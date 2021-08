Greene on tullut tunnetuksi Qanon-salaliittoteorioita levittävänä ja tukevana edustajana.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan kyseessä on jo kolmas kerta, kun Twitter sulkee Marjorie Taylor Greenen tilin.

Yhdysvalloissa viestipalvelu Twitter on jäädyttänyt republikaanien georgialaisen kongressi­edustajan Marjorie Taylor Greenen tilin, palvelu kertoi tiistaina. Tili suljetaan viikon ajaksi toistuvien sääntörikkomusten seurauksena. Asiasta kertovat tiistaina muun muassa yhdysvaltalais­mediat CNN ja The New York Times.

Greene tviittasi maanantaina, että maan lääkevirasto FDA ei saisi hyväksyä korona­rokotteita. Lisäksi hän väitti, että rokotteet eivät ole tehokkaita viruksen leviämisen estämisessä.

Twitter tuomitsi lausunnot harhaan­johtaviksi, ja sulki sen myötä Greenen tilin viikon ajaksi.

Kyseessä on CNN:n mukaan jo kolmas kerta, kun Twitter on antanut rangaistuksen Greenelle harhaanjohtavan tiedon levittämisestä. Tammikuussa Greenen tili suljettiin, kun hän oli jakanut salaliittoteorioita Georgian senaatin vaaleihin liittyen. Heinäkuussa Twitter sulki tilin koronavirukseen ja -rokotteisiin liittyvän valheellisen tiedon jakamisen vuoksi.

CNN:n mukaan Twitterin käytännön mukaan palvelun käyttäjän tili voidaan sulkea viikoksi, jos palvelun koronavirukseen liittyviä käytäntöjä rikotaan riittävän usein. Sääntöjen rikkominen viisi kertaa tai useammin voi johtaa pysyvään kieltoon. CNN:n mukaan Twitter on kieltäytynyt kertomasta, kuinka monesti Greene on tähän mennessä rikkonut yhtiön sääntöjää.

Greene on tullut tunnetuksi Qanon-salaliittoteorioita levittävänä ja tukevana edustajana.

Helmikuussa Greene menetti paikkansa edustajainhuoneen opetus- ja budjetti­valiokunnissa salaliittoteorioiden levittämisen vuoksi. Hän on muun muassa aiemmin väittänyt, että Yhdysvalloissa tapahtuneet kouluampumiset ovat olleet aselakien kiristämistä vaativien ihmisten ennalta järjestämiä ja että syyskuun 11. päivän terrori-isku olisi ollut hallituksen organisoima.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kommenteissa Greene oli ennen edustajaksi valintaansa tukenut tunnettujen demokraattien teloittamista.

