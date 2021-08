Koronatartuntojen määrä Floridassa on jyrkässä nousussa.

Republikaanipuolueen Ron DeSantis 26. maaliskuuta. DeSantis on ollut Floridan kuvernööri vuodesta 2019.

Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantis on antanut osavaltion koulutuslautakunnalle luvan pidättää palkanmaksu sellaisilta koulujen johtajilta tai koululautakunnan jäseniltä, jotka määräävät maskipakon kouluihinsa, kertovat muun muassa BBC ja CNN.

DeSantis kielsi aiemmin maskipakot Floridan julkisissa kouluissa, sillä hänen mukaansa se rikkoo lasten vanhempien oikeuksia.

Jotkut koulupiirit ovat kuitenkin vastustaneet kuvernöörin päätöstä. Yksi osavaltion suurimmista julkisista piireistä, Leonin piirikunta, on ilmoittanut, että lasten on käytettävä kasvomaskia, jollei heillä ole lääkärin tai psykologin antamaa vapauttavaa lausuntoa.

Terveysviranomaiset ja opettajat kannattavat maskien käyttöä deltamuunnoksen leviämisen estämiseksi.

Kouluvuoden alkaessa Floridassa maskit ovat kiistelty aihe, sillä osavaltion tartuntaluvut ovat deltamuunnoksen levitessä rajussa nousussa nuorempien ikäryhmien keskuudessa.

The New York Timesin mukaan Floridan päivittäisten tartuntojen seitsemän päivän keskiarvo on tällä hetkellä yli 20 000, kun kesän alussa se oli yli kymmenen kertaa pienempi: vajaa 1 850. Tiistaina 10. elokuuta osavaltiossa ilmoitettiin yli 55 000 uutta tartuntaa.

Noin 21,5 miljoonan asukkaan Floridassa oli maanantaina BBC:n mukaan sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvistä syistä yli 13 600 ihmistä, joista sata oli lapsia.

Maskikysymys on noussut jälleen kiistanalaiseksi ympäri Yhdysvaltoja.

Myös Texasissa republikaanikuvernööri Greg Abbott on kieltänyt koulujen maskipakot, mutta ainakin suurkaupunkien Dallasin ja Austinin koulupiirit ovat asettuneet vastustamaan kieltoa, kertoo The Texas Tribune.

Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) on suositellut, että henkilökunta ja kaikki yli 2-vuotiaat oppilaat käyttäisivät kasvomaskia koulujen sisätiloissa.