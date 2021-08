Cuomon kuvernöörikauden oli määrä tulla päätökseen ensi vuonna.

Andrew Cuomo, 63, on toiminut kuvernöörinä New Yorkissa jo kymmenen vuoden ajan.

Yhdysvalloissa New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo on ilmoittanut tiistaina eroavansa. Cuomoon on kohdistunut rikostutkinta. 11 naista on syytänyt Cuomoa seksuaalisesta häirinnästä. Erosta uutisoivat tiistaina muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Cuomo ilmoitti erostaan sen jälkeen, kun New Yorkin oikeusministeri Letitia James julkaisi elokuun alussa riippumattoman tutkimuksen, jonka mukaan Cuomo oli syyllistynyt Yhdysvaltojen vastaiseen toimintaan ja osavaltion lakeja.

Selvityksen mukaan Cuomo on kosketellut lukuisia naisia häiritsevästi ja lisäksi lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön, jota kuvataan jopa myrkylliseksi. Häirintä on kohdistunut New Yorkin osavaltion nykyisiin ja entisiin työntekijöihin.

