tällä haavaa päivittäin keskimäärin 0,56 rokote­annosta sataa ihmistä kohden, kun taas Britanniassa vastaava luku on 0,28.

Muun muassa Tanska, Ranska, Belgia ja Portugali rokottavat EU:n keskiarvoa nopeammin. Tanskassa rokotukset etenevät vauhdilla. Maassa on annettu päivittäin 0,97 rokoteannosta sataa ihmistä kohti.