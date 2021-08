Yhdysvaltojen diplomaatteja piinaavan ”Havannan syndrooman” takana on epäilty olevan mikro­aalto­hyökkäys – korkeat virka­miehet totesivat salaisessa tapaamisessa, että siitä ei ole tarpeeksi näyttöä

Diplomaattien oireita on selitetty kohdistetuilla mikroaalloilla, mutta salaisessa kokouksessa ministereille kerrottiin, että siitä on ollut hankalaa saada pitäviä todisteita.

Yhdysvalloissa kansallisen tiedustelu­palvelun johtaja Avril Haines järjesti perjantaina maan korkea-arvoisille virkamiehille salaisen tapaamisen, jossa todettiin, että niin sanotun ”Havannan syndrooman” johtavana pidetystä selityksestä ei vielä ole tarpeeksi näyttöä.

”Havannan syndroomassa” on kyse selittämättömistä oireista, joista yli 130 Yhdysvaltain virkamiehen ja heidän perheenjäsenensä on raportoitu kärsineen. Esimerkiksi moni Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n työntekijä on kärsinyt muun muassa päänsärystä, huimauksesta ja muistinmenetyksestä.

Oireiden aiheuttajaksi on epäilty mikroaalto­hyökkäystä. Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian tutkimuksessa päädyttiin tähän tulokseen joulukuussa 2020, ja samaa oli arvellut Kuuban-suurlähetystön tapauksia tutkineen ryhmän johtaja jo vuonna 2018.

Presidentti Joe Bidenin hallinnosta kerrotaan kuitenkin, että kansallisen tiedeakatemian vuoden 2020 tutkimusryhmällä ei ollut pääsyä salattuun tietoon.

Perjantain tapaamisessa asiantuntijaryhmät raportoivat, että mikroaaltohyökkäykset ovat edelleen johtava selitys oireille.

Salaisesta tapaamisesta kertoivat nimettömät virkamiehet The New York Timesille. Tapaamisessa olivat mukana muun muassa ulkoministeri Antony Blinken, ja keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns.

Syndrooman ensimmäiset tapaukset raportoitiin Kuubassa vuonna 2016, minkä jälkeen syndrooman uhreja on kerrottu olleen myös Kiinassa ja Itävallassa.

Presidentti Joe Biden ei ole julkisesti lausunut aiheesta lähes mitään. Kansallisen turvallisuuskomitean kerrotaan kuitenkin ryhtyneen kiireellisiin toimiin sen vuoksi.

Oireiden vuoksi työskentelee The New York Timesin mukaan kaksi eri työryhmää. Ensimmäinen, keskustiedustelupalvelu CIA:n johtama ryhmä pyrkii selvittämään oireiden aiheuttajaa. Toinen ryhmä yrittää löytää kaupallista teknologiaa, joka voisi havaita tai torjua hyökkäyksiä.

”Tämä on tiedusteluyhteisölle ensisijainen asia”, toteaa Timothy Barrett, kansallisen tiedustelupalvelun viestintäpalveluiden apulaisjohtaja The New York Timesille.

Eisenhowerin hallintovirastorakennuksessa toimii Yhdysvaltain presidentin toimisto. ”Havannan syndrooma” -tapaukset ovat kohdistaneet koko maan hallintoon paineita toimia.

Perjantain kokouksessa arvioitiin, että mikroaaltoja kohdistettiin Yhdysvaltain hallinnon rakennuksiin ja asuntoihin joko osana vakoiluoperaatiota tai tahallisena yrityksenä osua yhdysvaltalais­virkamiehiin uuvuttavalla, näkymättömällä ja vaikeasti jäljitettävällä aseella.

Mahdollista on tutkimuksia tuntevan virkamiehen mukaan myös, että vakoiluoperaatio muuttui matkan varrella hyökkäykseksi. Virkamies sanoo, että Yhdysvaltojen vastustajat ovat aiemmin käyttäneet mikroaaltoja useasti poimiakseen kirjoituskoneella, tietokoneella ja myöhemmin puhelimitse käytyä viestintää.

”Turhauttavaa on se, että ei ole sellaista lopullista johtopäätöstä, joka antaisi presidentille mahdollisuuden syyttää venäläisiä samalla tavalla kuin kyberhyökkäysten kohdalla”, virkamies sanoo The New York Timesille.

Hallinto kokee kuitenkin painetta näyttää, että se aktiivisesti selvittää Havannan syndrooman mahdollisia syitä. Uhrit ovat presidentti Donald Trumpin kaudesta lähtien valittaneet, että heitä ei oteta tosissaan ja lääketieteellistä apua on saatu hitaasti.