Hätätilan on määrä jatkua 10. marraskuuta saakka, ja se vaatii vielä parlamentin hyväksynnän.

Latvian hallitus julistaa hätätilan Valko-Venäjän vastaisille raja-alueille kasvavien siirtolaismäärien vuoksi. Julistuksen myötä Latvian armeija ja poliisi voivat tukea rajavartioita maan rajojen valvonnassa, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Maan rajavartiolaitoksella, asevoimilla ja poliisilla on hätätilan aikana oikeus ohjata laittomat maahan­muuttajat palaamaan maahan, josta he ovat tulleet. Lisäksi niillä on oikeus käyttää fyysistä voimaa, mikäli laiton maahanmuuttaja jättää huomiotta heidän ohjeensa, Baltic News Service -uutistoimisto kertoi Reutersin mukaan.

Hätätilan on määrä jatkua 10. marraskuuta saakka. Se vaatii vielä maan parlamentin hyväksynnän, jonka sen odotetaan saavan jo torstaina.

Liettua ja Latvia ryhtyivät tiistaina uusiin toimiin estääkseen laittomien maahan­pyrkijöiden pääsyn rajojensa yli Valko-Venäjältä. Reutersin mukaan maat ovat ilmaisseet uskovansa, että Valko-Venäjä toimittaa siirtolaisia rajalle tarkoituksellisesti.

Myös Euroopan unioni on aiemmin kertonut epäilevänsä, että Valko-Venäjä järjestää tulijoita Liettuan rajan yli tahallaan. Valko-Venäjän uskotaan kostavan lisäpakotteista, joita EU määräsi sille kesäkuussa.

Reutersin mukaan Liettuan parlamentti on keskustellut muun muassa Valko-Venäjän rajalle asennettavasta metalliaidasta, sekä siitä, sallitaanko armeijan joukkojen partioida rajalla.

"Ilman tätä fyysistä estettä on mahdotonta suojella rajojamme, se on hyvin selvää", Liettuan sisäministeri Agne Bilotaite kommentoi mahdollista raja-aitaa Reutersille.

Liettuan sisäministeriön mukaan tänä vuonna jo 4 026 ihmistä on saapunut Valko-Venäjän vastaiselta rajalta laittomasti Liettuaan, kun vuonna 2020 sama luku oli 74. Suurin osa saapujista on kotoisin Irakista.

Myös Puola syytti viime viikolla Valko-Venäjää siirtolaisten lähettämisestä rajan ylitse Puolan puolelle järjestettynä ”hybridioperaationa”. Rajan yli tuli kahden päivän aikana kaksi pakolaisryhmää Valko-Venäjän puolelta, yhteensä 133 ihmistä. Maan sisäministeriö ilmoitti pitävänsä irakilaisten ja afganistanilaisten saapumista rajalle Minskin kostona pikajuoksija Krystsina Tsimanouskajan turvapaikasta.

EU on asettanut Valko-Venäjälle pakotteita vilpillisistä presidentin­vaaleista viime vuoden elokuussa ja protestien väkivaltaisesta tukahduttamisesta, sekä oppositioaktivisti Raman Pratasevitšin pidättämisestä Ryanairin reittilennolta, jonka Valko-Venäjä pakotti kesken matkan laskeutumaan Minskiin.