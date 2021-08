”Raportin on soitettava fossiili­polttoaineiden kuolin­kelloja”, sanoo YK:n pääsihteeri IPCC:n ilmasto­selvityksestä

YK:n pääsihteerin ohella raporttia ovat kommentoineet muun muassa pääministeri Boris Johnson ja YK:n ilmastolähettiläs John Kerry.

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n maanantaina julkaisema, yhä vakavampia varoituksia sisältävä uusi ilmastonmuutosraportti on kirvoittanut eri järjestöjen ja valtioiden johtajilta niin ikään vakavia lausuntoja.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres totesi uutistoimisto AFP:n mukaan, että IPCC:n raportti huutaa hätätilannetta ihmiskunnalle.

”Tämän raportin täytyy soittaa kuolinkelloja hiilelle ja fossiilisille polttoaineille ennen kuin ne tuhoavat planeettamme”, Guterres sanoi tiedotteessaan.

Guterresin mukaan valtioiden tulisi myös lopettaa kokonaan uusien fossiilisten polttoaineiden etsintä ja tuotanto ja tukea niiden sijaan uusiutuvan energian tuotantoa. Hän peräsi ”välitöntä toimintaa”, jotta energiasektori saataisiin hiilivapaaksi.

Pääsihteeri totesi päästöjen paitsi tukehduttavan planeettaa, myös saattavan miljardeja ihmisiä välittömään vaaraan.

”Ilmastovaikutukset tulevat epäilemättä pahenemaan. On selvä moraalinen ja taloudellinen tarve suojella ilmastokriisin etulinjassa olevien henkiä ja elinkeinoja”, Guterres kirjoitti.

Britannian pääministeri Boris Johnson kuvaili IPCC:n raportin olevan vakavoittavaa luettavaa.

”On selvää, että seuraava vuosikymmen tulee olemaan ratkaiseva planeettamme tulevaisuuden turvaamiseksi. Tiedämme, mitä on tehtävä ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi – on jätettävä hiili historiaan, siirryttävä puhtaisiin energialähteisiin, suojeltava luontoa ja tarjottava ilmastorahoitusta valtioille etulinjassa”, Johnson sanoi tiedotteen mukaan.

Pääministeri toivoi Guterresin tavoin, että IPCC:n raportti herättää maailman toimimaan heti.

”Toivon, että IPCC:n raportti herättää maailman toimimaan nyt, ennen kuin tapaamme Glasgow’ssa marraskuussa kriittisessä COP26-ilmastokokouksessa”, Johnson sanoo.

Samalla linjalla oli myös Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry.

”Kuten IPCC tekee selväksi, ilmastokriisin vaikutukset äärimmäisestä helteestä ja metsäpaloista valtaviin sademääriin ja tulviin tulevat vain voimistumaan, ellemme valitse uutta suuntaa itsellemme ja tuleville sukupolville”, Kerry sanoi.

Kerrykin peräänkuulutti laajoja toimia.

”Kaikkien merkittävien talouksien tulee sitoutua tehokkaisiin ilmastotoimiin tällä kriittisellä vuosikymmenellä.”

Pienten saarivaltioiden liiton johtava ilmastoneuvottelija, Antigua ja Barbudan lähettiläs Diann Black-Layne vaati myös vastuuta merkittäviltä päästöjen tuottajilta.

”Karu totuus on, että vaikka pidämme lämpenemisen 1,5 asteen rajoissa, edessä on silti merenpinnan puolen metrin nousu. Jos kuitenkin estämme lämpenemisen ulottumisen kahteen asteeseen, voimme välttää kolmen metrin merenpinnan nousun. Kyseessä on tulevaisuutemme”, Black-Layne sanoi.