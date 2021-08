New Yorkin osavaltion kuvernöörin avustaja eroaa seksuaaliseen häirintä­skandaalin liittyen

Avustaja Melissa DeRosan sanotaan olleen mahdollistamassa seksuaalista häirintää, josta kuvernööri Andrew Cuomoa epäillään.

New Yorkin osavaltion kuvernööriä Andrew Cuomon epäillään syyllistyneen naisten seksuaaliseen häirintään. Cuomo puhui lehdistötilaisuudessa maaliskuussa 2020.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon läheinen avustaja Melissa DeRosa erosi sunnuntaina tehtävästään seksuaaliseen häirintäskandaaliin liittyen. Kuvernöörin epäillään syyllistyneen 11 naisen seksuaaliseen häirintään.

DeRosa on toiminut kuvernöörin sihteerinä vuodesta 2017, ja häntä on kuvailtu Cuomon läheiseksi luottamushenkilöksi.

DeRosan eroilmoitus tuli vain päiviä sen jälkeen, kun nainen, joka on syyttänyt kuvernööriä sopimattomasta koskettelusta, teki rikosilmoituksen Cuomosta.

Rikosilmoitus lisää mahdollisuutta, että Cuomoa vastaan nostettaisiin syyte. Anonyyminä pysyttelevä nainen, jonka kerrotaan toimivan Cuomon avustajana, sanoo kuvernöörin ahdistelleen häntä virka-asunnollaan viime vuonna.

Naisen esittämä syytös on osa äskettäin julkaistua raporttia, jonka mukaan Cuomo on ahdistellut yhtätoista nykyistä tai entistä valtion työntekijää.

Raportissa sanotaan myös Melissa DeRosan kuuluvan Cuomolle uskollisten ihmisten ryhmään, joka toimii niitä naisia vastaan, jotka ovat syyttäneet kuvernööriä ahdistelusta.

Raportissa DeRosan kerrotaan mahdollistaneen Cuomon epäiltyä häirintää muun muassa hyssyttelemällä ahdistelutilanteita. DeRosan väitetään myös kostaneen yhdelle naiselle, joka syyttää Cuomoa häirinnästä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti viime viikolla julkisesti Cuomoa eroamaan virastaan häirintäsyytösten vuoksi. Biden ja Cuomo kuuluvat molemmat demokraattipuolueeseen.

Tutkinnan mukaan kuvernööri on kosketellut naisia häiritsevästi ja sanonut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön.

Tutkinnan mukaan Cuomo olisi rikkonut sekä osavaltion että liittovaltion lakeja. Cuomo voi joutua rikossyytteeseen väitetyistä häirintätapauksista.

Cuomo on kiistänyt tehneensä väärin ja on ilmaissut, ettei aio erota. Bidenin ohella demokraattien johtajista myös edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on kehottanut häntä eroamaan.