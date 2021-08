Työhön tarvittiin yhteensä noin 25 000:n poliisin työpanosta.

Eteläisessä Kiinassa julkkiksiksi nousseet vaeltavat norsut ovat palaamassa kohti kotiaan. 14 norsun lauma lähti vaeltamaan talvella 2020 Xishuangbannan luonnon­suojelualueelta, jonne ne ovat nyt matkalla takaisin.

Kiinan Yunnanin provinssin viranomaisilla on ollut täysi työ suojella kansalaisia norsuilta, sillä ne ovat kulkeneet asuinalueidenkin läpi. Työhön on tarvittu yhteensä 25 000:n poliisin työpanosta, kertoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua alueen viranomaisten tiedotustilaisuuden perusteella.

Yhteensä 150 000 ihmistä on ollut evakuoituna norsujen tieltä, kertoi norsujen monitorointiryhmän johtaja Wan Yong tiedotustilaisuudessa.

Norsut ovat vaeltaneet yhteensä ainakin 500 kilometrin matkan.

Kun eläimet ovat saapuneet asutusalueille, ovat pelastajat hätyyttäneet ihmiset sisälle koteihinsa turvaan norsuilta. Suosituksena on ollut suojautua rakennusten ylempiin kerroksiin.

Seuraavaksi alueen sähköt on katkaistu. Lopulta kylän toiselle puolelle on aseteltu banaaneja ja muita elefanteille maistuvia herkkuja. Näin lauma on pyritty houkuttelemaan kulkemaan asutuksen läpi mahdollisimman nopeasti.

Norsuja on seurattu kuvauslennokein koko niiden vaelluksen ajan. Näin on pyritty ennakoimaan, mihin ne seuraavaksi suuntaavat ja varmistamaan asukkaiden turvallisuus.

Norsut ovat tulleet kuuluisiksi muun muassa siitä, että ne nukkuvat kasassa. Kuva on kesäkuulta.

Vahinkoakin norsuista on koitunut: ne ovat muun muassa syöneet viljelmiä matkallaan. Xinhuan mukaan laumalle on tarjottu yhteensä noin 180 tonnin verran ruokaa.

Uutistoimisto Reuters kertoo ryhmänjohtaja Wanin sanoneen tiedotustilaisuudessa, että norsujen aiheuttamia vahinkoja on korvattu vakuutuksista yhteensä noin 650 000 euron arvosta.

Wanin mukaan norsujen vointi on vakaa.

Norsut ovat Kiinassa suojeltuja. Valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan Kiinassa elää noin 300 norsua, joista suurin osa juuri Yunnanin alueella eteläisessä Kiinassa.