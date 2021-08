Kreikan toiseksi suurimmalla saarella Euboialla maastopalot roihuavat sekä etelässä että pohjoisessa.

Kreikassa roihuavat maastopalot ovat ajaneet ainakin 2 000 ihmistä kotoaan maan toiseksi suurimmalla saarella Euboialla, jossa asukkaita on lähes 200 000.

Saarella palaa kaksi suurta paloa, jotka ovat saaren etelä- ja pohjoisosissa. Niitä on sammuttamassa yli 570 palomiestä ja 17 lentoalusta, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Kuin kauhuelokuvasta”, kuvaili tuhkan peittämässä Pefkin satamassa evakuointialukseen noussut nainen Reutersille.

Kreikan siviilisuojelun apulaisministeri Nikos Hardalias sanoi voimakkaiden tuulien lietsoneen Euboian paloja, mutta maan lounaisosassa sijaitsevan Peloponnesoksen alueen sekä Ateenan pohjoisosien palot ovat hänen mukaansa rauhoittuneet. Sunnuntaina Ateenassa oli sammutustöissä yli 1 400 palomiestä, ja tuhansia ihmisiä evakuoitiin.

Kreikan ja Turkin maastopaloissa on uutistoimisto AFP:n mukaan viimeisen kahden viikon aikana kuollut jo ainakin kymmenen ihmistä, ja kymmeniä on joutunut sairaalahoitoon.

Palavaa taloa sammutettiin Pefkin kylässä saarella sunnuntaina.

Euboian saarella riehuu kaksi suurta paloa.

Monet Euboialta evakkoon lähteneet kertovat menettäneensä kaiken paloissa. Saaren asukkaat ovat kritisoineet Kreikan valtiota palojen sammutustyössä.

”Minulla ei ole enää ääntä pyytää lisää lentokoneita. En kestä tätä tilannetta”, kertoi paikallinen pormestari Giorgos Tsapourniotis AFP:n mukaan Skai TV:lle lauantaina.

Tsapourniotiksen mukaan useita kyliä on pelastunut vain evakuointimääräyksestä välittämättä jättäneiden nuorten jäätyä suojelemaan kotejaan.

Maastopaloja on syttynyt ympäri Kreikkaa, kun pahin lämpöaalto kolmeen vuosikymmeneen on koetellut maata viikon. Lämpötilat maassa ovat liikkuneet neljänkymmenen asteen molemmin puolin, ja voimakkaat tuulet ovat olleet otollisia palojen leviämiselle.

Lentokoneet pudottivat maastoon vettä Kreikan Thessalonikissa heinäkuussa.

Euroopan metsäpalotietojärjestelmän (EFFIS) mukaan Kreikassa paloi heinäkuun viimeisten päivien ja elokuun ensimmäisen viikon aikana yli 56 600 hehtaaria maata. Maahan on saapunut apujoukkoja ainakin Ranskasta, Romaniasta, Sveitsistä ja Britanniasta.

Myös muualla Etelä-Euroopassa on syttynyt maastopaloja. Turkissa paloja on riehunut esimerkiksi Antalyan rannikkokaupungissa ja muualla maan etelärannikolla, mutta lauantaina saapuneet sateet toivat alueelle hieman helpotusta. Erityisen pahasti paloista on kärsinyt Manavgatin kaupunki.

Yhteensä Turkissa on kirjattu yli kaksisataa paloaluetta.

Tulipalon tuhoja Manavgatin lähellä Turkissa heinäkuun lopulla.

Lampaita ja lehmiä kuljettiin pois paloalueelta Marmariksen lähellä Turkissa viime viikolla.

Myös ainakin Makedoniassa, Albaniassa ja Italiassa on raivonnut maastopaloja elokuun alussa. EU: n pelastuspalvelumekanismi on auttanut sammutustöiden sammuttamisessa. Euroopan komission mukaan sammutustöihin on osallistunut joukkoja ainakin Ranskasta, Kyprokselta, Tšekistä, Hollannista ja Sloveniasta.

Myös Etelä-Ranskassa syttyi paloja heinäkuun loppupuolella.

Mies sai silmätippoja Turkin Muglassa.

Turistikeskuksen yllä leijui savua Turkin Manavgatissa heinäkuun lopulla.

Manavgat, Turkki.

Sammutustöitä Turkin Muglassa.

Sammutustöihin osallistunut vapaaehtoinen piti lepohetken lähellä Akcayakan kaupunkia Turkissa.

Mugla, Turkki.

Palanutta metsää Manavgatissa Turkissa.

Palanut talo Manavgatissa.

Savupilvet peittivät taivaan Fabrezanissa Etelä-Ranskassa heinäkuun lopulla.

Kyläläisiä evakuoitiin merelle Turkin Milassa viime viikolla.