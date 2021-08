Lehti: Köyhäksi itseään väittänyt Kanadan katolinen kirkko on vuosia vältellyt korvausten maksua julman sisäoppilaitos­järjestelmän uhreille, hallinnoi miljardi­omaisuutta

Sisäoppilaitoksissa kuoli tuhansia alkuperäiskansojen lapsia. Hautapaikkoja löytyy yhä ympäri Kanadaa, mutta katolinen kirkko vaikuttaa välttelevän korvausten maksamista.

Kanadan katolisen kirkon varallisuus ylittää neljä miljardia dollaria eli 2,7 miljardia euroa. Asia käy ilmi kanadalaislehti The Globe and Mailin selvityksestä, joka perustuu kirkon ja sen piirissä toimivien seurakuntien ja organisaatioiden toimittamiin vero­tietoihin.

Tieto katolisen kirkon varallisuudesta on poikkeuksellinen, koska kirkon sisäoppilaitoksia käyneet alkuperäisasukkaat ja heidän omaisensa eivät ole saaneet asianmukaisia korvauksia. Heitä edustavat asianajajat ovat toistuvasti valitelleet kompensaation puutetta.

Katolisen kirkon katsotaan olevan osaltaan vastuussa sisäoppilaitos­järjestelmästä, jossa kuoli tuhansia alkuperäiskansojen lapsia.

Vuonna 2014 Kanadan liittovaltio määräsi, että katolinen kirkko on velvollinen rahoittamaan alkuperäis­asukkaille suunnattua ohjelmaa, mutta kirkko onnistui pyristelemään irti maksu­velvoitteestaan juridisia reittejä tehdyllä sopimuksella.

Vuonna 2016, kun katolisen kirkon osuudesta jätetyn valituksen käsittely oikeudessa hylättiin, usean katolisen järjestön ja kirkkokunnan käyttämä asianajaja valitteli, että monet katoliset järjestöt olivat jo aivan lähellä konkurssia.

The Globe and Mailin selvityksen tiedot ovat vuodelta 2019. Niiden mukaan konkurssi on ollut katolisesta kirkosta perin kaukana.

Viimeksi kesäkuussa Kanadasta löytyi kahdesta eri hautapaikasta alkuperäis­kansoihin kuuluneiden lasten ruumiita. Saskatchewinin provinssissa läheltä Marievalin sisäoppilaitosta löydettiin 761 ihmisen jäänteet. Aiemmin tänä vuonna löydettiin Brittiläisessä Kolumbiassa toimineen katolisen sisäoppilaitoksen pihalta hautapaikka, jossa oli 251 ihmisen jäänteet. Kesäkuun lopussa löydettiin hauta kolmannen koulun pihalta: siellä olivat ainakin 182 lapsen jäänteet.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi heinäkuussa, että yhteensä sisäoppilaitosten läheisyydessä sijainneista merkitsemättömistä haudoista on löydetty kevään jälkeen jo yli 1 100 ihmisen jäänteet.

Lue lisää: Alku­peräis­kansoihin kuuluneiden lasten hauta järkyttää Kanadassa, mutta 761 ruumista on todennäköisesti vain jäävuoren huippu – ”Tulemme löytämään lisää ruumiita”

Alkuperäiskansoja yritettiin sulauttaa valtaväestöön pakolla. Lapset vietiin väkisin sisäoppilaitoksiin, joissa oli erittäin kova kuri. Lapsilta kiellettiin täysin heidän oma kulttuurinsa, eivätkä he saaneet puhua omaa kieltään.

Lue lisää: Kanadan koulukotien piti ratkaista ”intiaaniongelma”, mutta monelle lapselle niistä tuli kuolemanleiri – Kouluista selvinneet kertovat HS:lle, millaisen trauman ne aiheuttivat alkuperäiskansoille

Lapset joutuivat usein myös väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Tuhansia lapsia katosi kouluissa. Kouluja ylläpitivät valtio ja kirkot, etunenässä katolinen kirkko.

Kanadan Manitobassa sisäoppilaitoksen lähellä olleesta haudasta muistutti kaatunut, vanha risti. Kolmesta alueella olleesta hautapaikasta löydettiin 104 ihmisen jäänteet kesäkuussa.

Sisäoppilaitoksista reilut 60 prosenttia on ollut katolisen kirkon ylläpitämiä.

Sisäoppilaitos­järjestelmä perustettiin vuonna 1883, ja viimeinen sisäoppilaitos lakkautettiin vuonna 1996. Yhteensä tähän pakollisen sisäoppilaitos­järjestelmään ehdittiin lähettää arviolta 150 000 alkuperäiskansoihin kuuluvaa lasta. Vähintään 6 000 lapsen arvioidaan kuolleen sisäoppilaitoksissa, mutta luku saattaa olla arvioita korkeampi.

Vuonna 2008 Kanadan hallitus pyysi virallisesti anteeksi koulujärjestelmää. Myös kirkkokunnat, katolista kirkkoa lukuun ottamatta, ovat pyytäneet anteeksi omissa kouluissaan tapahtuneita kauheuksia. Samalla koulujen entisten oppilaiden kanssa sovittiin korvauspaketista, josta katolinen kirkko on The Globe and Mailin mukaan pyrkinyt luistelemaan irti.

Vuonna 2019 katolinen kirkko teki 110 miljoonaa Kanadan dollaria eli noin 74,5 miljoonaa euroa voittoa.

Korvauksista kansanmurhan uhreille ja heidän omaisilleen Kanadan liittovaltio on maksanut yksityisinä korvauksina 3,2 miljardia dollaria (2,1 miljardia euroa) ja vuonna 2006 oikeudessa vahvistetun sopimuksen mukaisesti jakanut kaikkien selviytyneiden kesken 1,9 miljardin dollarin (1,2 miljardia euroa) korvaussumman.

Katolinen kirkko ja sen järjestöt saivat sovittua, että ne osallistuvat tukipakettiin kolmella tavalla: 29 miljoonan dollarin maksuilla (19 miljoonaa euroa), maksalla 25 miljoonan dollarin eli 17 miljoonan euron edestä palveluita sekä varainkeruu­kampanjalla avustushankkeisiin. Kampanjan tavoitteena oli tuottaa 25 miljoonaa dollaria. Se tuotti lopulta 3,7 miljoonaa dollaria eli 2,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi katolisen kirkon kirjanpito on vähintäänkin epämääräistä. Kun tukirahoista käytiin oikeutta vuonna 2014, katolisen kirkon havaittiin käyttäneen tukirahoja omien asianajajiensa palkkioiden maksamiseen sekä muihin hallintokuluihin. The Globe and Mail kertoi asiasta heinäkuun lopussa.

Uudessa selvityksessä kävi ilmi, että esimerkiksi Toronton hiippakunta on määritellyt hyväntekeväisyysverotuksessa kiinteistövarallisuutensa arvoksi kaksi Kanadan dollaria eli 1,40 euroa. Toisista verotustiedoista käy ilmi, että kiinteistöjen arvoksi onkin määritelty vuoden 2020 tarkastustiedoissa 940 miljoonaa dollaria eli 636 miljoonaa euroa.

Selitykseksi oudolle kirjanpitokäytännölle katolinen kirkko tarjosi The Globe and Mailille sitä, että kirkko aikoo käyttää kiinteistöjä toistaiseksi.

Vastaavaa on tapahtunut aiemmin Australiassa: vuonna 2018 Sydney Morning Herald havaitsi, että Australian katolinen kirkko oli arvioinut omaisuutensa pahasti alakanttiin samoihin aikoihin, kun siltä vaadittiin korvauksia kirkon parissa tapahtuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Myös Kanadan katolilaiset ovat turhautuneita kirkon linjaan, kertoo The Globe and Mail.

Kirkoille suunnatussa, alkuperäiskansojen kokemien vääryyksien hyvittämistä vaativassa adressissa on noin 40 000 allekirjoittajaa.