Koronan lisäksi Etelä-Euroopan suosituissa matkakohteissa ongelmia aiheuttavat polttava helle sekä maastopalot.

Koronarokotusten edetessä suomalaiset ovat varanneet ulkomaanmatkoja varsinkin tulevalle syys- ja talvikaudelle hiukan viime vuotta pirteämmin.

HS kartoitti suomalaisten suosituimpien matkakohteiden koronavirustilanteet sekä muut huomioon otettavat asiat.

Kreikka (Kreeta, Rodos)

Kesällä ja alkusyksystä suomalaisten klassikkokohteisiin kuuluvat Välimeren rannat ja saaret. Kreikka sekä sille kuuluvat saaret Kreeta ja Rodos ovat tänäkin kesänä olleet mukana matkatoimistojen tavallista lyhemmillä kohdelistoilla.

Koronatartuntojen määrä Kreikassa on heinäkuun alusta alkaen ollut kovassa kasvussa. Tiistaina koronatartuntojen ilmaantuvuusluku oli Kreikassa 376,6. Suomessa ilmaantuvuusluku, eli tartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti, on keskiviikkona 173,8.

Pahanevan koronavirustilanteen lisäksi Kreikka on kärsinyt myös laajoista maastopaloista. Hälyttävin tilanne on tällä hetkellä maan toiseksi suurimmalla saarella Euboialla. HS uutisoi maanantaina, että maan lounaisosassa sijaitsevan Peloponnesoksen alueen sekä Ateenan pohjoisosien palot ovat jo rauhoittuneet.

Paloalueilta on vakituisten asukkaiden lisäksi jouduttu evakuoimaan myös turisteja. Lämpötilat Kreikassa ovat olleet todella korkeita, usein 40 asteen molemmin puolin.

Kypros

Välimerellä sijaitseva Kypros on myös yksi suomalaisten kesä- ja syyskauden suosikeista.

Kyproksen koronavirustilanne on Kreikkaa huonompi, mutta parantumaan päin. Ilmaantuvuusluku oli maassa tiistaina 633. Se on huonompi kuin Kreikassa, mutta Kyproksella toisin kuin Kreikassa ilmaantuvuusluku on laskussa.

Myös Kyproksella on kesällä palanut maastoa ja lämpötilat ovat olleet tukahduttavan kuumia.

Espanja (Kanariansaaret)

Ehkä kaikkein ikonisin suomalaisten matkakohde on Kanariansaaret. Espanjalle kuuluvalla itsehallinnollisella saariryhmällä on Suomen talven aikaan otolliset olosuhteet aurinkolomalle. Tänäkin vuonna Kanariansaaret ovat olleet matkatoimistojen suosituin kohde.

Kanariansaarilla on saaren hallinnon terveysviranomaisten mukaan todettu tiistaina 434 uutta koronavirustapausta. Yhteensä tapauksia on epidemian aikana ollut 85 984. Saarista eniten tartuntoja on todettu Teneriffalla ja Gran Canarialla.

Yleisesti koronavirustilanne Espanjassa on viime viikkoina hieman parantunut. Tiistaina ilmaantuvuusluku oli 588,2. Käytössä olevat koronarajoitukset vaihtelevat alueittain, mutta suuressa osassa maata on voimassa Suomea paljon tiukemmat maskilinjaukset. Maski on pakollinen kaikissa julkisissa sisätiloissa ja ulkotiloissa silloin kun turvaväliä ei voida säilyttää.

Thaimaa

Suomalaiset ovat varanneet talven matkoja myös Thaimaahan. Thaimaan koronavirustilanne oli pandemian alussa hyvä, mutta kesän aikana tartunnat ovat lähteneen nousuun. Tiistaina maan ilmaantuvuusluku oli 385,6.

Arabiemiraatit

Arabiemiraatit eli Yhdistyneet arabiemiirikunnat on myös yksi suomalaisten suosimista talvilomakohteista.

Arabiemiraateissa koronavirustilanne on verrattain hyvä. Ilmaantuvuusluku oli tiistaina 211,3, eli huomattavasti alhaisempi kuin monissa muissa tämän jutun tarkastelemissa kohteissa. Tartuntojen määrä ei myöskään ole maassa kasvussa.

Portugali (Madeira)

Portugalin koronavirusrajoitukset lieventyivät elokuun alussa, mutta lievennykset eivät koske itsehallinnollisia Madeiraa ja Azoreita. Elokuussa poistuivat muun muassa ulkonaliikkumiskielto. Myös tapahtumien järjestäminen tietyin rajoituksin sallittiin.

Portugalissa koronavirustilanne on suhteellisen hyvä. Ilmaantuvuusluku oli tiistaina 327,5 ja tapausmäärät ovat olleet viime viikkoina laskussa.

Italia

Italiassa koronavirustilanne on tiistaina ilmaantuvuusluvun perusteella jopa parempi kuin Suomessa. Maan ilmaantuvuusluku oli 132,5 kun Suomen luku oli keskiviikkona 173,8. Päiväkohtaisten tartuntojen määrä on kuitenkin Italiassa ollut viime viikkoina nousussa.

Ranska

Ranskassa tilanne on Italiaa huonompi. Ranskan ilmaantuvuusluku oli tiistaina huomattavasti Italiaa korkeampi, 487,7. Tartuntamäärät ovat myös olleet Ranskassa jyrkemmässä nousussa kuin Italiassa.