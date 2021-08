Kesä on ollut painajaismainen, sanoo Kreikan pääministeri – Lämpöaallon ja kovien tuulten villitsemät maastopalot uhkaavat jo pääkaupunki Ateenaa

Kreikka on valjastanut sammutustöihin kaikki joukkonsa ja saanut apua monesta maasta, mutta paloja ei ole saatu hallintaan.

Kreikassa on evakuoitu useita tuhansia asukkaita ja turisteja jo monta päivää roihunneiden maasto- ja metsä­palojen alta, kertovat uutis­toimistot Reuters ja AFP.

Sammutustöissä huhkii yli 1 400 palomiestä Ateenan ympäristössä, Euboian saarella ja Peloponnesoksen niemi­maalla, mutta he eivät ole saaneet laajoja paloja vielä hallintaan.

Kreikkaan on ennustettu edelleen neljän­kymmenen asteen molemmin puolin yltäviä lämpö­tiloja ja kovia tuulia, mikä hankaloittaa palojen torjuntaa. Palojen odotetaan jatkuvan vielä hyvän tovin.

Kreikka on kertonut valjastaneensa sammutus­töihin kaikki mahdolliset joukkonsa, minkä lisäksi se on saanut apua ulkomailta, ainakin Ranskasta, Romaniasta, Sveitsistä ja Britanniasta.

Saksa on luvannut lähettää Kreikkaan palon­torjunta­kalustoa lähi­päivien aikana. Palomiesten suojeltavana on asuin­alueita, sähkö­laitoksia ja historiallisia paikkoja.

Kreikan viranomaiset ovat luonnehtineet tilannetta hyvin vaikeaksi ja olosuhteita vaarallisiksi.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis pitää kulunutta kesää painajaismaisena. Pääministeri lisäsi, että hallituksen ensi­sijaisena tavoitteena on ollut suojella ihmis­henkiä.

Mitsotakisin mukaan hallitus on kaavaillut korvauksia tuli­paloista kärsineille ihmisille ja suunnittelee metsittävänsä palaneet alueet uudelleen. Kreikan hallitus on asettanut evakuoinnit tärkeysjärjestyksessä etusijalle, sillä muistissa ovat kesän 2018 maastopalot, joissa kuoli yli sata ihmistä.

Peloponnesoksella sijaitsevan Itäisen Mánin pormestari Eleni Drakoulakou sanoi lauantaina Kreikan yleisradion ERT-televisiokanavalla, että puolet kunnasta on tuhoutunut paloissa. Hänestä tuhot johtuvat vesipommitusten puuttumisesta kriittisten ensimmäisten tuntien aikana.

Suurimmat palorintamat sijaitsivat Reutersin mukaan viikonloppuna Euboian saarella sekä Peloponnesoksen niemimaalla, muun muassa Arkadian alueella.

Kreikka on saanut tulipalojen sammutukseen apua ulkomailta. Asukkaat yrittivät sammuttaa paloa itse lauantaina Thrakomakedonésissa.

Kreikan paloissa on kuollut ainakin yksi ihminen ja loukkaantunut kymmeniä.

Lisäksi on kuollut eläimiä, tuhoutunut koteja, elinkeinoja ja metsää. Kuollut oli 38-vuotias mies, jonka päälle oli kaatunut sähkö­pylväs Ateenan pohjois­puolella.

Viikonloppuna Kreikassa syttyi kymmeniä uusia paloja muun muassa Euboian saarella, joka on maan toiseksi suurin saari. Lauantaina saarelta evakuoitiin lautoilla satoja ihmisiä lisää. Euboialta on paennut paloja kaikkiaan yli pari­tuhatta ihmistä. Heidän joukossaan on ollut monia vanhuksia.

Tulipalot levisivät perjantaina Afidnesin kylään, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Ateenasta.

Pääkaupungin Ateenan liepeillä voimakas tuuli puski tulta lauantaina Thrakomakodonésin kaupunkiin, jonka asukkaita määrättiin evakuoitavaksi. Tuli jätti jälkeensä mustiksi kärventyneitä taloja ja autoja palaneiden mäntyjen keskelle, Reuters kuvailee.

Ateenan yllä leijui savupilvi.

”Tilanne on todella huono. Koko Kreikka on palanut”, sanoi Thrakomakedonésissa asuva Thanasis Kaloudis Reutersille.

Kreikan poliisi on kiertänyt ovelta ovelle kehottamassa ihmisiä jättämään kotinsa. Asukkaat ovat joutuneet lähtemään monin paikoin kiireellä ja ottamaan mukaansa vain välttämättömimmän.

”Täytyy viettää yö autossa, jos en löydä ketään ystävää majoittamaan meitä”, sanoi Yorgos, 26, Reutersille.

Brittiläisen The Guardian -lehden mukaan Ateena on tulipalojen saartama. Viranomaiset ovat kehottaneet asukkaita käyttämään ulkona maskeja savun vuoksi ja pitämään ikkunat kiinni. Hengitys­vaikeuksista kärsiville on perustettu palveleva puhelin.

Kreikan hallitus on kaavaillut korvauksia tulipaloista kärsineille ihmisille ja suunnittelee metsittävänsä palaneet alueet uudelleen.

Kreikan tämänkesäiset palot ovat olleet huomattavasti laajemmat kuin viime vuosina.

Euroopan metsäpalotietojärjestelmän mukaan Kreikassa on palanut kuluneen kymmenen päivän aikana jo yli 56 600 hehtaaria, kun vastaavana ajanjaksona vuosina 2008–2020 paloi keskimäärin 1 700 hehtaaria.

Viranomaiset ovat varoittaneet korkeasta metsä­palo­vaarasta monilla alueilla ja oleskelu metsissä on kielletty. Helle­aaltoa pidetään kovimpana 30 vuoteen. Virka­miehet ja asian­tuntijat ovat arvioineet sen johtuvan ilmaston­muutoksesta.

Ateena kuuluu Manner-Euroopan kuumimpiin metropoleihin. Vuotuisten keski­lämpö­tilojen on ennustettu nousevan alueella jopa kaksi astetta seuraavien 30 vuoden aikana. Myös maasto­palojen on arvioitu pahenevan.

Kovat maasto- ja metsäpalot koettelevat myös naapurimaata Turkkia. Presidentti Recep Tayyip Erdogan on sanonut paloja maan historian pahimmiksi. Myös Italiassa Sisiliassa on ollut paloja kuluneella viikolla.