Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin tiedotuspäällikkönä toiminut Sean Spicer väittää Trumpin lähtevän ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2024.

”Hän on mukana”, Spicer sanoi yhdysvaltalaisen konservatiivisen uutissivusto The Washington Examinerin haastattelussa, josta uutisoi muun muassa brittiläinen The Guardian.

Spicerin mukaan Trumpin kiinnostus vaaleja kohtaan on kasvanut viime kuukausina, kun tämä on seurannut presidentti Joe Bidenin toimintaa muun muassa siirtolais­politiikassa.

Spicer sanoi, että vielä muutama kuukausi sitten hän ei olisi ollut lainkaan varma Trumpin lähdöstä ehdolle seuraavissa vaaleissa. Nyt pitäisi päinvastoin tapahtua jotain, mikä pitäisi hänet niistä poissa.

Yhdysvaltalaislehti ei kerro, onko Spicerin ilmoituksessa kyse hänen omasta mieli­piteestään vai onko hän puhunut Trumpin kanssa tai saanut tiedon joltain tämän lähipiiriin kuuluvalta.

Spicer toimi Trumpin presidenttikauden ensimmäisenä tiedotus­päällikkönä, mutta hän erosi tehtävästä heinäkuussa 2017 puolen vuoden jälkeen.

Spicerin uskottavuus oli usein koetuksella ja hän suhtautui median edustajiin tylysti. Spicer esimerkiksi väitti Trumpin virkaan­astujaisten keränneen historian suurimman yleisön, vaikka raporttien ja valokuvien perusteella esimerkiksi Barack Obamalla oli suurempi yleisö virkaan­astujaisissaan vuonna 2009.

Spicer on kiistänyt valehdelleensa yleisölle ainakaan tietoisesti.

Trumpin suunnitelmia politiikassa on arvuuteltu sen jälkeen, kun hän hävisi presidentin­vaaleissa Bidenille viime vuonna.

Trumpin kaudella Valkoisen talon esikunta­päällikkönä toiminut Mark Meadows puhui Trumpin mahdollisista tavoitteista hiljattain yhdysvaltalaisen Newsmax-uutis­sivuston haastattelussa. Meadowsin mukaan Trumpin osallistumiseksi seuraaviin vaaleihin laaditaan parhaillaan suunnitelmia.