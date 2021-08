”Kyberpartisaaneiksi” esittäytyvät hakkerit vuotavat Aljaksandr Lukašenkan hallinnon sisäministeriön tietoja.

Valko-Venäjällä epäillään, että maan sisäministeriön ja poliisin tietokantoihin on kohdistunut vakava tietomurto.

Asiasta kertovat useat valkovenäläiset tiedotusvälineet, joita presidentiksi julistautuneen Aljaksandr Lukašenkan hallinto ei suoraan kontrolloi sekä opposition edustajat sosiaalisessa mediassa.

Tekijöiksi on ilmoittautunut Valko-Venäjän kyberpartisaanit -nimellä esiintyvä hakkeri­ryhmä, joka kertoo teoistaan viestipalvelu Telegramiin perustamallaan kanavalla.

”Kyberpartisaanien” mukaan he ovat saaneet haltuunsa esimerkiksi kaikki Valko-Venäjän kansalaiset käsittävän passitietokannan, videotallenteita vankiloista, nauhoitetut hätäpuhelut kymmenen vuoden ajalta, poliisien työhistoriaa sekä hallinnon puhelunauhoitteita, joissa poliisit ja virkamiehet keskustelevat oppositioon kohdistettavista toimista.

Lisäksi ryhmä kertoo saaneensa haltuunsa nauhoitteita, joita Lukašenkan hallinnon virkamiehet ovat tallentaneet opposition edustajien käymistä puheluista.

Aineiston aitoudesta ei toistaiseksi ole täyttä varmuutta, mutta heinäkuun lopussa Valko-Venäjän tiedustelupalvelu KGB:n johtaja Ivan Tertel kommentoi, että ”hakkerit ovat onnistuneet saamaan haltuunsa aineistoa”.

Valko-Venäjän vanhin päivälehti Nasha Niva kertoo, että hakkerien hallussa olevan aineiston aitoutta on testattu kysymällä heiltä vapaaehtoisten ihmisten tietoja.

”Kyberpartisaanit” pystyivät antamaan oikeat ja ajantasaiset tiedot minuuteissa, lehti kertoo.

Radio Liberty -verkostoon kuuluva uutiskanava Nastojatše Vremja testasi asiaa ja vakuuttui, että ”Kyberpartisaanien” aineisto on aitoa. Nastojatše Vremjalle hakkerit kertoivat, että olivat joutuneet ensin hankkimaan fyysisen pääsyn sisäministeriön tai poliisin tiloihin, jotta pystyivät myöhemmin hakkeroimaan tietoverkkojen kautta haluamansa tietokannat.

Valko-Venäjän sisäministeriön tietokantojen rakentamisesta vastannut yritys ei halunnut kommentoida asiaa Nastojatše Vremjalle.

Omien sanojensa mukaan "Kyberpartisaanit” ovat 10–15 ihmisen ryhmä, johon ei kuulu ammattihakkereita.

He ovat IT-alan työntekijöitä, jotka kuuluvat kahteen muuhun Valko-Venäjällä toimivaan hallitusta vastustavaan verkostoon.

”Kyberpartisaanit” eivät suostuneet kertomaan, paljonko tiedostoja heillä on hallussaan. He ovat vuotaneet esimerkiksi KGB:n johtaja Tertelin, vaalilautakunnan johtajan sekä Valko-Venäjällä asuvan Kirgisian entisen presidentin Kurmanbek Bakijevin henkilötietoja.

”Kyberpartisaanit” sanoivat Nastojatše Vremjalle olevansa epäpoliittisia, mutta haluavansa häiritä Aljaksandr Lukašenkan hallintoa vastalauseena kansalais­yhteiskuntaan kohdistettua vainoa kohtaan.

Nastojatše Vremja sai ”Kyberpartisaaneilta” haltuunsa tiedot Valko-Venäjällä vuodesta 2010 maaliskuuhun 2021 saakka kuolleista 1,4 miljoonasta ihmisestä. Dataa tutkimalla kanava havaitsi, että koronavirukseen on saattanut kuolla Valko-Venäjällä jopa 17 kertaa enemmän ihmisiä kuin viralliset luvut ovat väittäneet.

Maanantaina tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun Lukašenka väitti voittaneensa presidentin­vaalin.

Vaalitulosta on pidetty peukaloituna, vastaehdokkaat pakenivat heti ulkomaille, ja tuloksesta käynnistyi pitkä protestien aalto. Arviolta tuhansia ihmisiä on pidätetty ja vangittu, ja vapaata mediaa on lakkautettu.