Viranomaiset ovat houkutelleet norsuja pois asutusalueilta banaanien ja muiden herkkujen avulla.

Kiinassa ”suurella ruokakiertueella” vaeltava 14 norsun lauma on palaamassa kotiin.

Satojen kilometrien matka on johdattanut eläimet useiden herkkujen, kuten maissi- ja sokeriruokopeltojen sekä banaanien äärelle. Norsujen kotiinpaluusta kertoo brittilehti The Guardian.

Norsujen koti on Xishuangbannan luonnonsuojelualueella Xishuangbanna Daissa lähellä Myanmarin rajaa. Eläimet lähtivät vaeltamaan talvella 2020.

Ne ehtivät matkailla noin viidensadan kilometrin päähän kodistaan.

Kiinalaiset ovat seuranneet eläinten matkaa haltioissaan. Norsuista on tullut julkkiksia paitsi kiinalaisessa, myös kansainvälisessä mediassa.

Etelä-Kiinan Yunnanin maakunnan viranomaisille lauman poikkeuksellinen matka on aiheuttanut paljon vaivaa, sillä eläimet ovat kulkeneet melko vallattomasti myös asuinalueiden läpi.

Viranomaiset perustivat tilanteen hoitamista varten työryhmän toukokuussa, kun norsut lähestyivät maakunnan pääkaupunkia Kunmingia. Ryhmässä työskentelee noin 30 metsäpalopelastajaa.

Toukokuun lopulla norsut vaelsivat Eshanissa.

Kun eläimet ovat saapuneet asutusalueille, ovat pelastajat hätyyttäneet ihmiset sisälle koteihinsa turvaan norsuilta. Suosituksena on ollut suojautua rakennusten ylempiin kerroksiin.

Seuraavaksi alueen sähköt on katkaistu. Lopulta kylän toiselle puolelle on aseteltu banaaneja ja muita elefanteille maistuvia herkkuja. Näin lauma on houkuteltu kulkemaan nopeasti asutuksen läpi.

Nyt metsäpalopelastajat ovat saaneet houkuteltua ja ohjailtua norsut takaisin kotimatkalle. The Guardianin mukaan ne olivat sunnuntai-iltana vielä noin parinsadan kilometrin päässä kotoa, mutta ainakin suunta oli oikea.

Norsut ehtivät vaelluksensa aikana aiheuttaa vahinkoja noin 900 000 euron arvosta (1,07 miljoonaa dollaria). Reissun aikana laumaan myös syntyi yksi uusi pikkunorsu.

On epäselvää, miksi eläimet alunperin lähtivät vaeltamaan. The Guardian lainaa Kiinan valtionmedia Global Timesia, jolle Pekingin yliopiston nisäkkäidensuojelun professori Zhang Li kertoi, että ihmisen tekemä teollinen ympäristön ja luonnon muokkaus sopii huonosti yhteen norsujen kanssa.

Li arvioi, että norsujen luontainen ympäristö oli uhattuna. Niinpä ne lähtivät etsimään sopivampaa paikkaa.

Kiinan hallinto on ottanut norsuista hyödyn irti myös viestinnän kannalta. Vaeltavista eläimistä on tehty luonnonsuojelun maskotteja, ja niitä on käytetty myös Kiinan valtiollisessa propagandassa.

Esimerkiksi valtionmedia Global Times otsikoi, että ”Kiinan huolenpito vaeltavista norsuista heijastelee hurmaavaa kansallista mielikuvaa, jota länsi ei voi vääristellä”.