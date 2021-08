Kuolleiden joukossa on esimerkiksi 28 sotilasta, jotka lähetettiin sammuttamaan paloja.

Algeriassa on riehunut maanantaiyöstä lähtien laajoja maastopaloja. Valtion median mukaan ainakin 65 ihmistä on kuollut palojen seurauksina. Palojen kerrotaan olevan pahimmat maan historiassa.

Paloista raportoivat esimerkiksi uutistoimistot AFP ja Reuters.

”Kuolonuhrien määrä on noussut 65:een – 28 sotilaaseen ja 37 siviiliin – joista valtaosa kuoli Tizi Ouzoun maakunnassa”, Algerian televisiossa kerrottiin AFP:n mukaan.

Lisäksi 12 sotilaan kerrottiin olevan sairaalahoidossa ja kriittisessä tilassa. Algeria on lähettänyt armeijaa sammuttamaan paloja.

Kymmeniä eri paloja on riehunut Algerian pohjoisosassa, ja pahiten on kärsinyt Tizi Ouzoun maakunta. Monien talojen on kerrottu palaneen, ja asukkaat ovat paenneet asuntoloihin ja yliopisto­rakennuksiin. Paksun savun on kerrottu hankaloittaneen palojen sammutustöitä.

Maan pääministeri Kamel Beldjoud on syyttänyt tuhopolttajia palojen sytyttämisestä, mutta ei ole tarkentanut syytöksiä tai esittänyt todisteita niiden tueksi.

”Vain rikolliset kädet voivat olla yhteensä noin 50 palon samanaikaisen syttymisen takana eri alueilla”, Beldjoud sanoi Reutersin mukaan.

Maan presidentti Abdelmadjid Tebboune julisti maahan kolmen päivän kansallisen suruajan kuolleiden muistamiseksi, ja jäädytti valtion toiminnot, jotka eivät liity paloihin.

Viime viikolla Euroopan unionin ilmakehää tarkkailevasta Copernicus-seuranta­palvelusta todettiin, että Välimeren alueesta on tullut maastopalojen keskittymä. Korkean helleaallon ja kuivan sään siivittämät palot ovat tuhonneet metsiä myös Turkissa ja Kreikassa.