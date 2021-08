Kabulin hallinnolta puuttuu kansan tuki, ja sen myötä Taleban on saanut haltuunsa jo yli puolet Afganistanista – Taistelu pääkaupungista voi olla edessä pian

Viikonvaihteessa valloitettujen kaupunkien odotetaan saavan pian seuraa islamisti­liikkeen ryhtyessä piirittämään maakuntien pääkaupunkeja.

Afganistanin hallitusta vastaan taisteleva islamilainen ääriliike Taleban siirtyi viikon­vaihteessa uuteen vaiheeseen Afganistanin valloituksessa. Aiemmin maa­seudun ja piiri­kuntakeskusten valloitukseen keskittynyt liike valtasi perjantain jälkeen nopeasti kuuden maa­kunnan pää­kaupungit.

Viikonloppuna vallatut kaupungit ovat suur­kaupunkeja, joiden asukas­luvut vaihtelevat 160 000:sta 635 000 asukkaaseen. Maanantaina Taleban valtasi vielä noin 25 000 asukkaan Samanganin, joka on strategisesti tärkeällä paikalla.

Talebanilla on nyt hallussaan yli puolet Afganistanin maa-alasta ja yli puolet maa­seudun piirikunnista keskus­kaupunkeineen. Afganistanissa on yli neljä­sataa piiri­kuntaa ja 34 maakuntaa pääkaupunkeineen.

Suurten asutuskeskusten valtaus on odotettu vaihe Talebanin koko kesän jatkuneessa valloitus­sodassa. Yhdysvaltain ilmavoimien raportoitiin pommittaneen hyökkääjiä ainakin Taloqanissa lähellä Tadžikistanin rajaa, mutta hallituksen joukot joutuivat ilma­tuesta huolimatta vetäytymään kaupungista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on pysynyt päätöksessään vetää kaikki yhdysvaltalaiset sotilaat Afganistanista elokuun loppuun mennessä.

Taloqanin lisäksi neljä muuta valloitettua kaupunkia sijaitsevat Afganistanin pohjois­osassa. 375 000 asukkaan Kunduzista Tadžikistanin rajalla on taisteltu pitkään.

Hallituksen joukkojen vetäytyminen merkitsee, että suuri joukko Talebanin taistelijoita vapautuu muille pohjoisen rintamille.

Afganistanin hallituksen erikoisjoukot taistelivat Talebania vastaan Kunduzissa heinäkuun alussa.

Taleban valloitti viikonvaihteessa lisäksi 635 000 asukkaan maa­kunta­keskuksen Sar-e-Pulin ja maa­kunta­pääkaupunki Sheberghanin. Jälkimmäisellä on symbolista merkitystä, sillä se on 1990-luvun verisiä taisteluita johtaneen uzbekkikomentaja Abdul Rashid Dostumin kotikaupunki.

Dostum, 67, on nykyinen puoluejohtaja ja sotilas­arvoltaan marsalkka. Hän oli Yhdysvaltain tukeman Pohjoisen liiton merkittävin komentaja vuonna 2001, kun liittouma kaatoi Talebanin hallinnon ja hääti sen maanpakoon.

Sheberghanin kaatuminen merkitsee, että presidentti Ashraf Ghanin toiveet klaani­päälliköiden ratkaisevasta sotilaallisesta tuesta hallitukselle ovat enimmäkseen turhia.

” Zaranjin valloitus merkitsee Talebanille lisää tuloja, sekä laillisia että laittomia.

Keskittymällä taisteluihin Pohjois-Afganistanissa Taleban varmistaa, ettei sitä vastaan nouse 1990-luvun tapaan uzbekkien ja tadžikkien johtamaa liittoumaa.

Islamistiliike aloitti maakuntakeskusten valtauksen perjantai-iltana kuitenkin etelästä ottamalla haltuunsa Nimruzin maakunnan syrjäisen pääkaupungin Zaranjin Iranin-vastaisella rajalla.

Afganistanin raja-asemien valloittaminen on ollut keväästä lähtien osa Talebanin strategiaa. Tärkein voitto rajan­ylitys­paikkojen haltuunotossa liikkeelle tuli heinäkuussa, kun se nosti lippunsa salkoon Pakistanin Chamanin rajakaupungin vastaisessa Spin Boldakin kaupungissa.

Nimruzin maakunnalla on rajaa sekä Pakistanin että Iranin kanssa, ja aiemmin karu syrjäseutu tunnettiin lähinnä polttoaineen ja ennen kaikkea huumeiden sala­kuljetus­reittinä. Zaranjin ympäristössä on lukuisia laittomia raja­nylitys­paikkoja, joiden kautta narkomafia on kuljettanut raaka­oopiumia ja heroiinia maailmalle.

Iranin taloudellinen merkitys Afganistanille on kuitenkin viime vuosina kasvanut selvästi. Italialaistutkija Fabrizio Foschinin tuoreen artikkelin mukaan Zaranj on noussut perityillä tulleilla mitaten Afganistanin neljänneksi tärkeimmäksi rahdin­ylitys­paikaksi. Toisin sanoen laittoman liike­toiminnan lisäksi myös laillinen toiminta kukoistaa.

Ansio tästä kuuluu Intialle, joka maksoi rajakaupungin Afganistanin kehätiehen yhdistävän, yli kahden­sadan kilo­metrin mittaisen maantien rakentamisen. Vuonna 2009 avattu tie kuuluu Afganistanin vilkkaimpiin rahti­reitteihin, jonka avulla kuljettajat pystyvät halutessaan kiertämään Pakistanin liikennöidessään eteläiseen Afganistaniin.

Zaranjin valloitus merkitsee Talebanille siten lisää tuloja, sekä laillisia että laittomia.

” Hallituksen joukkojen taistelutahto on ollut lähellä nollaa, sillä Kabulin hallinnolta puuttuu kansan todellinen tuki.

Seuraavaksi Taleban luultavasti jatkaa pohjoisten pääkaupunkien valtaamista. Suomalaisten rauhan­turvaajien ensimmäinen tukikohta­kaupunki Maimana saattaa asiantuntijoiden mukaan olla valloitusvuorossa koska tahansa.

Suomalaisten toinen tukikohtakaupunki eli Afganistanin pohjoisrajan suurin keskus Mazar-i-Sharif on sekin vuorossa ennen pitkää, mutta siitä Taleban ja hallituksen joukot voivat taistella pitkään.

Seuraavaan vaiheeseen valloitussodassaan Taleban siirtyy ryhtyessään valloittamaan eteläisiä suur­kaupunkeja.

Liikkeen synnyinkaupungista Kandaharista on taisteltu jo kuukauden päivät. Hyökkäyksiä odotetaan myös huume­pää­kaupunki Lashkar Gahiin ja läntisen Afganistanin suurimpaan kaupunkiin Heratiin.

Hallituksen joukkojen taistelutahto on toistaiseksi ollut lähellä nollaa, sillä Kabulin hallinnolta puuttuu kansan todellinen tuki.

Sitkeää vastarintaa Taleban kohdannee itsepäisten heimopäälliköiden hallitsemissa itäisissä provinsseissa Jalalabadin koillis­puolella. Verisimmät taistelut nähdään jatkossa luultavasti shiia­uskoisen hazara­väestön asuttamilla alueilla keskisessä Afganistanissa.

Taistelut pääkaupunki Kabulin ja koko maan herruudesta jäävät viimeisiksi, mikäli Taleban pysyy valitsemassaan strategiassa. Nuo taistelut voivat olla edessä nopeastikin, jos Talebanin voitto­kulku jatkuu kevään ja kesän vauhdilla.