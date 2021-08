Paketin suuruus on noin noin 850 miljardia euroa.

Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt presidentti Joe Bidenin hallinnon esittämän suuren infrastruktuuri­paketin. Kyseessä oli senaatin toinen äänestys, ja ensimmäinen oli lauantaina.

Edustajainhuoneen on vielä hyväksyttävä paketti, jotta se tulisi voimaan. Edustajain­huoneen hyväksyntä ei ole varmaa, sillä muun muassa osa demokraateista on sitä mieltä, että pakettia on karsittu aivan liikaa.

Paketin suuruus on noin tuhat miljardia dollaria (noin 850 miljardia euroa).

Yli 2 700 sivun laajuinen dokumentti esittää liittovaltion varoja käytettävän erilaisiin korjaus- ja rakennus­hankkeisiin 550 miljardia dollaria eli noin 464 miljardia euroa.

Paketti on silti supistunut huomattavasti presidentti Bidenin alun perin ehdottamasta. Biden esitti peräti 2,6 biljoonan dollarin eli noin 2,2 biljoonan euron pakettia. Biljoona tarkoittaa tuhatta miljardia.

Edetäkseen senaatista edustajainhuoneen käsittelyyn paketti tarvitsee 60 senaattorin tuen. Lauantain alustavassa äänestyksessä 18 republikaani­senaattori tuki demokraattien esitystä, joten paketin puolesta äänesti yhteensä 67 senaattoria, ja sitä vastaan 27. Senaatin lopullinen äänestys tapahtuu sunnuntaina.

Edustajainhuoneessa paketin läpimeno ei ole varmaa, sillä demokraattien enemmistö on niukka, ja puolueen vasemmistosiiven mielestä paketti on vesittynyt liikaa.