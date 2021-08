"Tämä on kohta taputeltu”, sanoo asiantuntija Afganistanin tilanteesta – Talebanin murskavoitot yllättivät ja nyt Kabulin kaatuminen näyttää ajan kysymykseltä

Kaupalliset lennot Kabuliin saattavat loppua jo lähiaikoina, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtava vieraileva asiantuntija Olli Ruohomäki.

”Tämä on lopun alkua.”

Näin toteaa Afganistania tunteva Olli Ruohomäki, Ulkopoliittisen instituutin johtava vieraileva asiantuntija.

Ääri-islamistinen Taleban valloitti torstain ja perjantain aikana Afganistanin merkittävät suuret kaupungit Heratin, Lashkar Gahin ja Kandaharin. Ne ovat kaikki maakuntien pääkaupunkeja, ja lisäksi Kandahar on maan toiseksi suurin kaupunki.

Olli Ruohomäki

”Kandaharin valtaamisella on valtava symbolinen merkitys Talebanille. Se on Talebanin synnyinsijoilla ja liikkeen ydinaluetta. Sen valtaaminen valaa uskoa taistelijoihin, että voitto häämöttää. Hallitukselle se on valtava murskatappio”, Ruohomäki kertoo.

Talebanin etenemisvauhti on yllättynyt asiantuntijat. Harva osasi ennakoida, että valtaosa pinta-alasta ja merkittävimmistä kaupungeista olisi Talebanin käsissä jo ennen kuin Yhdysvallat on ehtinyt vetää joukkonsa maasta elokuun loppuun mennessä.

Afganistanin hallituksen hallussa on enää lähinnä pääkaupunki Kabul sekä neljä maakunnan pääkaupunkia: Mazar-i-Sharif, Jalalabad, Farah ja Pul-i-Alam.

On vain ajan kysymys, milloin loputkin päätyvät ääri-islamistien käsiin.

Kabul on piiritetty sillä tavalla, että edessä on Ruohomäen mukaan lähiaikoina romahdus ja antautuminen. Miljoonakaupunki ei selviä kauaa ilman ruokaa ja energiaa.

Ruohomäki ennakoi, että kaupalliset lennot keskeytetään lähiaikoina, koska lentojen turvallisuutta ei voida enää pian taata.

Pois maasta haluavat afganistanilaiset, mukaan lukien poliittinen johto, joutuvat pian kiirehtimään.

Maitse Afganistanista ei enää pääse pakenemaan. Kun poliittinen johto lähtee, Kabulin päivät ovat luetut.

”Tämä alkaa olla kohta taputeltu”, Ruohomäki toteaa.

Miten tilanne on romahtanut näin äkkiä?

Afganistanin hallituksen joukoilla on Talebaniin verrattuna enemmän sotilaita ja parempia aseita. Silti Taleban on yksi toisensa jälkeen vallannut kaupunkeja jopa ilman taisteluja.

Ruohomäen mukaan merkittävä tekijä on se, että Talebanin taistelijat käyvät uskonsotaa. Heidän motivaationsa on korkealla ja nopea eteneminen vain vahvistaa sitä.

Afganistanin hallituksen joukot sen sijaan ovat kahdenlaisia. On turvallisuusjoukot, jotka ovat korkeasti koulutettuja, hyvin aseistettuja ja motivoituneita. Sitten on tavallinen armeija ja poliisi, jotka ovat heikosti koulutettuja, huonosti varustettuja ja epämotivoituneita. Turvallisuusjoukot eivät ehdi kaikkialle taistelemaan, ja siksi korttipakka on hajoamassa armeijan ja poliisin käsissä.

Talebanin yksi taktiikoista on lähettää edeltä tunnustelija armeijan tarkastuspisteille. Tunnustelija ilmoittaa, että armeijan sotilaat voivat antautua, jolloin Taleban turvaa heidän matkansa kotiin. Jos he eivät luovuta, Talebanin taistelijat saapuvat pian tappamaan kaikki.

”Sosiaalisessa mediassa on liikkunut kuvia, joissa Taleban saattaa armeijan joukkoja pois tarkastusasemilta. Kun tilanne on heikko, perustaistelija miettii, että eiköhän tämä ollut tässä”, Ruohomäki kertoo.

Esimerkiksi Samanganin kaupunki pohjoisessa luovutettiin Talebanille ilman taistelua, koska paikalliset vetosivat kuvernööriin verenvuodatuksen välttämiseksi.

Romahdusta voi kuitenkin selittää myös nykyisen hallinnon poliittisilla epäonnistumisilla ja pelisilmän pettämisellä.

Keskiviikkona Afganistanin presidentti Ashraf Ghani matkusti pohjoiseen Mazar-i-Sharifin kaupunkiin. Se on ainoa pohjoisen merkittävä kaupunki, jota Taleban ei ole vielä vallannut.

Mohammad Atta Noor vuonna 2018.

Ghanin matkan tarkoituksena oli tavata kahta alueen tärkeää henkilöä: Mohammad Atta Nooria ja Abdul Rashid Dostumia. Molemmat ovat niin kutsuttuja voimahahmoja, entisiä sotalordeja, jotka käytännössä hallitsevat alueita puolisotilaallisten joukkojensa avulla.

Näitä joukkoja Ghani yritti kosiskella puolelleen.

”Se kielii epätoivosta, että joudutaan kääntymään sotalordien puoleen. Tilanne ei ollut enää keskiviikkona virallisen hallinnon käsissä”, sanoo Ruohomäki.

Voimahahmot ovat muodollisesti Afganistanin hallituksen puolella, mutta todellisuudessa ne ajavat lähinnä omia etujaan. Kyse on rikkaista miehistä, jotka saavat rahansa erilaisista bisneksistä, laillisista ja laittomista, kuten huume- ja asekaupasta.

Toisin kuin hallitus, voimahahmot saavat paljon tukea kansalta, kertoo apulaisprofessori ja Warlord Survival -kirjan kirjoittaja Romain Malejacq hollantilaisesta Radboud-yliopistosta.

Sotalordit suojelevat kansalaisia Talebanilta ja muun muassa tarjoavat työpaikkoja ja vastaavat kansalaisten huoliin. Poliitikoille he ovat hyödyllisiä, koska voimahahmojen tuki tuo ääniä vaaleissa.

Vuodesta 2014 lähtien Afganistania hallinnut Ghani on ottanut kuitenkin erilaisen lähestymistavan sotalordeihin kuin monet muut poliitikot. Hän on pyrkinyt heikentämään sotalordien asemaa, jotta maan voisi rakentaa moderniksi yhteiskunnaksi. Siksi Ghanin ja sotalordien välit ovat olleet viileät.

”Luulen, että hän kuvitteli voivansa pärjätä ilman sotalordeja. Se oli virhearvio”, Malejacq sanoo.

Sotalordien valtaa on yritetty heikentää jo parikymmentä vuotta, mutta Ghanin tapaaminen voimahahmojen kanssa osoittaa, että maa tarvitsee yhä sotalordeja puolustusta varten. Samalla he ovat osa maan syvälle juurtuneita ongelmia.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Ghanin liittoutuminen sotalordien kanssa tuli liian myöhään.

Abdul Rashid Dostum (kesk) Kabulin Hamid Karzain lentokentällä vuonna 2018.

Pohjois-Afganistanin voimahahmot Dostum ja Atta Noor olivat 1990-luvulla osa Pohjoisen liittoa, joka oli ainoa Talebania vastaan taisteleva taho 1990-luvulla.

Siksi Taleban on tällä kertaa keskittänyt valloituksensa pohjoiseen.

Ruohomäen mukaan kyseessä on strategisesti fiksu veto. Jos jostain nousisi Talebania uhkaava vastavoima, se olisi pohjoisesta. Hyökkäyksillä liike pyrkii estämään tätä ja on osittain tämän takia pystynyt etenemään nopeasti.

Sotalordien puolisotilaallisten joukkojen käyttäminen sisältää riskinsä. Kun neuvostoarmeija vetäytyi Afganistanista vuonna 1989, Neuvostoliittoa vastaan taistelleet sotalordien joukot ryhtyivät sotimaan toisiaan vastaan.

Joukot koostuvat pitkälti vapaaehtoisista kansalaisista eikä niillä ole selkeää komentoketjua ja johtoa. Tämä johti 90-luvulla kaaokseen.

”Joka korttelissa oli pikkukomentaja, joka ryöväsi ja raiskasi”, Ruohomäki sanoo.

Talebanin taistelijoita Ghaznin kaupungissa itäisessä Afganistanissa. Taleban valtasi maakunnan pääkaupungin torstaina.

Ruohomäki näkee, että nykyisessä tilanteessa on kehittymässä yhtäläisyyksiä 30 vuoden takaiseen kaaoksen tilaan.

”Tämä on todella pelottava skenaario, kaikkien sota kaikkia vastaan. Se tarkoittaa luisumista sisällissotaan. Uhka on todellinen ennen kuin Taleban ottaa tilanteen lopullisesti haltuun.”

1990-luvulla tilanteen rauhoitti vastaperustettu Taleban.

Perjantaina myös Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että Afganistan on menossa kohti sisällissotaa.