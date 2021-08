Ruotsissa alkoi tiistaina oikeudenkäynti Iranissa vuonna 1988 tapahtuneista tuhansien poliittisten vankien teloituksista. Iranin oppositiojärjestön mukaan paine teloitusten laajasta YK-tutkinnasta on kasvanut.

Ruotsissa alkoi tiistaina oikeudenkäynti, jossa käsitellään Iranin vuoden 1988 joukko­teloituksia.

Loppukesästä 1988 Iranissa murhattiin ampumalla ja muun muassa lyhtypylväisiin hirttämällä tuhansia hallintoa vastustaneita ihmisiä.

Ruotsissa syyteen saanut Hamed Nouri on ensimmäinen teloituksista oikeuden eteen joutunut. Hänen epäillään osallistuneen satoihin teloituksiin. Varsinaisessa syytteessä on nimetty 110 uhria.

”110 uhria on toki paljon, mutta on vain pieni osa verraten tuhansiin teloituksiin”, sanoo National Council of Resistance of Iran -järjestön (NCRI) tiedottaja Shahin Gobadi.

Oikeudenkäynnin odotetaan kestävän ensi kevääseen.

Shahin Godabi nostaa alkuun esille, että Hamed Nouri ei ollut suunnittelemassa teloituksia. ”Hän ei ollut johtavassa asemassa tai korkealla komentoketjussa vuonna 1988. Hän oli teloittaja, rikoksentekijä – ei suunnittelija”, Godabi sanoo.

Lisäksi Nourin tapaus kattaa vain murto-osan vuoden 1988 tapahtumista.

”Se rajoittuu vain yhteen vankilaan. Joukkoteloituksista oli kuitenkin mukana koko Iran, kaikki 31 maakuntaa, mukaan lukien Teheran, jossa on useita vankiloita”, Godabi toteaa.

NCRI:n mukaan teloituksissa arvioidaan kuolleen 30 000 ihmistä. Yleisempi arvio uhrien määrästä on noin 5 000.

Godabin edustaman NCRI-järjestön näkökulmasta nyt Ruotsissa käytävä oikeuden­käynti on tapa lisätä tietoisuutta vuoden 1988 tapahtumista.

”On tärkeää, että kansainvälinen yhteisö tietää teloituksista. Ne eivät ole vain menneisyyttä, vaan johtavat suoraan nykypäivään.”

NCRI:n sekä esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan oikeuteen tulisi saada myös Iranin nykyistä hallintoa, kuten tuore presidentti Ebrahim Raisi.

”Hän toimi apulaissyyttäjänä ja osana kuolemakomissiota, ja lähetti henkilökohtaisesti tuhansia vankeja kuolemaansa”, Godabi toteaa.

”Kuolemakomissio” on järjestöjen nimitys vankien teloituksia määränneelle elimelle.

Monien järjestöjen mukaan myös Iranin nykyinne presidentti Ebrahim Raisi tulisi saada oikeuden eteen vuoden 1988 joukkoteloituksiin liittyen.

NCRI vaatii Iranin joukkoteloituksista YK:n puolueetonta tutkintaa, jolle on näyttänyt vihreää valoa myös esimerkiksi YK:n Iranin erityislähettiläs Javaid Rehman.

”Mielestäni on tärkeää, että nyt kun Raisi on on valittu presidentiksi, alamme tutkia mitä tapahtui vuonna 1988, ja mikä oli yksilöiden rooli”, Rehman sanoi uutistoimisto Reutersille 29. kesäkuuta.

Rehman kertoi tuolloin myös keränneensä todistajanlausuntoja ja näyttöä tapahtumista mahdollista tutkintaa varten.

Lisäksi entisiä YK:n virkamiehiä oli mukana 152 allekirjoituksen avoimessa kirjeessä, jossa todettiin, että 1988 tapahtumat voivat olla laskettavissa rikoksiksi ihmisyyttä vastaan, ja että ne pitäisi tutkia.

Godabin mukaan kansainvälinen paine tutkinnan ja oikeudenkäyntien järjestämiseen onkin kasvanut.

Tukea oikeudenkäyntiä ja tutkintaa ajavalle NCRI:lle ovat antaneet myös länsi­maalaiset poliitikot, myös Suomesta.

Godabin mukaan paine on kasvanut myös Iranin sisällä viime vuosina.

”Aiemmin teloituksista ei ole edes haluttu puhua. Julkiset asenteet ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi, ja etenkin nuoremmat sukupolvet haluavat tietää lisää.”

Todisteitakin on Godabin mukaan otettu yhä enemmän esille julkisessa keskustelussa.

”Ongelmana ei ole koskaan ollut todisteiden puute.”

tuhannet vuonna 1988 murhatuista vangeista oli Kansan mujahedin (MEK) -järjestön jäseniä tai sen tukijoita. Nykyisin sama järjestö on pääjäsen useiden ryhmittymien muodostamassa, Iranin oppositiota ulkomailla edustavassa NCRI:ssä.

Monarkistista ja myöhemmin islamistista hallintoa vastaan taistellutta MEK:iä on syytetty 1980- ja 1990-luvuilla useista murhista ja pommi-iskuista. 2000-luvulla se on luopunut väkivaltaisesta vastarinnasta.

EU poisti siltä terroristiluokituksen vuonna 2009 ja Yhdysvallat vuonna 2012. Ranska päätti pitkän järjestöön kohdistuneen terroristitutkintansa vuonna 2014 ilman syytteitä.