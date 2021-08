Värmlannissa heinäkuun lopussa järjestetylle tantrafestivaalille osallistui yhteensä noin 500 ihmistä. Festivaalilta ilmenevien tartuntojen määrän odotetaan edelleen nousevan.

Pyhän kohdun festivaalilla Ängsbackassa tehtiin vuonna 2017 ”pyhän menstruaalisen viisauden” kehä puun ympärille. Filosofia perustuu siihen, että festivaalin osallistujat uskovat kuukautisverellä olevan maagisia voimia. Kuluvalta vuodelta Pyhän kohdun festivaali on ilmenneiden koronatartuntojen vuoksi peruttu.

Ainakin 82 ihmistä on saanut koronavirustartunnan osallistuttuaan tantrafestivaalille Ruotsin Värmlannissa. Keskiviikkona kerrotuista sairastuneista vain kymmenen oli korotettu koronavirusta vastaan.

Asiasta kertoo Ruotsin radio.

Värmlannin alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri Anna Skogsstam sanoi Ruotsin radiolle uskovansa, etteivät tartunnat olisi levinneet yhtä ärhäkästi, jos osallistujissa olisi ollut enemmän rokotettuja.

Yhteensä Värmlannissa Ängsbackan kurssikeskuksessa heinäkuun lopussa järjestetylle tantrafestivaalille osallistui noin 500 ihmistä. Festivaali järjestettiin myös viime kesänä, mutta silloin se välttyi tartunnoilta kokonaan, kertoo Expressen.

Festivaalilta ilmenevien tartuntojen määrän odotetaan edelleen nousevan.

Ängsbacka on painottanut verkkosivuillaan, etteivät he edellytä vierailtaan negatiivisen koronavirus­testituloksen esittämistä. Kurssikeskus on kuitenkin sivujensa mukaan edellyttänyt vierailta turvavälien noudattamista, hyvää käsihygieniaa ja painottanut, ettei oireisena saa tulla paikalle.

Yksi tantrafestivaalilla olleista kertoi Ruotsin radiolle nimettömänä, että hänen mielestään järjestäjät viivyttivät ilmenneistä tartunnoista kertomista festivaalin kävijöille liian kauan. Edes kuusipäiväisen festivaalin viimeisen päivän aamuna tartunnoista ei kerrottu kävijöille.

”Lauantaina oli kyse vain yksittäisistä tapauksista”, kurssikeskus Ängsbackan toimitusjohtaja puolustautui Ruotsin radiolle.

Tartuntatilanne on johtanut siihen, että järjestäjä perui elokuun alkuun suunnitellun festivaalin ja sulki leirintäalueen loppukesäksi.

Elokuun kolmannesta päivästä kahdeksanteen Ängsbackassa oli tarkoitus järjestää Sexsibility-niminen seksuaalisuustapahtuma, ja myöhemmin elokuussa Pyhä kohtu -niminen viikko naisille.

Tantra on juuriltaan hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen liittyvä esoteerinen filosofia sekä menetelmä minuuden asettamien rajojen ylittämiseksi. Siinä pyritään kokemaan autuutta, mielellään pysyvästi.