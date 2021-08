Syytetty Hamid Nouri toimi juristina 1980-luvun lopulla, jolloin poliittisia vankeja joukkoteloitettiin. Osallisuudesta samoihin tapahtumiin on syytetty myös Iranin tuoretta presidenttiä.

Tukholman käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Iranin kansalaista vastaan, jota syytetään kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, sotarikoksista ja useista murhista. Syytteet liittyvät Iranissa 1980-luvun lopulla tehtyihin poliittisten vankien joukkoteloituksiin.

Heinäkuusta syyskuuhun vuonna 1988 tuhansia vankeja teloitettiin ympäri Irania. Ruotsin oikeudenkäynnin odotetaan jatkuvaan kevääseen saakka.

Oikeudenkäynnistä ja siihen johtaneista tapahtuneista raportoivat muun muassa Ruotsin yleisradio SVT sekä uutistoimistot TT ja AFP.

Syyttäjä Kristina Lindhoff Carleson luki tiistaina syytteet, joiden mukaan Hamid Nouri on tietoisesti tappanut useita ihmisiä, jotka kuuluivat iranilaiseen Kansan mujahedin -järjestöön tai tukivat sitä.

Yhteensä syytteessä on nimetty 110 uhria. Nourin puolustusasianajaja Daniel Marcus kiisti kaikki syytteet.

HS julkaisee syytetyn nimen rikosten vakavuuden ja tapauksen laajuuden vuoksi.

Ruotsissa alkanutta oikeudenkäyntiä on edistänyt etenkin vuoden 1988 teloituksista selvinnyt, entinen poliittinen vanki Iraj Mesdaghi. Hän kokosi Nourista tuhansia sivuja todisteita. Hänen lisäkseen mukana on useita kymmeniä asianosaisia.

Mesdaghi sai syksyllä 2019 tietoa Nourista. Yhdessä tämän sukulaisten ja muiden kotimaastaan paenneiden iranilaisten kanssa he laativat suunnitelman Nourin houkuttelemiseksi Ruotsiin. Hänet saatiin maahan lupaamalla luksusristeily.

”Järjestimme hänelle matkan. Hän luuli, että hän tulisi tänne juomaan alkoholia ja juhlimaan naisten kanssa”, Mesdaghi kertoo SVT:lle.

Nouri pidätettiin heti maahan saavuttuaan Arlandan lentokentällä marraskuussa 2019. Hän on ollut tutkintavankeudessa .

Vuonna 1988 Nouri toimi juristina ja Karajissa sijaitsevan Gohardashtin vankilan varajohtajan apulaisena.

Hänen epäillään valinneen eräänlaisen tuomioistuimen eteen joutuneita ja sittemmin teloitettuja henkilöitä vankiloista. Syytteen mukaan hän oli myös ollut mukana mahdollistamassa vankien kidutusta ja muuta epäinhimillistä kohtelua.

Myös Iranin presidentin Ebrahim Raisin on epäilty osallistuneen vuoden 1988 teloituksiin. Hän on kiistänyt osallisuutensa. Kuvassa Raisi hallituksen tapaamisessa Teheranissa 8. elokuuta.

Samoihin tapahtumiin on liitetty myös useita ihmisiä Iranin nykyisestä hallinnosta, mukaan lukien maan tuore presidentti Ebrahim Raisi. Hän on aiemmin toiminut juristina, tuomarina sekä Iranin oikeuslaitoksen johtajana. Raisi on kiistänyt syytteet.

Ruotsin tuomioistuimet voivat tuomita henkilön murhan tai sotarikosten kaltaisista vakavista rikoksista riippumatta siitä, missä väitetyt rikokset ovat tapahtuneet.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun vainoojia on tuotu oikeuden eteen toisessa maassa”, Mesdaghi sanoi AFP:lle.