Viron itsenäistymisestä Neuvostoliitosta tulee perjantaina kuluneeksi tasan 30 vuotta. Jutta Zilliacusta presidentti Mauno Koiviston varovainen Baltian-politiikka raivostuttaa vieläkin.

Pitkäaikainen Rkp:n kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu, toimittaja ja kirjailija Jutta Zilliacus, 96, on vieläkin käärmeissään presidentti Mauno Koivistolle. Syynä ovat Koiviston kommentit vuoden 1991 tammikuussa, kun väkivaltaisuudet Neuvostoliitosta eroon pyrkineissä Liettuassa ja Latviassa leimahtivat.

Koivisto ryhtyi yllättäen opastamaan baltteja oikeaan käyttäytymiseen. Samalla presidentti muistutti, että ”Suomi on tunnustanut de facto Baltian maiden liittämisen Neuvostoliittoon, ja me pidämme tietysti kiinni kaikesta siitä, mitä on kansainvälisesti sovittu”.

Runsas seitsemän kuukautta myöhemmin Suomi solmi diplomaattisuhteet uudelleen itsenäistyneeseen Viroon ilman erillistä tunnustusta sillä perusteella, ettei neuvostomiehitystä edeltäneen Viron tasavallan tunnustamista vuonna 1920 koskaan peruttu, eli se oli yhä voimassa.

”Se minua suututti, kun hän sanoi jotain sellaista, että tämä on vain tällaista näytelmää, ei mitään oikeata”, Zilliacus kertoo kotonaan Helsingin Munkkiniemessä.

”Hän oli ehkä poliittisesti oikeassa, kun hän ajatteli, että on tuettava Neuvostoliiton presidenttiä Mihail Gorbatšovia. Mutta olisi pitänyt suunsa kiinni, virolaisethan todella loukkaantuivat siitä.”

Baltian tapahtumat olivat esisoitto vanhoillisten vallankaappausyritykselle Moskovassa elokuussa 1991. Gorbatšovin myöhemmän arvion mukaan mitään vallankaappausyritystä ei olisi edes tullut eikä Neuvostoliitto olisi romahtanut ilman Vilnan verilöylyä.

Viro oli ensimmäinen neuvostotasavalta, joka julistautui itsenäiseksi Neuvostoliiton kolmipäiväisen vallankaappausyrityksen ollessa vielä kesken tiistaina 20.8.1991. Tuosta julistuksesta tulee perjantaina kuluneeksi tasan 30 vuotta.

Aiemmin monet neuvostotasavallat Venäjä mukaan lukien olivat antaneet suvereenisuusjulistuksia eli ilmoittaneet jonkinasteisesta itsemääräämis­oikeudestaan. Vain Liettuan vuoden 1990 itsenäisyysjulistusta on jälkikäteen pidetty varsinaisena yksipuolisena erona Neuvostoliitosta.

Viron itsenäisyyden juhlintaa laululavalla Tallinnassa syyskuussa 1991.

Tammikuun 1991 tapahtumat alkoivat neuvostojoukkojen hyökättyä mielen­osoittajien kimppuun Vilnan televisiotornin luona tammikuun 13. päivänä 1991. Neljätoista itsenäisyysmielistä liettualaista kuoli ja noin 700 loukkaantui. Latviassa vastaavat yhteenotot vaativat tammikuussa kuusi kuolonuhria.

Virossa väkivaltaisuuksilta vältyttiin, luultavasti pitkälti Venäjän presidentin Boris Jeltsinin Tallinnan-vierailun ja neuvostojoukoille suunnatun puheen ansiosta. Jeltsin pyysi neuvostojoukkoja pidättäytymään väkivallasta siviilejä kohtaan, ja siitä hyvästä hän on Virossa yhä melko arvostettu valtiomies.

Toisin kävi Koivistolle, jolta Zilliacus vaati julkista anteeksipyyntöä puheistaan vielä vuosia myöhemmin. Mutta mitä tekemistä Zilliacusilla asian kanssa on? Jonkin verran.

Aseeton vilnalainen mies neuvostoliittolaisen tankin edessä vuonna 1991.

Jutta Armelle Kingo syntyi heinäkuun 25. päivänä 1925 Helsingissä virolaisten vanhempien perheeseen. Isä Johann Kingo oli paennut Venäjän vallankumousta Suomeen vuonna 1917 ja äiti Jenny Pihlak tuli Pietarista Helsinkiin samaan aikaan. Pariskunta tapasi Helsingissä, avioitui ja sai kaksi lasta. Jutan isoveli Endel Bertel Kingo syntyi 1924.

”Hän kuoli viime vuonna, 97-vuotiaana”, Jutta Zilliacus kertoo. ”Luulen, että hän kuoli suruun, kun hänen vaimonsa kuoli ensin.”

Zilliacusten isä oli Venäjällä Jutan sanoin ”aika hyvinvoiva kaveri”, sillä hänellä oli oma pianotehdas, jonka kommunistit vallankumouksessa sosialisoivat. Suomessa Johann Kingo eli Westerlundin musiikkiliikkeen pianonvirittäjän palkalla, äiti oli kotirouva. Perhe asui vuokramökissä Viron tuolloisen ja nykyisen suurlähetystön tontin laidalla Helsingin Kaivopuistossa, Itäisellä Puistokadulla.

Kotikieli oli viro, suomen ja ruotsin Jutta sanoo oppineensa pihoilla.

”Virolaisille kielet tarttuvat takkiin. Äiti pani minut ensin ruotsinkieliseen leikkikouluun ja sitten saksankieliseen kouluun. Kaikki kielet ovat minua aina viehättäneet. Kummitätini oli ranskatar, ja hän opetti minulle ranskan oikein perusteellisesti. Ja englantia opin koulussa. Koulu oli saksalainen, mutta siellä oli erittäin hyvä englannin kielen opettaja.”

Syy saksalaisen koulun valintaan oli Jutan äidin, joka haaveili perheen muutosta kotimaahan Viroon. Äidin vanhemmat olivat ennen sotaa vielä elossa. Kesät vietettiin vuokramökissä Haapsalussa.

Ensimmäisen matkansa pikkuserkkujen luokse Tallinnaan Jutta teki ilman isoveljen tai vanhempien seuraa kesällä 1939, jolloin hän täytti 14 vuotta. Matka sujui höyrylaiva Aegnalla.

”Tallinnan tuoksu huumasi minut”, Zilliacus kirjoittaa muistelmateoksessa Pianostämmarens dotter. ”Kaupunki oli syrjäisen Helsingin vastakohta, se tuntui oikealta eurooppalaiselta metropolilta, joka otti kulttuurivaikutteita kaikista ilmansuunnista.”

Huumaavat tuoksut päättyivät talvisotaan ja Viron miehitykseen.

Miehensä, toimittaja ja kirjailija Benedict Zilliacusin, Jutta tapasi Helsingin Uudenmaankadulla ruotsinkielisen osakuntajärjestön Nylands Nationin illanvietossa vuoden 1944 joulukuussa.

”Benedict oli juuri tullut rintamalta, tulenjohdon luutnantti Tali-Ihantalan taistelusta. Kotiin päästyään hän oli saanut vielä keltataudin. Pääsi sairaalasta, tuli illanviettoon ja tapasi minut, ja sillä tiellä sitten oltiin.”

Pariskunta avioitui vuonna 1949, ja heille syntyi vuonna 1953 poika Stefan. Benedict oli alun perin äveriäs mies, jonka perheellä oli kartano Hapenensaaressa Viipurinlahdella ja kaupunkiasunto Helsingin Katajanokalla. Se tuhoutui Helsingin pommituksissa.

”Sota ja kommunistit ovat vieneet meiltä kaiken”, Zilliacus summaa.

Sodan jälkeen Viron-ystävät kyydittiin Siperiaan, jossa ”miehet tapettiin ja naiset kuolivat muuten vain”. Zilliacus pääsi ensi kerran sodan jälkeen Tallinnaan vuonna 1959.

Matka kulki tuolloisen Leningradin kautta, sillä legendaarinen matkustaja-alus Georg Ots aloitti laivaliikenteen Suomenlahden yli vasta vuonna 1980. Tallinnassa Zilliacus tapasi kaksi läheistä lapsuudenystäväänsä.

”Heidät kutsuttiin heti seuraavana päivänä KGB:n puhutteluun, että mitäs te puhuitte noiden vieraiden kanssa. Te ette saa puhua vieraskielisten kanssa, se on kielletty. He saivat elinikäisen kiellon matkustaa pois Tallinnasta, edes maaseudulle. Määräys oli voimassa, kunnes Viro vapautui.”

Viron-matkat seurasivat toisiaan kiihtyvällä tahdilla ja jatkuivat 1980-luvulla, jolloin kansanedustaja Zilliacus oli pitkään ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana. Ja usein puheenjohtajana Kalevi Sorsan (sd) ministerikiireiden vuoksi.

Asemastaan varapuheenjohtajalla ei ole harhakäsityksiä: elettiin vanhan perustuslain aikaa, ja viimeisen sanan sanoi presidentti. Ulkopolitiikasta hän sanoi myös sen ensimmäisen ja ainoan.

”Matkustin paljon, pidin puheita useilla kielillä ja viihdyin oikein hyvin valiokunnassa. Pidin ulkopolitiikasta, mutta Kekkosen aikana hänen tekstistään ei saanut muuttaa pilkkuakaan, vaan piti totella presidenttiä.”

Zilliacus jätti eduskunnan 1987 kahdentoista edustajavuoden jälkeen. Aika monelle oli tullut siihen mennessä mieleen, että siinäpä olisi napakka ministeri. Vuoteen 1991 voimassa ollut laki vaati kuitenkin, että ministerin piti olla syntyperäinen Suomen kansalainen. Virolaiset Zilliacusit hakivat ja saivat Suomen kansalaisuuden vasta vuonna 1935.

”Valiokunnassa kun muistutin, että Viro on ollut joskus itsenäinen, niin nuoret jäsenet tyrmistyivät. Että mitä puhut, sehän on Neuvostoliittoa.”

Kansliapäällikkö Lauri Tarasti (oik.) ja ympäristöministeri Matti Ahde olivat juuri saanet suojelukseensa pöllön, kun pääministeri Kalevi Sorsa saapui kutsuille. Kuva vuodelta 1983.

Poliitikon uran jäätyä aikaa jäi Viron-matkoille entistä enemmän. Suomen Estonia-seuran puheenjohtajaksi Zilliacus valittiin 1990.

Presidentti Koivisto antoi haastatteluja ja jakoi lausuntoja Baltian asioista poikkeuksellisen tarmokkaasti tammikuussa 1991. Merkille pantavaa on, että ensimmäisen lehdistötilaisuuden hän piti jo 11. tammikuuta eli kaksi päivää ennen tv-tornin verilöylyä.

Neuvostojoukot olivat tuolloin piirittäneet Vilnassa puolustusministeriön rakennuksen ja lehdistötalon. Kovan linjan kommunistit ilmoittivat samana päivänä ”kansallisen pelastuskomitean” perustamisesta.

Noiden päivien viimeisen haastattelun Koivisto antoi keskiviikkoiltana 16.1.1991 Yleisradion A-studiolle. Zilliacusin mainintaa ”teatterista” Koiviston puheissa ole, sen sijaan hän puhuu ”provokaatiosta”.

Presidentin ajatus siis kulki niin, että edellisenä syksynä Moskovassa niskan päälle päässeet vanhoilliset lietsoivat väkivaltaisuuksia, jotta neuvostojoukot voisivat niihin puuttua.

Kaiken kukkuraksi Koiviston sanavalinnat kielivät jälkikäteen kuunneltuina, että hän saattoi hyvinkin olla selvillä vanhoillisten vallankaappaushankkeesta, joka oli pantu alulle viimeistään edellisessä kuussa. Koivisto oli Gorbatšovin lisäksi jatkuvasti yhteydessä Yhdysvaltain presidenttiin George Bushiin.

Keskiviikkoillan A-studiossa 16.1.1991 presidenttiä tenttasivat toimittajat Kari Mänty ja Martti Hosia. Lähetyksen Baltia-osuus päättyy jos ei raamatullisesti niin kirkollisesti kuitenkin:

Hosia: Onko Suomen kansallinen etu, että Neuvostoliitto ei hajoa?

Koivisto: On.

Mänty: Uskotteko, että Neuvostoliitto ei hajoa?

Koivisto: Uskon.

Presidentti Mauno Koivisto ja presidentti George Bush kättelevät Valkoisen talon pihalla pidetyssä lehdistötilaisuudessa Koiviston Yhdysvaltoihin suuntautuneen matkan aikana 7. toukokuuta 1991.

Myöhemmin on selvinnyt, että Koivisto pelasi täyttä päätä kaksilla korteilla. Presidentti korosti neuvostonäkemyksiä silmät kuivina samaan aikaan kun hän salli Viron tukemisen kaikilla mahdollisilla tavoilla, kunhan Suomen valtion rooli vain oli hatarasti peitelty.

Tohtori Heikki Rausmaan aiheesta 2013 julkaiseman väitöskirjan nimeksi päätynyt Koivisto-sitaatti kertoo paljon: ”Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon.”

”Kyllä Koiviston kommentit silloin aika kylmääviltä kuulostivat”, Rausmaa arvioi haastattelussa Koiviston puheita tammikuussa 1991. ”Mutta ne liittyivät oikeutettuun pelkoon Gorbatšovin aseman heikkenemisestä tai peräti hänen kaatamisestaan. Myönteinen kehitys oli katkennut jo edellisenä syksynä, ja Koiviston näkemyksen mukaan vaarana oli paluu brežneviläiseen diktatuuriin.”

”Me puhuimme tästä paljon Koiviston kanssa”, Jutta Zilliacus sanoo. ”Me olimme hyviä ystäviä, ja pysyttiin ystävinä hänen kuolemaansa asti. Mutta emme me tästä asiasta yhteisymmärrykseen päässeet.”

”Koiviston nimeä ei tuolloin voinut mainita Virossa, muuten he saivat raivonpuuskia. Yritin selittää asiaa heille, mutta eivät he halunneet kuunnella. Kerroin Koivistolle reaktioista, että sinusta ei saa edes puhua siellä. Mutta hän oli pragmaattinen.”

Zilliacus sanoo vakuuttuneensa Neuvostoliiton hajoamisesta jo 1980-luvun puolella.

”Virolaiset itse sanoivat jo silloin, että tämä elefantti ei pystyssä pysy. Eivät ne sitä ääneen uskaltaneet sanoa, mutta kuiskuttivat minulle korvaan.”

Väite on aikamoinen yleistys, mutta tosiasia on, että Baltian maissa käsitys Neuvostoliiton kurjasta kohtalosta vahvistui aiemmin kuin muualla Neuvostoliitossa saati sen ulkopuolella.

Heikki Rausmaa muistelee haastatteluaan pankinjohtaja ja keskustaministeri Esko Ollilan (1940–2018) kanssa.

”Ollila kertoi minulle tutustuneensa Lennart Mereen joskus vuosina 1985–1986. Meri oli tuolloin sanonut hänelle, että kuule Esko, tuo Neuvostoliitto on niin taloudellisesti liukkaalla pinnalla, että se tulee kaatumaan viiden vuoden kuluttua. Ollila kertoi ajatelleensa, että mukava ja fiksu mies, mutta ei se politiikasta mitään ymmärrä.”

Niinpä monien virolaisten tunnelmat olivat katossa elokuun 19. päivänä, kun Neuvostoliiton surkea vallankaappausyritys alkoi. Zilliacus kertoo olleensa tuolloin Tallinnassa ja seuranneensa uutisia Viru-hotellissa.

”Ja silloin se ihana vallankaappaus alkoi!”

Mielenosoituskonsertti Tallinnassa vuonna 1988.

Nuori historian maisteri Rausmaa oli maanantaina 19.8.1991 uudessa työpaikassaan Tuglas-seuran toimistossa Mariankatu 8:ssa Helsingissä. Iltapäivällä paikalle saapui silloinen Viron ulkoministeri ja tuleva presidentti Lennart Meri. Tupa oli väkeä täynnä ja Meri ryhtyi pitämään tiedotustilaisuutta.

”Meri oli innoissaan”, Rausmaa muistelee. ”Hän sanoi heti, että ’tällainen tapahtuma on kuin torven törähdys vanhalle sotaratsulle’. Joku toimittaja kysyi häneltä, että uskooko hän vallankaappauksen onnistuvan. Meri vastasi neuvostotalouden olevan hajalla ja sanoi, että ’en usko yhdenkään kenraalin osaavan lypsää’.”

Demokratiassa Suomi kuitenkin eli, ja raa’an voimapolitiikan lisäksi poliitikot joutuivat ottamaan huomioon kansan enemmistön mielipiteet. Viron-asiassa siitä mielipiteestä ei juuri ollut epäilystä.

Onko Suomessa virolaisuuden vuoksi koskaan joutunut millään tapaa tölvityksi? Jutta Zilliacus miettii hetken ja muistaa sentään jotain lapsuudestaan.

”Kieltolain aikana 1930-luvulla nimiteltiin pirtutrokareiksi. Mutta kyllä se viina meni suomalaisten kurkusta alas.”

